Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

1. PATINHO BOVINO – kg R$ 15,99 2. COXÃO MOLE BOVINO –kg R$ 17,49 3. ALCATRA BOVINA – kg R$ 18,39 4. CONTRA FILÉ BOVINO –kg R$ 17,49 5. COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg R$ 15,79 6. CERVEJA BRAHMA CHOPP - 350ml R$ 2,15 7. CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml R$ 1,79 8. CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29) R$ 41,22 9. ENERGETICO RED BULL - 250ml R$ 5,99 10. REFRIGERANTE COCA COLA -2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 5,19) R$ 5,49 11. CHAMPANHE SIDRA LIDER - 660ml R$ 5,99 12. SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA - 1,5lt R$ 10,49 13. FAROFA PRONTA TRADICIONAL PONZAN - 500gr R$ 3,99 14. MILHO VERDE QUERO – 200gr –lta R$ 1,35 15. PÃO DE ALHO MEZZANI TRADICIONAL S/REFRIGERAÇÃO - 310 gr R$ 6,49 16. GELATINA DR.OETKER - 20gr R$ 0,89 17. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg ( NA COMPRA DO FARDO C/10pct – A UM SAI - R$ 1,87) R$ 1,99 18. LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt R$ 3,49 19. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt R$ 2,99 20. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt R$ 2,89 21. PALETA SUÍNA – C/PELE - kg R$ 8,49 22. PANCETA OU BISTECA SUINA –C/PELE - kg R$ 11,99 23. COSTELA SUÍNA – kg R$ 14,99 24. MIOLO DA PALETA BOVINO – kg R$ 14,49 25. PALETA BOVINA – kg R$ 10,99 26. PEIXINHO BOVINO – kg R$ 13,99 27. MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 14,99 28. MUSCULO BOVINO – kg R$ 7,99 29. AGULHA OU CARNE MOIDA BOVINA - kg R$ 8,29 30. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg R$ 10,95 31. COXÃO DURO BOVINO – kg R$ 16,49 32. CUPIM BOVINO – kg R$ 15,99 TOMATE SALADA - kg R$ 2,98 BATATA COMUM - kg R$ 2,59 PEPINO COMUM - kg R$ 1,98 BETERRABA – kg R$ 2,75 MELANCIA – kg R$ 1,39 MAÇÃO NACIONAL - kg R$ 4,39 CENOURA – kg R$ 2,85 BATATA DOCE – kg R$ 1,89 ABACAXI HAWAI – kg R$ 3,99 PIMENTÃO VERDE – kg R$ 3,98

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503