Homem e adolescente são flagrados com mais de 40 quilos de cocaína

Ontem (21), no Km 141 da BR-262, em frente à Unidade Operacional da PRF em Água Clara, foi abordado um veículo Hyundai Azera 3.3, conduzido por um empresário, 31 anos na companhia de um adolescente de 17 anos. Eles levavam mais de 40 quilos de cocaína.

Durante a abordagem, o condutor apresentou sinais de nervosismo e respostas contraditórias que ensejaram buscas no carro. Foram encontrados 40 (quarenta) tabletes totalizando pouco mais de quilos de cocaína, acondicionados em compartimentos ocultos preparados para o transporte de entorpecente.

O motorista afirmou que pegou o automóvel em um posto de combustível, na cidade de Campo Grande/MS e receberia R$ 5 mil para levar até a cidade de Nova Serrana (MG). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e o menor apreendido. Ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara.