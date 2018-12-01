Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg 4,89 BATATA COMUM - kg 1,89 REPOLHO VERDE - kg 1,29 CEBOLA COMUM - kg 2,49 ABACAXI PÉROLA – UNIDADE 1,99 BETERRABA – kg 1,99 LARANJA - kg 1,19 MELANCIA – kg 0,98 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,79 CENOURA – kg 1,69 BATATA DOCE – kg 1,89 MANDIOCA C/CASCA – kg 1,95 BANANA NANICA – kg 1,69 PIMENTÃO VERDE – kg 4,75 BERINJELA – KG 1,89 CHUCHU - KG 1,25

PATINHO OU COXÃO DURO BOVINO – kg 16,49 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg 17,99 REFRIGERANTE COCA COLA - 2lts(NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 4,99) 5,29 CERVEJA SKOL – 350ml Caixa Promocional c/18un(A UNIDADE SAI POR 2,29) 41,22 PÃO DE ALHO MEZZANI – 310gr – (S/REFRIGERAÇÃO) 6,49 IOGURTE NESTLE NINHO SALADA DE FRUTAS –Bdj - 540gr 4,69 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL - 500gr(NA COMPRA DO FARDO C/30UNIDADES – A UNIDADE SAI POR – R$ 1,80) 1,99 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml(NA COMPRA DA CX C/20UNIDADES = A UNIDADE SAI POR = R$ 2,95) 2,99 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg(NA COMPRA DO FARDO C/10UNIDADES A UNIDADE SAI POR = R$ 1,99) 2,09 CAFE CABOCLO - VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr 8,49 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt 3,49 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,89 MOLHO DE TOMATE QUERO REFOGADO TRADICIONAL - 340gr 1,09 MACARRÃO DALLAS NINHO SEMOLA - 500gr 2,59 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg 6,79 AMACIANTE DE ROUPAS MON BIJOU – 2lts – FRAGANCIAS 5,59 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP – Lv12Pg11 11,99 CREME DENTAL COLGATE MPA - 180gr 3,79 PALETA SUÍNA – kg 7,99 PERNIL SUINO ou BISTECA SUÍNA –kg 8,49 COSTELA SUÍNA –kg 14,69 PALETA BOVINA C/OSSO –kg 9,99 MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 15,29 PALETA BOVINA – kg 11,99 PEIXINHO BOVINO – kg 14,69 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 15,99 AGULHA /CARNE MOIDA OU MUSCULO BOVINO –kg 10,49 PONTA DE PEITO BOVINA – kg 13,49 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA – kg 10,49 SURTUM OU CUPIM BOVINO – kg 14,99 ALCATRA BOVINA – kg 18,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503