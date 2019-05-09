Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:26

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Aquidauanense veterano da FEB é homenageado na Assembleia Legislativa

Thailla Torres

Publicado em 09/05/2019 às 16:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A fala, já cansada pelo tempo, viaja por mais de meio século e chega a nevascas e lodaçais da região de Monte Castelo, na Itália, no início de maio de 1945. “Estava muito frio. Sofri muito com a neve que caía sobre a gente. A neve só parou de cair no dia 2 de maio. Quando chegou o dia 8 de maio conseguimos subir no Monte Castelo”, contou o aquidauanense André Ragalzi, de 97 anos, veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que lutou contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. 

Passados 74 anos daqueles dias de bombardeios, mortes e inverno intenso de até 20 graus abaixo de zero, o veterano Ragalzi, à época com 24 anos, encontra-se em uma situação muito diversa: cercado de pessoas, todas mais jovens que ele, sendo aplaudido em pé e recebendo a Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira. A honraria foi entregue a Ragalzi e a outros homenageados em sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (8) no Plenário Deputado Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS).

O evento, proposto pelo deputado Lidio Lopes (PATRI), e que contou com a presença do deputado Capitão Contar (PSL), rememora o 8 de Maio, o Dia da Vitória. A data, celebrada em diversas partes do mundo, remete ao dia da rendição da Alemanha nazista. O Brasil, através da FEB, lutou com os aliados com pouco mais de 25 mil homens e mulheres. Desses expedicionários, dois estavam na sessão desta noite: além de André Ragalzi, foi homenageado Agostinho Gonçalves da Mota, de 93 anos, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB.

Guarda-Bandeira do 9º BECMB, que acompanhou os homenageados

Os dois ex-combatentes lutaram na Batalha de Monte Castelo, no final da Segunda Guerra Mundial, e, assim como os demais brasileiros, mostraram que estava errada a máxima comum na época: “Mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da guerra”. O brasão da FEB – uma cobra fumando – gravou, na história, a resposta ao dito popular. Para serem homenageados, os veteranos entraram no plenário acompanhados pela Guarda-Bandeira Histórica do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (BECMB).

Reconhecimento – O deputado proponente destacou a importância das homenagens aos veteranos Agostinho da Mota e André Ragalzi. “Suas histórias perdurarão, ficarão registradas não só nos anais desta Casa, mas na memória da sociedade de modo geral. Eles foram para guerra, defenderam nosso país e voltaram como homens honrados”, disse Lidio Lopes, com a voz embargada.

O parlamentar, que chega ao sexto ano como proponente desta sessão solene, lamenta o desconhecimento de muitas pessoas sobre a FEB. “Vejo como se fosse uma chama muito forte, mas que aos poucos está se apagando em Mato Grosso do Sul”, disse, acrescentando que o Dia da Vitória é celebrado em diversos países.

Vitória da paz – Avaliação semelhante faz o historiador e vice-presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Coronel Wellington Corlet dos Santos. Ele afirma que o Brasil deveria dar mais importância ao Dia da Vitória, considerando a contribuição do País na luta contra o nazismo.

“Lutamos contra o totalitarismo, contra o racismo. Foi a vitória da paz sobre a guerra”, opinou Corlet dos Santos. “O Brasil perdeu mais de 30 mil pessoas, se somarmos os combatentes da FEB, os que morreram nos naufrágios dos navios afundados no litoral brasileiro e os ‘soldados da borracha’, que trabalhavam na Amazônia retirando o látex pra mandar para a indústria norte-americana”, contabiliza.

O coronel também destacou a importância do papel da Casa de Leis na realização do evento. “A Assembleia Legislativa representa o povo. Por isso é importante que esta Casa, todos os anos, assume esse compromisso de homenagear ex-combatentes e lembrar de um dia, comemorado no mundo inteiro, que é o Dia da Vitória”, considerou.

Homenageados – Além dos veteranos André Ragalzi e Agostinho Gonçalves da Mota, também receberam a Medalha Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira, diversas personalidades. Foram homenageados os subtenentes Afrânio da Costa Santos, Francisco Solano de Oliveira, Ivanaldo Figueiredo da Costa, Joel Alves da Silva, o tenente coronel Luiz Alexandre Vieira da Costa, o coronel Francisco José Mineiro Júnior, o 1º sargento da PMMS, Wagner Siqueira Gonçalves, a professora doutora Celeida Maria Costa de Souza e Silva, o professor doutor José Manfroi, Luiz Carlos Leite Krawiec, a professora mestra Maria Christina de Lima Félix Santos, a professora Myrian Luciana Napp Fenner, o advogado Osvaldo Nogueira Lopes, o escritor Rubênio Silvério Marcelo, Valéria Maria Barbosa Regis Machado e Vera Tylde de Castro Pinto.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo