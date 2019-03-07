Coronel David ameaça sair do PSL se o tratamento não mudar

Política
"Posso ser candidato a prefeito por outro partido", disse o deputado
Em resposta a decisão confirmada pela presidente do PSL Estadual senadora Soraya Tronicke de que o deputado federal Tio Trutis será o presidente da sigla em Campo Grande, o deputado Coronel David (PSL), declarou que poderá deixar o partido. “Se continuarem me tratando com essa indignidade, tanto eu como o deputado federal Luiz Ovando (PSL).. fica difícil", reclamou ele.
O deputado do PSL que está presidindo a sigla em Campo Grande, provisoriamente, disse também que deseja boa sorte a senadora e que as decisões do partido são feitas por ela. "Ela é presidente, por enquanto", disse ele.
Ao ser indagado sobre a possibilidade de ser candidato a prefeito de Campo Grande, Coronel David disse que poderá mudar de partido. "Posso ser candidato a prefeito por outro partido, onde a gente deve ser tratado com dignidade que a gente merece", reforçou ele.
Coronel David disse que se a situação não mudar ele pretende sair da sigla. "Vai depender do futuro, se continuarem me tratando com tanta indignidade que vem me tratando fica difícil", reclamou ele.
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