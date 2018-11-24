Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg 4,29 BATATA COMUM - kg 2,39 REPOLHO VERDE - kg 1,29 CEBOLA COMUM - kg 2,28 ABACAXI PÉROLA – UNIDADE 1,99 BETERRABA – kg 1,99 LARANJA - kg 1,29 MELANCIA – kg 1,15 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,79 CENOURA – kg 1,69 BATATA DOCE – kg 1,98 MANDIOCA C/CASCA – kg 1,95 MAMÃO FORMOSA – kg 1,75 PIMENTÃO VERDE – kg 4,49 PEPINO COMUM – kg 1,89 UVA CRIMSON - BDJ 3,99

PRODUTOS R$ COSTELA SUÍNA C/PELE –kg 13,99 PERNIL SUÍNO C/PELE – kg 7,39 PALETA SUINA C/PELE – kg 6,99 BISTECA SUÍNA C/PELE – kg 8,49 ALCATRA BOVINA – kg 18,49 CONTRA FILÉ OU COXÃO MOLE BOVINO – kg 17,79 MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO - kg 15,49 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg 9,99 COSTELA DESOSSADA BOVINA - kg 14,89 FRALDINHA BOVINA – kg 10,39 PONTA DE COSTELA BOVINA - kg 15,49 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO - kg 16,49 CARNE MOIDA BOVINA - kg 9,89 AGULHA OU MUSCULO BOVINO – kg 10,49 PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG – kg 13,79 SURTUM BOVINO – kg 15,79 LINGUIÇA MISTA BELLO – kg 9,99 CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29) 41,22 CERVEJA BRAHMA CHOPP - 350ml 2,09 REFRIGERANTE COCA COLA – 2lts(NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 4,89) 4,99 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR 2,40) 2,49 FAROFA PRONTA TRADICIONAL PONZAN - 500gr 3,99 ARROZ TIO LAUTÉRIO -TIPO 1 - 5kg(NA COMPRA DO FARDO C/06pct = A UNIDADE SAI POR = R$ 10,79) 10,99 FEIJÃO CARIOCA ELITE -1kg(NA COMPRA DA FARDO C/30pct= A UNIDADE SAI POR = R$ 2,29) 2,39 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml(NA COMPRA DA CX C/20UNIDADES = A UNIDADE SAI POR = R$ 2,89) 2,95 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg(NA COMPRA DO FARDO C/10pct A UNIDADE SAI POR = R$ 1,99) 2,10 AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg(NA COMPRA DO FARDO C/10pct = A UNIDADE SAI POR = R$ 3,49) 3,59 MACARRÃO INSTANTANEO NISSIN LAMEN – 85gr –Sabores 1,19 MACARRÃO DALLAS NINHO SEMOLA -500gr 2,49 MACARRÃO DALLAS SEMOLA – 500gr (EXCETO NINHO E GRAVATA) 2,19 CAFÉ 3CORAÇÕES – 500gr – TRADICIONAL OU EXTRA FORTE 7,49 CAFÉ CABOCLO - VACUO TORRADO E MOIDO - 500gr 8,49 BATATA PALHA AMARELINHA JUMBITOS - 400gr 5,79 MAIONESE HELLMANNS – 500gr - pote 5,49 MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL – 340gr - Sache 0,99 MILHO VERDE QUERO – 200gr – (lata) 1,15 VINAGRE CASTELO VINHO BRANCO – 750ml 2,19 FANDANGOS ELMA CHIPS PRESUNTO - 164gr 6,29 BISCOITO LAMINADOS MARILAN – 400gr – Doce ou Salgados 3,99 BISCOITO ROSQUINHA MARILAN – 400gr – Sabores 3,99 BISCOITO MARILAN TORTINHA – 160gr – Sabores 2,09 BISCOITO WAFFER MARILAN – 115gr – Sabores 2,15 MISTURA PARA BOLO LUAL – 400gr – SABORES 2,29 BISCOITO MARILAN CREAN CRACKER ESPECIAL – 400gr 3,49 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATDO – 1lt 2,89 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt 3,75 LEITE INTEGRAL MANÁ – 1lt 2,89 REFRESCO EM PO BRASSUK – 300gr – Sabores 4,69 REFRESCO EM PÓ MID – 25gr – SABORES 0,79 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL - 500gr(NA COMPRA DO FARDO C/30UNIDADES – A UNIDADE SAI POR – R$ 1,80) 1,99 VEJA MULTI USO – 500ml- Fragancias (EXCETO BIO ALCOOL) 3,59 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP – Lv12Pg11 11,99 SABÃO EM BARRA YPÊ - C/05UN 5,69 DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml – FRAGANCIAS(NA COMPRA DA CX C/24UN - A UNIDADE SAI POR = 1,59) 1,69 DETERGENTE LIQUIDO MINUANO – 500ml – FRAGANCIAS(NA COMPRA DA CX C/24UN - A UNIDADE SAI POR = 1,40) 1,49 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg 6,49 SABÃO EM PÓ TIXAN -1kg – (cartucho) 5,99 AMACIANTE DE ROUPAS MON BIJOU – 2lts - Fragancias 5,49 AMACIANTE DE ROUPAS PEQUI AZUL – 5lts 8,99 ÁGUA SANITÁRIA YPÊ – 5lts 10,49 ÁGUA SANITÁRIA YPÊ – 2lts 4,69 ABSORVENTE SYM SUAVE OU SECA - C/ABAS - Lv8Pg7 1,75 TINTURA COR&TON – (EXCETO CORES VERMELHAS) 8,99 CONDICIONADOR DOVE OU ELSEVE – 200ml - FRAGANCIAS 7,75 SHAMPOO DOVE OU ELSEVE – 200ml – FRAGANCIAS 6,49 CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE -70gr - 1,15 SABONETE PALMOLIVE – 150gr – Fragancias 1,99

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503