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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

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Luiz Guido Junior

Publicado em 15/12/2018 às 08:44

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI

R$
  1. TOMATE SALADA - kg

4,09
  1. BATATA COMUM - kg

1,99
  1. REPOLHO VERDE - kg

1,49
  1. CEBOLA COMUM - kg

2,79
  1. BETERRABA – kg

2,29
  1. LARANJA - kg

1,29
  1. MELANCIA – kg

1,09
  1. MORANGO – BDJ

3,99
  1. MELÃO ESPANHOL – kg

2,29
  1. MAMÃO FORMOSA – kg

1,75
  1. MAÇÃ NACIONAL - KG

3,89
  1. CENOURA – kg

1,89
  1. BATATA DOCE – kg

1,95
  1. MANDIOCA C/CASCA – kg

1,95
  1. BANANA NANICA – kg

1,98
  1. PIMENTÃO VERDE – kg

3,69
  1. CHUCHU - KG

1,19
  1. PATINHO OU COXÃO DURO BOVINO – kg

16,49
  1. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg

17,99
  1. ALCATRA BOVINA – kg

18,49
  1. CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO - 269ml

1,49
  1. CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29)

41,22
  1. CERVEJA BRAHMA CHOPP-  350ml

2,15
  1. REFRIGERANTE COCA COLA -2lts  (NA COMPRA DO FARDO C/06un -  A UNIDADE SAI POR = R$ 5,09)

5,19
  1. REFRIGERANTE TAUBAIANA - 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un -  A UNIDADE SAI POR = R$ 2,49)

2,69
  1. ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml(NA COMPRA DA CX C/20UNIDADES = A UNIDADE SAI POR = R$ 2,95)

2,99
  1. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg

1,99
  1. CAFÉ AGRICULTOR – 500gr

6,99
  1. CAFÉ AGRICULTOR - 250gr

3,49
  1. LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt

3,49
  1. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt

2,99
  1. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt

2,89
  1. ACHOCOLATADO EM PÓ TODDY  - 800gr

10,49
  1. SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA - 1,5lt

10,49
  1. MOLHO DE TOMATE QUERO REFOGADO TRADICIONAL - 340gr

1,09
  1. INSETICIDA VOREL BASE AGUA – 400ml

5,99
  1. SABÃO EM PÓ BRILHANTE – 1kg

5,59
  1. AMACIANTE DE ROUPAS PEQUI AZUL – 5lts

8,99
  1. PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA -Lv12Pg11

11,19
  1. PALETA SUÍNA – kg

7,99
  1. PERNIL SUINO  –kg

8,49
  1. COSTELA SUÍNA OU COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg

14,99
  1. PALETA BOVINA C/OSSO OU CARNE MOIDA BOVINA  –kg

9,99
  1. MIOLO DA PALETA BOVINO – kg

15,39
  1. PALETA BOVINA – kg

12,09
  1. PEIXINHO BOVINO – kg

14,79
  1. MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg

15,99
  1. FRALDINHA / AGULHA OU MUSCULO BOVINO –kg

10,49
  1. PONTA DE PEITO BOVINA – kg

13,49
  1. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg

10,49
  1. SURTUM OU CUPIM BOVINO – kg

14,99
  1. ÁGUA MINERAL PIRACEMA - 20lts   ( S/GARRAFÃO)

6,99

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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