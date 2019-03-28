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Política

Mato Grosso do Sul estreita relações diplomáticas com Portugal

Na pauta do encontro assuntos relacionados ao turismo, comércio e cultura foram debatidos

Guilherme Henrique

Publicado em 28/03/2019 às 09:36

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O governador Reinaldo Azambuja se reuniu na quarta-feira (27) com o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, embaixador Paulo Jorge Nascimento, para estreitar relações diplomáticas entre Mato Grosso do Sul e o País Lusitano. Esta é a primeira vez que o funcionário do governo português visita o Estado. Ele ocupa o cargo de cônsul no Brasil há cerca de seis meses.

Na pauta do encontro assuntos relacionados ao turismo, comércio e cultura foram debatidos. O cônsul foi convidado pelo Governo de Mato Grosso do Sul para participar do lançamento do Rally dos Sertões em São Paulo, na próxima semana. O evento esportivo, um dos maiores ralis do mundo, terá a largada em Campo Grande no dia 24 de agosto deste ano. “O Rally será lançado numa feira de turismo, oportunidade única para o cônsul conhecer nossos atrativos turísticos”, disse Reinaldo Azambuja.

Também estiveram presentes no encontro os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar); o presidente da Federação das Câmaras de Comércio Brasil e Portugal, Nuno Rebelo de Sousa, que é filho do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa; e o deputado do Parlamento Português, Carlos Páscoa.

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