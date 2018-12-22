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Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

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Rhobson ADM

Publicado em 22/12/2018 às 12:25

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT  
HORT FRUTI R$
TOMATE SALADA - kg  R$             4,95
BATATA COMUM - kg  R$             2,49
PEPINO COMUM - kg  R$             1,89
BETERRABA – kg  R$             2,39
MELANCIA – kg  R$             1,19
MAÇÃ NACIONAL - KG  R$             3,99
CENOURA – kg  R$             2,19
BATATA DOCE – kg  R$             1,79
ABACAXI HAWAI – kg  R$             2,49
BANANA NANICA – kg  R$             2,39
PIMENTÃO VERDE – kg  R$             3,98
PATINHO OU COXÃO DURO BOVINO – kg  R$           16,49
COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg  R$           17,99
ALCATRA BOVINA – kg  R$           18,49
PALETA BOVINA ESPECIAL C/OSSO – kg  R$             9,99
CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO - 269ml  R$             1,49
CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29)  R$           41,22
CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml  R$             1,75
REFRIGERANTE COCA COLA -2lts  (NA COMPRA DO FARDO C/06un -  A UNIDADE SAI POR = R$ 5,19)  R$             5,49
REFRIGERANTE TAUBAIANA - 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un -  A UNIDADE SAI POR = R$ 2,69)  R$             2,99
SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA - 1,5lt  R$           10,49
MAIONESE ARISCO TRADICIONAL - 500ml  R$             2,79
UVA PASSA LA VIOLETERA ESCURA - 100gr  R$             2,69
FAROFA PRONTA TRADICIONAL PONZAN  - 500gr  R$             3,99
PÊSSEGO EM CALDA GB - 850gr  R$             5,99
GELATINA DR.OETKER - 20gr  R$             0,89
FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg ( NA COMPRA DO FARDO C/10pct – A UM SAI  - R$ 1,87)  R$             1,99
LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt  R$             3,49
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt  R$             2,99
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt  R$             2,89
PALETA SUÍNA – C/PELE - kg  R$             8,49
PERNIL SUINO –C/PELE - kg  R$             8,99
COSTELA SUÍNA OU COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg  R$           15,79
CARNE MOIDA BOVINA  –kg  R$             9,49
MIOLO DA PALETA BOVINO – kg  R$           14,99
PALETA BOVINA – kg  R$           10,99
PEIXINHO BOVINO – kg  R$           13,99
MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg  R$           15,39
AGULHA OU MUSCULO BOVINO –kg  R$             9,95
PONTA DE PEITO BOVINA – kg  R$           15,95
COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg  R$           10,99
FRALDINHA BOVINA – kg  R$           11,99
SURTUM OU CUPIM BOVINO – kg  R$           15,99
PÃO DE ALHO  MEZZANI TRADICIONAL S/REFRIGERAÇÃO - 310 gr  R$             6,49


Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
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Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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