Três novos secretários são nomeados na Prefeitura

Na manhã de (14), o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da vice-prefeita Selma Suleiman, primeira-dama Maria Eliza e vereadores de Aquidauana, empossou os novos secretários municipais: Humberto Torres na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Roberto Valadares na Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e Naiara Nogueira Arguelo, que responderá pela Secretaria Municipal de Produção.

As três novas secretarias fazem parte de uma reestruturação administrativa, que o prefeito apresentou aos vereadores e foi aprovado pela Câmara Municipal, visando solucionar a despesa com duas fundações Cultura e Turismo, unificando-as e elevando ao status de secretaria, fator que favorece a busca por recursos e projetos nos sistemas estadual e federal.

Pela reforma administrativa apresentada pelo prefeito Odilon Ribeiro, após analise e estudos com sua equipe de gestão detectou-se a necessidade da criação de uma pasta exclusiva para o Meio Ambiente, frente às pautas importantes que o Município enfrenta, tais como, por exemplo, o reajuste do ICMS Ecológico, plano de manejo urbano e a ampliação dos investimentos na preservação e recuperação da Lagoa Comprida, entre outras ações desse segmento.

O prefeito Odilon Ribeiro explicou que desde que assumiu a gestão junto com a vice-prefeita Selma Suleiman, eles têm trabalhado para o fortalecimento da agricultura familiar, estabelecendo uma relação de proximidade e organização junto às aldeias e famílias de pequenos produtores, para que possam ampliar a produção e culturas e possam se regularizar possibilitando vender para o Poder Público, inclusive, para a merenda escolar.

Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Produção, dentre as atribuições que lhe são impostas por lei, o prefeito Odilon destacou que o principal objetivo é de ajudar no crescimento e fortalecimento da produção da agricultura familiar, gerando mais renda e empregos no município e, ainda, sobretudo, buscar o fortalecimento do sistema agroindustrial e o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e do acesso ao mercado.

Os novos secretários municipais foram recebidos com alegria pela equipe da gestão municipal. Segundo os vereadores de Aquidauana, ao analisarem os nomes apresentados para assumir as pastas, os edis manifestaram aprovação na escolha dos secretários. "Eles têm competência, currículo e conhecem bem a gestão e os problemas da cidade. Nós, vereadores, acreditamos e aprovamos a escolha desses nomes", disse o vereador Nilson Pontim, falando em nome da Câmara Municipal.

Dentre o público presente, estiveram prestigiando a posse dos secretários, o Pároco de Aquidauana - Pe. Paulo do Nascimento, diretores, coordenadores e professores dos campus da UFMS, UEMS e IFMS, familiares dos novos secretários e os vereadores: Valter Neves, Anderson Meireles, Nilson Pontim, Cláudio Alviço, Sebastiãozinho do Taboco, Aguinaldo Silva e Edinho Grance.