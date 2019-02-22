Proposta dá autonomia de convocação de professores aos diretores

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (21) para cobrar do Governo e SED (Secretaria Estadual de Educação) medidas que garantem a autonomia dos diretores de escola e vagas para alunos.

A convocação de professores tem sido feita através da SED, o que segundo o parlamentar, pode indicar apadrinhamento político.

O parlamentar destaca que diretores das escolas sempre foram os responsáveis pela contratação dos professores e perderam essa autonomia.

Outro ponto destacado é de que a gestão das cantinas pela APM (Associação de Pais e Mestres) está passando por mudanças e preocupa os diretores. Já que os recursos provenientes do aluguel das cantinas serviam para cobrir os gastos com pequenos reparos e compras emergenciais das escolas.

Lotação - As salas de aula superlotadas têm prejudicado principalmente os alunos com deficiência, que pela lei teriam que estar numa sala de aula com número reduzido para garantir ao professor condições de desempenhar um bom trabalho.

O fechamento de quatro escolas nas férias, o agrupamento de alunos em salas de aula lotadas deixou sem vaga alunos que antes estudavam perto das suas casas. Pedro Kemp orientou os pais para que busquem o MP (Ministério Público) e denunciem o problema.