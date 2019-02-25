Quadra de bocha pode fazer de Aquidauana sede de competição estadual, diz vereador

Na última sessão da câmara, o vereador Cláudio Alviço sugeriu ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro estudos para a construção de uma quadra de Bocha no município.

Para o parlamentar, a quadra é um pré-requisito para que o município possa sediar os jogos da Melhor Idade de MS, evento que reúne em média 600 atletas movimentando o comercio e a rede hoteleira da cidade sede.

Uma quadra de Bocha, segundo o vereador fortalece a relação entre pessoas da melhor idade, além de colocar Aquidauana definitivamente como um município comprometido com o esporte para todas as idades.

Bocha é um esporte jogado entre duas equipes, cada qual tendo direito a seis bochas (bolas) na modalidade trio, quatro bochas na modalidade de duplas - duas para cada atleta -, e quatro também na modalidade individual. O esporte consiste em lançar bochas (bolas) e situá-las o mais perto possível de um bolim (bola pequena), previamente lançado.