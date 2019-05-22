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Corumbá busca recursos em Brasília para projetos de segurança pública

Os projetos são para aquisição de viaturas e equipamentos para a Guarda Municipal e para uma pesquisa sobre a dinâmica da droga na fronteira.

Thailla Torres

Publicado em 22/05/2019 às 14:21

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Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social de Corumbá enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública projetos para aparelhamento da Guarda Municipal e realização de pesquisa sobre a dinâmica da droga na região de fronteira Brasil-Bolívia.

Os projetos foram encaminhados a deputada federal Beatriz Cavassa com objetivo de conseguir recursos para aprovação. A entrega dos projetos à deputada aconteceu esta semana

Os projetos são para aquisição de viaturas e equipamentos para a Guarda Municipal e para uma pesquisa sobre a dinâmica da droga, com objetivo de ter um diagnóstico mais preciso sobre o problema em Corumbá.

A pesquisa a respeito das drogas é uma parceria com o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMAD) com o Campus Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CPAN/UFMS). Esse trabalho foi apresentado à Coordenadoria do Fundo Nacional Antidrogas e também à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).

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