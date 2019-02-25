Vice-presidente da Câmara pede ciclovia no acesso ao IFMS em Aquidauana

O vereador Valter Neves, (PSDB) vice-presidente do Legislativo encaminhou ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PSDB) e ao secretario de Planejamento Ronaldo Angelo, pedido de construção de ciclovia interligando o Bairro Guanandy à Vila Icaraí. A demanda atende estudantes do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) Campus de Aquidauana-MS.

O trecho entre o Bairro Guanandy e à Vila Icaraí na cidade de Aquidauana, não possui segurança quanto ao deslocamento de ciclistas e pedestres, o que torna extremamente perigoso para os usuários que utilizam essas vias constantemente nos três períodos: manhã, tarde e noite.

De acordo com o vereador Valter Neves (PSDB) deve se levar em consideração o fato de que o Instituto Federal tem um bom quantitativo de estudantes que frequentam diariamente o campus, deslocando-se de carro, moto ou bicicleta.

É, portanto, uma área de tráfego intenso cuja medida ajudaria a minimizar os riscos de acidentes e atropelamentos. Acidentes, inclusive, já ocorrem por negligência dos condutores, devido ausência de sinalização mais eficiente e também por ingestão de bebidas alcoólicas.

“Acredito que nossa proposição será tratada com prioridade, pois nossos alunos-cilcistas reivindicam a ciclovia como forma de oferecer mais segurança neste trajeto de acesso a unidade do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul em Aquidauana”.

