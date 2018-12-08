Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg 4,19 BATATA COMUM - kg 1,88 REPOLHO VERDE - kg 1,19 CEBOLA COMUM - kg 2,48 ABACAXI – UNIDADE 1,89 BETERRABA – kg 1,99 LARANJA - kg 1,19 MELANCIA – kg 0,96 MORANGO – Bdj 3,99 MELÃO ESPANHOL – kg 2,29 MAMÃO FORMOSA – kg 1,59 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,89 CENOURA – kg 1,79 BATATA DOCE – kg 1,98 MANDIOCA C/CASCA – kg 1,95 BANANA NANICA – kg 2,29 PIMENTÃO VERDE – kg 3,95 CHUCHU - KG 1,29

PATINHO OU COXÃO DURO BOVINO – kg 16,49 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg 17,99 ALCATRA BOVINA – kg 18,49 CERVEJA BRAHMA CHOPP - 350ml 2,15 CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un( A UNIDADE SAI 2,29) 41,22 REFRIGERANTE TAUBAIANA - 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 2,49) 2,69 REFRIGERANTE COCA COLA – 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06un - A UNIDADE SAI POR = R$ 5,09) 5,19 ERVA MATE CAMPANARIO TIPO EXPORTAÇÃO- 500gr(NA COMPRA DO FARDO C/30UNIDADES – A UNIDADE SAI POR – R$ 2,89) 2,99 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml(NA COMPRA DA CX C/20UNIDADES = A UNIDADE SAI POR = R$ 2,95) 2,99 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg(NA COMPRA DO FARDO C/10UNIDADES A UNIDADE SAI POR = R$ 1,99) 2,09 CAFÉ CABOCLO - VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr 8,19 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt 3,49 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,89 MOLHO DE TOMATE QUERO REFOGADO TRADICIONAL - 340gr 1,09 SABÃO EM BARRA YPÊ NEUTRO – c/05un 5,69 SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – FRAGÂNCIAS - (CARTUCHO) 5,99 AMACIANTE DE ROUPAS MON BIJOU – 2lts – FRAGÂNCIAS 5,49 ÁGUA SANITÁRIA YPÊ – 5lts 10,15 CREME DENTAL COLGATE MPA - 180gr 3,79 PALETA SUÍNA – kg 7,99 PERNIL SUINO –kg 8,49 COSTELA SUÍNA OU COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg 14,69 PALETA BOVINA C/OSSO OU CARNE MOIDA BOVINA –kg 9,99 MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 15,39 PALETA BOVINA – kg 12,09 PEIXINHO BOVINO – kg 14,79 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 16,09 FRALDINHA/AGULHA OU MUSCULO BOVINO –kg 10,49 PONTA DE PEITO BOVINA – kg 13,49 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVIBA – kg 10,49 SURTUM OU CUPIM BOVINO – kg 14,99 ÁGUA MINERAL PIRACEMA - 20lts ( S/GARRAFÃO) 6,99

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503