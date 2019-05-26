Ato em defesa de reformas e pró-Bolsonaro será em frente ao MPF em Campo Grande

Em Campo Grande, a concentração será na avenida Afonso Pena, em frente ao MPF (Ministério Público Federal), a partir das 15h30. O ato foi convocado em resposta à manifestação de professores e estudantes de todo país contra os cortes orçamentários na educação e contra a proposta de reforma da previdência proposta pelo governo federal.

Após quase 6 meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) passa por um teste de força neste domingo (26). Convocados pelas redes sociais, atos em apoio às principais pautas da gestão bolsonarista acontecem em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Em outubro de 2018, Bolsonaro venceu Fernando Haddad (PT) em 69 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e angariou 55,06% dos votos. Diversos parlamentares eleitos pela ‘Onda Bolsonaro’ devem marcar presença no evento, entre eles a senadora Soraya Thronicke (PSL), Loester Trutis (PSL), Capitão Contas (PSL), Coronel David (PSL), além do vereador da Capital, Vinícius Siqueira (DEM).

Apesar de Jair Bolsonaro ter concentrado 71,27% dos votos na Capital em outubro, a expectativa de público para este domingo é de 3 mil pessoas, mas políticos evitam falar em números. “É difícil avaliar, mas espero que tenha bastante gente lá”, espera Coronel David, que passou ontem (25) por Nioaque, Guia Lopes, Jardim, Bela Vista e hoje acompanha atos de Dourados.

Atos também são esperados em Dourados, Três Lagoas, Cassilândia, Jardim e Guia Lopes. Na Assembleia Legislativa, o assunto foi bastante comentado na última semana, mas os parlamentares se dividem entre “lotar a Afonso e Pena” e risco de fiasco total.