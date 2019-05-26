Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:28

Buscar

Últimas notícias
X

Capital

Ato em defesa de reformas e pró-Bolsonaro será em frente ao MPF em Campo Grande

Manifestações também ocorrem em diversos municípios do interior de MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/05/2019 às 12:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após quase 6 meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) passa por um teste de força neste domingo (26). Convocados pelas redes sociais, atos em apoio às principais pautas da gestão bolsonarista acontecem em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, a concentração será na avenida Afonso Pena, em frente ao MPF (Ministério Público Federal), a partir das 15h30. O ato foi convocado em resposta à manifestação de professores e estudantes de todo país contra os cortes orçamentários na educação e contra a proposta de reforma da previdência proposta pelo governo federal.

Leia Também

• Bolsonaro diz que Câmara votará porte de arma para produtor rural

• Bolsonaro diz que governo vai corrigir tabela do Imposto de Renda

• Bolsonaro discute pacto federativo com governadores e senadores

Em outubro de 2018, Bolsonaro venceu Fernando Haddad (PT) em 69 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e angariou 55,06% dos votos. Diversos parlamentares eleitos pela ‘Onda Bolsonaro’ devem marcar presença no evento, entre eles a senadora Soraya Thronicke (PSL), Loester Trutis (PSL), Capitão Contas (PSL), Coronel David (PSL), além do vereador da Capital, Vinícius Siqueira (DEM).

Apesar de Jair Bolsonaro ter concentrado 71,27% dos votos na Capital em outubro, a expectativa de público para este domingo é de 3 mil pessoas, mas políticos evitam falar em números.  “É difícil avaliar, mas espero que tenha bastante gente lá”, espera Coronel David, que passou ontem (25) por Nioaque, Guia Lopes, Jardim, Bela Vista e hoje acompanha atos de Dourados.

Atos também são esperados em Dourados, Três Lagoas, Cassilândia, Jardim e Guia Lopes. Na Assembleia Legislativa, o assunto foi bastante comentado na última semana, mas os parlamentares se dividem entre “lotar a Afonso e Pena” e risco de fiasco total.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo