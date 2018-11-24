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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

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Luiz Guido Junior

Publicado em 24/11/2018 às 09:18

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI

R$
  1. TOMATE SALADA - kg

4,29
  1. BATATA COMUM - kg

2,39
  1. REPOLHO VERDE - kg

1,29
  1. CEBOLA COMUM - kg

2,28
  1. ABACAXI PÉROLA – UNIDADE

1,99
  1. BETERRABA – kg

1,99
  1. LARANJA - kg

1,29
  1. MELANCIA – kg

1,15
  1. MAÇÃ NACIONAL - KG

3,79
  1. CENOURA – kg

1,69
  1. BATATA DOCE – kg

1,98
  1. MANDIOCA C/CASCA – kg

1,95
  1. MAMÃO FORMOSA – kg

1,75
  1. PIMENTÃO VERDE – kg

4,49
  1. PEPINO COMUM – kg

1,89
  1. UVA CRIMSON - BDJ

3,99

PRODUTOS

R$
  1. COSTELA SUÍNA C/PELE –kg

13,99
  1. PERNIL SUÍNO C/PELE – kg

7,39
  1. PALETA SUINA C/PELE – kg

6,99
  1. BISTECA SUÍNA C/PELE – kg

8,49
  1. ALCATRA BOVINA – kg

18,49
  1. CONTRA FILÉ OU COXÃO MOLE BOVINO – kg

17,79
  1. MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO - kg

15,49
  1. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg

9,99
  1. COSTELA DESOSSADA BOVINA - kg

14,89
  1. FRALDINHA BOVINA – kg

10,39
  1. PONTA DE COSTELA  BOVINA - kg

15,49
  1. COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA  BOVINO - kg

16,49
  1. CARNE MOIDA BOVINA - kg

9,89
  1. AGULHA OU MUSCULO BOVINO – kg

10,49
  1. PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG – kg

13,79
  1. SURTUM BOVINO – kg

15,79
  1. LINGUIÇA MISTA BELLO  – kg

9,99
  1. CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29)

41,22
  1. CERVEJA BRAHMA CHOPP - 350ml

2,09
  1. REFRIGERANTE COCA COLA – 2lts(NA COMPRA DO FARDO C/06un -  A UNIDADE SAI POR = R$ 4,89)

4,99
  1. REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR 2,40)

2,49
  1. FAROFA PRONTA TRADICIONAL PONZAN - 500gr

3,99
  1. ARROZ  TIO LAUTÉRIO  -TIPO 1 - 5kg(NA COMPRA DO FARDO  C/06pct = A UNIDADE SAI POR = R$ 10,79)

10,99
  1. FEIJÃO CARIOCA ELITE  -1kg(NA COMPRA DA FARDO  C/30pct= A UNIDADE SAI POR = R$ 2,29)

2,39
  1. ÓLEO DE SOJA CONCORDIA 900ml(NA COMPRA DA CX C/20UNIDADES = A UNIDADE SAI POR = R$ 2,89)

2,95
  1. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg(NA COMPRA DO FARDO C/10pct  A UNIDADE SAI POR = R$ 1,99)

2,10
  1. AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg(NA COMPRA DO FARDO C/10pct = A UNIDADE SAI POR = R$ 3,49)

3,59
  1. MACARRÃO  INSTANTANEO  NISSIN LAMEN – 85gr –Sabores

1,19
  1. MACARRÃO DALLAS NINHO SEMOLA -500gr

2,49
  1. MACARRÃO DALLAS SEMOLA – 500gr (EXCETO NINHO E GRAVATA)

2,19
  1. CAFÉ 3CORAÇÕES – 500gr – TRADICIONAL OU EXTRA FORTE

7,49
  1. CAFÉ CABOCLO - VACUO TORRADO E MOIDO - 500gr

8,49
  1. BATATA PALHA AMARELINHA JUMBITOS -  400gr

5,79
  1. MAIONESE HELLMANNS – 500gr - pote

5,49
  1. MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL – 340gr - Sache

0,99
  1. MILHO VERDE QUERO – 200gr – (lata)

1,15
  1. VINAGRE CASTELO VINHO BRANCO  – 750ml

2,19
  1. FANDANGOS ELMA CHIPS PRESUNTO - 164gr

6,29
  1. BISCOITO LAMINADOS MARILAN – 400gr – Doce ou Salgados

3,99
  1. BISCOITO ROSQUINHA MARILAN – 400gr – Sabores

3,99
  1. BISCOITO MARILAN TORTINHA – 160gr – Sabores

2,09
  1. BISCOITO WAFFER MARILAN – 115gr – Sabores

2,15
  1. MISTURA PARA BOLO LUAL – 400gr – SABORES

2,29
  1. BISCOITO MARILAN CREAN CRACKER ESPECIAL – 400gr

3,49
  1. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt

2,99
  1. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATDO – 1lt

2,89
  1. LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt

3,75
  1. LEITE INTEGRAL  MANÁ – 1lt

2,89
  1. REFRESCO EM PO BRASSUK – 300gr – Sabores

4,69
  1. REFRESCO EM PÓ MID – 25gr – SABORES

0,79
  1. ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL - 500gr(NA COMPRA DO FARDO C/30UNIDADES – A UNIDADE SAI POR – R$ 1,80)  

1,99
  1. VEJA MULTI USO – 500ml- Fragancias (EXCETO BIO ALCOOL)

3,59
  1. PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP – Lv12Pg11

11,99
  1. SABÃO EM BARRA YPÊ  - C/05UN

5,69
  1. DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml – FRAGANCIAS(NA COMPRA DA CX C/24UN -  A UNIDADE SAI POR = 1,59)

1,69
  1. DETERGENTE LIQUIDO MINUANO – 500ml – FRAGANCIAS(NA COMPRA DA CX C/24UN -  A UNIDADE SAI POR = 1,40)

1,49
  1. SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg

6,49
  1. SABÃO EM PÓ TIXAN -1kg – (cartucho)

5,99
  1. AMACIANTE DE ROUPAS MON BIJOU – 2lts - Fragancias

5,49
  1. AMACIANTE DE ROUPAS PEQUI AZUL – 5lts

8,99
  1. ÁGUA SANITÁRIA YPÊ – 5lts

10,49
  1. ÁGUA SANITÁRIA YPÊ – 2lts

4,69
  1. ABSORVENTE SYM SUAVE OU SECA - C/ABAS - Lv8Pg7

1,75
  1. TINTURA COR&TON – (EXCETO CORES VERMELHAS)

8,99
  1. CONDICIONADOR DOVE OU ELSEVE – 200ml - FRAGANCIAS

7,75
  1. SHAMPOO DOVE OU ELSEVE – 200ml – FRAGANCIAS

6,49
  1. CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE -70gr -

1,15
  1. SABONETE PALMOLIVE – 150gr – Fragancias

1,99

 

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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