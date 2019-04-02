Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:23

Buscar

Últimas notícias
X

Ladário

Câmara cassa o 1º dos 7 vereadores denunciados por receber mensalinho

Thailla Torres

Publicado em 02/04/2019 às 17:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Câmara Municipal de Ladário –a 419 km de Campo Grande– cassou nesta terça-feira (2) o mandato do vereador Osvalmir Nunes da Silva (PSDB), o Baguá, o primeiro dos sete suspeitos de se beneficiarem de um esquema de mensalinho a ter o caso apreciado em plenário. Ele receberia dinheiro do agora ex-prefeito Carlos Ruso (PSDB), cassado pela Casa na segunda-feira (1º), para lhe darem apoio no Legislativo.

Osvalmir participou da sessão por videoconferência, mas não se manifestou. Ele está no Centro de Triagem Anízio Lima, em Campo Grande, para onde foram transferidos os homens presos em 26 de novembro sob acusação de participação no esquema. Nove dos 11 vereadores de Ladário votaram pela cassação, segundo informou o Diário Corumbaense.

Com a cassação de Baguá, o mandato passa a ser exercido em definitivo por seu suplente, Antônio João Conde (PSDB) –que exercia o cargo desde a prisão do correligionário.

Ruso e Osvalmir seguem presos e, além do processo político na Câmara, respondem às acusações levantadas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) na esfera judicial. Além deles, seguem presos e serão julgados pelo Legislativo os vereadores Vagner Gonçalves (PPS), Agnaldo dos Santos Silva Junior (PTB), André Franco Caffaro (PPS), Augusto de Campos (MDB) e Paulo Rogério Feliciano Barbosa (PMN). O ex-secretário de Educação de Ladário, Helder Botelho, também está sob custódia prisional.

Também presa durante a ação, a pastora Lilia Maria Villalva de Moraes (MDB) cumpre prisão domiciliar em Ladário.

As investigações sobre o mensalinho apontaram para pagamentos entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil mensais, por mais de um ano, para que vereadores apoiarem Ruso na Câmara. Além dos valores, eles conseguiram indicações para cargos na Secretaria de Educação, cujas nomeações eram assinadas por Botelho. Em troca, teriam atuado também para barrar uma CPI sobre irregularidades na saúde ladarense.

Os vereadores Fábio Peixoto (PTB), Jonil Junior (PMN) e Daniel Benzi (MDB, atual presidente da Câmara) colaboraram com as apurações, que resultaram também em apreensões em dinheiro, interceptações telefônicas e gravações em vídeo.

Os demais vereadores devem ser julgados pela Câmara ao longo da semana. A defesa de Ruso informou que recorreria à Justiça para tentar reverter a cassação.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo