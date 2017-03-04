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Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

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Rhobson ADM

Publicado em 04/03/2017 às 07:31

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS

R$

HORT FRUT

 

CHEIRO  VERDE    -  Mç

1,19

LARANJA   -  Kg

1,99

BETERRABA  -  kg

1,99

CEBOLA COMUM – kg

1,44

CENOURA  -   kg

2,25

MAÇÃ NACIONAL-  kg  

4,49

MELANCIA     -  kg

1,29

BATATA COMUM   -   kg

 1,55

BATATA DOCE    kg

 1,59

TOMATE SALADA  -   kg

1,99

REPOLHO VERDE  -  kg

1,69

BANANA NANICA -KG

1,79

MAMÃO FORMOSO   kg

1,99

MANDIOCA C/ CASCA -KG

3,25

PIMENTÃO VERDE –KG

2,99

UVA RED GLOBE  BDJ

4,49

MORANGO  BDJ

4,49

A Ç O U G U E

 

COXÃO MOLE BOVINO  KG

17,99

CARNE MOIDA BOVINO – kg

10,59

MUSCULO  BOVINO - kg

10,99

COXÃO DURO BOVINO - KG  

15,99

CONTRA FILÉ BOVINO –KG

18,39

AGULHA BOVINO –KG

11,59

CAPA DE CONTRA FILÉ BOVINO  FRIBOI  -KG

13,99

MIOLO DA AGULHA BOVINO -KG

15,99

PATINHO BOVINO   - KG

15,99

PALETA BOVINO  - KG

12,59

  FRIOS

 

APRESUNTADO  LANCHE PEPERI   kg

7,75

BACON REZENDE  - KG

16,19

COXA SOBRE COXA DE FRANGO   BELLO  KG

4,59

FRANGO BELLO INTEIRO  - KG

4,59

SALSICHA HOT DOG COPACOL CONGELADA  - kg

5,89

LINGÜIÇA FINA DE FRANGO COPACOL - kg

10,98

IOGURTE POLPA MORANGO NESTLE C/6 540g

2,99

IOGURTE POLPA TRI SABOR NESTLE C/6 540g

2,99

REQUEIJÃO NESTLE CREMOSO TRADICIONAL  200g

3,99

  MERCEARIA

 

BOMBONS ARCOR SORTIDOS  171 g

7,55

ARROZ GUACIRA  TIPO1  PACOTE AZUL  -5KG

11,99

ARROZ MAX PIOVESAN  5KG

10,49

FEIJAO SUPER REDE  -1kg

2,99

FARINHA DE TRIGO PANTANAL -1KG

1,75

AÇUCAR CRISTAL SILOE – 2kg

5,29

BOMBOM  SONHO DE VALSA  1KG

32,59

LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO -1L

3,09

FARINHA DE MANDIOCA DEUSA BIJU – 500gr

5,75

LEITE DE CONDENSADO PIRACANJUBA  395g

4,69

CREME DE LEITE PIRACANJUBA  200g

2,29

FERMENTO EM PO DR OETKER  100 g

1,99

MISTURA P/ BOLO DALLAS  400g

2,68

SARDINHA GOMES DA COSTA  125g

3,29

TEMPERO SAZON  60g

2,99

BEBIDAS

 

REFRIGERANTE TAUBAIANA -2LT

2,65

SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 lt

4,29

 HIGIENE   E  LIMPEZA

 

SABÃO EM PÓ OMO  MULTI AÇÃO   -  1KG

6,99

PAPEL HIG.PADRÃO ECONOMY  NEUTRO – FOLHA SIMPLES (c/12und/60m)

11,99

PAPEL HIG.PADRÃO PREMIUM  NEUTRO – FOLHA DUPLA (c/12und/30m)

11,99

KIT TINTURA COR & TON (Exceto Vermelhas) 125G

9,85

DESODORANTE AEROSOL BI-O -150 ml

11,95

LÃ DE AÇO BOMBRIL C/08 unidades -60G

1,55

DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ML

2,99

DETERGENTE  FACILLE    500 ml

1,59

MULTIUSO UAU  - 500ml

2,79

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP (C/ 12 unid/ 30 MTS)

12,49

ALVEJANTE CANDURA – 1 LT

2,29

 

 

 

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