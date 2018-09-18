Prefeitura de Terenos realiza ação em prol do desenvolvimento saudável das crianças

O Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho da Prefeitura de Terenos realizou nesta segunda-feira (17) solenidade em comemoração à "Semana do Bebê", organizada pela equipe do projeto Criança Feliz.

Os beneficiários participaram de uma palestra sobre a importância da vacinação para o desenvolvimento saudável das crianças e receberam orientações quanto ao cuidado com a higiene bucal dos pequenos.