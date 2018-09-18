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Semana do bebê

Prefeitura de Terenos realiza ação em prol do desenvolvimento saudável das crianças

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/09/2018 às 08:03

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O Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho da Prefeitura de Terenos realizou nesta segunda-feira (17) solenidade em comemoração à "Semana do Bebê", organizada pela equipe do projeto Criança Feliz.

Os beneficiários participaram de uma palestra sobre a importância da vacinação para o desenvolvimento saudável das crianças e receberam orientações quanto ao cuidado com a higiene bucal dos pequenos.

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Por fim, as mães receberam livros doados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com a Fundação Itaú Social, a fim de possibilitar a ampliação do acesso à leitura das famílias e crianças envolvidas no programa.

Participaram da ação o prefeito, Donizete Barraco (PMN), a primeira dama, Dirce Gonçalves, o diretor do Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, Marcelo Marques Perez, e a Coordenadora do "Programa Criança Feliz", Giane Lima.

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