Na Comissão de Saúde, Kemp questiona secretário sobre situação do HR e entidades

Política
O secretário, em resposta, admitiu que a situação do Hospital Regional é problemática e que, não é de hoje
O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) participou da reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que recebeu o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, para fazer a prestação de contas obrigatória da pasta sobre as ações no último quadrimestre, o que é previsto na Lei Complementar 141/2012.
Na ocasião, Kemp voltou a apresentar as reclamações que recebeu da população quanto à situação do Hospital Regional. Como a falta de medicamentos, insumos e alimentação adequada.
O secretário, em resposta, admitiu que a situação do Hospital Regional é problemática e que, não é de hoje.
Disse que o Governo do Estado autorizou a implantação de um plano emergencial no prazo de 180 dias para a normalização dos serviços e fornecimento de insumos, alimentos e remédios.
Kemp ainda questionou o secretário sobre os repasses financeiros do Estado para as prefeituras e hospitais do interior, além do repasse às entidades filantrópicas que atendem pessoas com deficiência.
O deputado Pedro Kemp reclamou que muitas entidades suspenderam os atendimentos na área de Saúde, uma vez que não receberam recursos da Secretaria de Saúde do Estado durante o ano de 2018.
O secretário disse que já está colocando em dia os repasses aos municípios. Quanto aos repasses às entidades filantrópicas, disse que a Secretaria de Estado de Saúde vai retomar todos os convênios e apoiar os atendimentos em Saúde às pessoas com deficiência feitas nessas instituições.
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