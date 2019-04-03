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Lei estadual

Proposta inclui tipo sanguíneo nos dados da carteira de identidade

Thailla Torres

Publicado em 03/04/2019 às 14:21

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A proposta do deputado Jamilson Name (PDT) quer incluir o tipo sanguíneo do cidadão entre os dados inseridos na carteira de identidade. A intenção é ajudar as pessoas que em um acidente que perder a consciência, os socorristas já terão esta informação disponível em um eventual tratamento.

O autor citou que esta previsão já conta em lei federal, que inclui a colocação do tipo sanguíneo e fator RH para serem impressos neste documento pessoal. Caso seja aprovado e se torne lei estadual, os interessados devem solicitar a inclusão destas informações.

Quem não quiser tais informações no documento, ficará a mensagem “não informado” na carteira de identidade. A proposta vai se torna lei assim que for publicada, mas o governo estadual terá um prazo de 180 dias para regulamentar sua implantação.

O objetivo é ajudar no socorro imediato das vítimas. “Transfusão de sangue com diferentes fatores Rh causam reações graves. Essa proposta agilizará o atendimento prestado por diversos profissionais da saúde”, disse o parlamentar.

Para o deputado tais informações diminuem o “risco de morte” dos pacientes. O projeto segue para as comissões da Assembleia, para depois ser votado em plenário pelos parlamentares. Se for aprovado, ainda passa pelo crivo do governador Reinaldo Azambuja(PSDB).

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