Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Venha conferir nossas ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
|SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT
|HORT FRUTI
|R$
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 4,95
|BATATA COMUM - kg
|R$ 2,49
|PEPINO COMUM - kg
|R$ 1,89
|BETERRABA – kg
|R$ 2,39
|MELANCIA – kg
|R$ 1,19
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|R$ 3,99
|CENOURA – kg
|R$ 2,19
|BATATA DOCE – kg
|R$ 1,79
|ABACAXI HAWAI – kg
|R$ 2,49
|BANANA NANICA – kg
|R$ 2,39
|PIMENTÃO VERDE – kg
|R$ 3,98
|PATINHO OU COXÃO DURO BOVINO – kg
|R$ 16,49
|COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg
|R$ 17,99
|ALCATRA BOVINA – kg
|R$ 18,49
|PALETA BOVINA ESPECIAL C/OSSO – kg
|R$ 9,99
|CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO - 269ml
|R$ 1,49
|CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29)
|R$ 41,22
|CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml
|R$ 1,75
|REFRIGERANTE COCA COLA -2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 5,19)
|R$ 5,49
|REFRIGERANTE TAUBAIANA - 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 2,69)
|R$ 2,99
|SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA - 1,5lt
|R$ 10,49
|MAIONESE ARISCO TRADICIONAL - 500ml
|R$ 2,79
|UVA PASSA LA VIOLETERA ESCURA - 100gr
|R$ 2,69
|FAROFA PRONTA TRADICIONAL PONZAN - 500gr
|R$ 3,99
|PÊSSEGO EM CALDA GB - 850gr
|R$ 5,99
|GELATINA DR.OETKER - 20gr
|R$ 0,89
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg ( NA COMPRA DO FARDO C/10pct – A UM SAI - R$ 1,87)
|R$ 1,99
|LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|R$ 3,49
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt
|R$ 2,89
|PALETA SUÍNA – C/PELE - kg
|R$ 8,49
|PERNIL SUINO –C/PELE - kg
|R$ 8,99
|COSTELA SUÍNA OU COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg
|R$ 15,79
|CARNE MOIDA BOVINA –kg
|R$ 9,49
|MIOLO DA PALETA BOVINO – kg
|R$ 14,99
|PALETA BOVINA – kg
|R$ 10,99
|PEIXINHO BOVINO – kg
|R$ 13,99
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 15,39
|AGULHA OU MUSCULO BOVINO –kg
|R$ 9,95
|PONTA DE PEITO BOVINA – kg
|R$ 15,95
|COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg
|R$ 10,99
|FRALDINHA BOVINA – kg
|R$ 11,99
|SURTUM OU CUPIM BOVINO – kg
|R$ 15,99
|PÃO DE ALHO MEZZANI TRADICIONAL S/REFRIGERAÇÃO - 310 gr
|R$ 6,49
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
----------------------------
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS