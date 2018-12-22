Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg R$ 4,95 BATATA COMUM - kg R$ 2,49 PEPINO COMUM - kg R$ 1,89 BETERRABA – kg R$ 2,39 MELANCIA – kg R$ 1,19 MAÇÃ NACIONAL - KG R$ 3,99 CENOURA – kg R$ 2,19 BATATA DOCE – kg R$ 1,79 ABACAXI HAWAI – kg R$ 2,49 BANANA NANICA – kg R$ 2,39 PIMENTÃO VERDE – kg R$ 3,98 PATINHO OU COXÃO DURO BOVINO – kg R$ 16,49 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg R$ 17,99 ALCATRA BOVINA – kg R$ 18,49 PALETA BOVINA ESPECIAL C/OSSO – kg R$ 9,99 CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO - 269ml R$ 1,49 CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29) R$ 41,22 CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml R$ 1,75 REFRIGERANTE COCA COLA -2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 5,19) R$ 5,49 REFRIGERANTE TAUBAIANA - 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 2,69) R$ 2,99 SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA - 1,5lt R$ 10,49 MAIONESE ARISCO TRADICIONAL - 500ml R$ 2,79 UVA PASSA LA VIOLETERA ESCURA - 100gr R$ 2,69 FAROFA PRONTA TRADICIONAL PONZAN - 500gr R$ 3,99 PÊSSEGO EM CALDA GB - 850gr R$ 5,99 GELATINA DR.OETKER - 20gr R$ 0,89 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg ( NA COMPRA DO FARDO C/10pct – A UM SAI - R$ 1,87) R$ 1,99 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt R$ 3,49 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt R$ 2,89 PALETA SUÍNA – C/PELE - kg R$ 8,49 PERNIL SUINO –C/PELE - kg R$ 8,99 COSTELA SUÍNA OU COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg R$ 15,79 CARNE MOIDA BOVINA –kg R$ 9,49 MIOLO DA PALETA BOVINO – kg R$ 14,99 PALETA BOVINA – kg R$ 10,99 PEIXINHO BOVINO – kg R$ 13,99 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 15,39 AGULHA OU MUSCULO BOVINO –kg R$ 9,95 PONTA DE PEITO BOVINA – kg R$ 15,95 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg R$ 10,99 FRALDINHA BOVINA – kg R$ 11,99 SURTUM OU CUPIM BOVINO – kg R$ 15,99 PÃO DE ALHO MEZZANI TRADICIONAL S/REFRIGERAÇÃO - 310 gr R$ 6,49



Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503