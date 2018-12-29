Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Venha conferir nossas ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
|1. PATINHO BOVINO – kg
|R$ 15,99
|2. COXÃO MOLE BOVINO –kg
|R$ 17,49
|3. ALCATRA BOVINA – kg
|R$ 18,39
|4. CONTRA FILÉ BOVINO –kg
|R$ 17,49
|5. COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg
|R$ 15,79
|6. CERVEJA BRAHMA CHOPP - 350ml
|R$ 2,15
|7. CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml
|R$ 1,79
|8. CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29)
|R$ 41,22
|9. ENERGETICO RED BULL - 250ml
|R$ 5,99
|10. REFRIGERANTE COCA COLA -2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 5,19)
|R$ 5,49
|11. CHAMPANHE SIDRA LIDER - 660ml
|R$ 5,99
|12. SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA - 1,5lt
|R$ 10,49
|13. FAROFA PRONTA TRADICIONAL PONZAN - 500gr
|R$ 3,99
|14. MILHO VERDE QUERO – 200gr –lta
|R$ 1,35
|15. PÃO DE ALHO MEZZANI TRADICIONAL S/REFRIGERAÇÃO - 310 gr
|R$ 6,49
|16. GELATINA DR.OETKER - 20gr
|R$ 0,89
|17. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg ( NA COMPRA DO FARDO C/10pct – A UM SAI - R$ 1,87)
|R$ 1,99
|18. LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|R$ 3,49
|19. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt
|R$ 2,99
|20. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt
|R$ 2,89
|21. PALETA SUÍNA – C/PELE - kg
|R$ 8,49
|22. PANCETA OU BISTECA SUINA –C/PELE - kg
|R$ 11,99
|23. COSTELA SUÍNA – kg
|R$ 14,99
|24. MIOLO DA PALETA BOVINO – kg
|R$ 14,49
|25. PALETA BOVINA – kg
|R$ 10,99
|26. PEIXINHO BOVINO – kg
|R$ 13,99
|27. MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 14,99
|28. MUSCULO BOVINO – kg
|R$ 7,99
|29. AGULHA OU CARNE MOIDA BOVINA - kg
|R$ 8,29
|30. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg
|R$ 10,95
|31. COXÃO DURO BOVINO – kg
|R$ 16,49
|32. CUPIM BOVINO – kg
|R$ 15,99
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,98
|BATATA COMUM - kg
|R$ 2,59
|PEPINO COMUM - kg
|R$ 1,98
|BETERRABA – kg
|R$ 2,75
|MELANCIA – kg
|R$ 1,39
|MAÇÃO NACIONAL - kg
|R$ 4,39
|CENOURA – kg
|R$ 2,85
|BATATA DOCE – kg
|R$ 1,89
|ABACAXI HAWAI – kg
|R$ 3,99
|PIMENTÃO VERDE – kg
|R$ 3,98
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
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Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS