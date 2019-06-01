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Política

Deputado Beto Pereira é eleito secretário-geral do PSDB nacional

Renan Nucci

Publicado em 01/06/2019 às 07:58

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O deputado federal Beto Pereira (PSDB/MS) foi eleito nesta sexta-feira, dia 31, durante a 15ª Convenção Nacional do PSDB, como secretário-geral da Executiva Nacional do partido. A Convenção foi realizada em Brasília. O tucano, que está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados, já foi presidente do PSDB de Mato Grosso do Sul e atualmente preside o Instituto Teotônio Vilela de MS, estará à frente da secretaria geral nos próximos dois anos.

“O PSDB é um partido que está buscando firmar seu espaço como uma agremiação independente, mas que está atento a todas as pautas nacionais que trazem benefícios ao Brasil e aos brasileiros. Para mim, é uma honra poder fazer parte da executiva nacional e contribuir com a construção desse grande projeto político”, afirmou Beto Pereira.

A Convenção Nacional também confirmou o nome do ex-deputado federal pelo Pernambuco, Bruno Araújo, como o novo presidente da sigla. Bruno foi deputado federal por três mandatos e ministro das Cidades. Nas eleições de 2018, concorreu ao Senado.  

Sobre a convenção, Beto Pereira disse que é um momento onde o partido mostra maturidade e união. “Aqui estão reunidas pessoas de todos os cantos do país. Gente que veio motivada, que ainda não perdeu, felizmente, a esperança em um Brasil melhor. A nova Executiva Nacional terá a responsabilidade de construir o novo PSDB”, concluiu Beto.

Atualmente o PSDB está organizado em todos os estados do Brasil. O partido tem oito senadores, 30 deputados federais e três governadores. Está a cargo da Secretaria Geral a responsabilidade sobre as atividades administrativas e dos órgãos de cooperação do partido, assegurando o cumprimento das decisões da Comissão Executiva Nacional. Também cabe ao secretário-geral coordenar as atividades dos Diretórios Estaduais e organizar as Convenções partidárias e as reuniões do Diretório Nacional e do Conselho Político. 

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