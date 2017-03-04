Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Venha conferir nossas ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
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PRODUTOS
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R$
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HORT FRUT
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CHEIRO VERDE - Mç
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1,19
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LARANJA - Kg
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1,99
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BETERRABA - kg
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1,99
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CEBOLA COMUM – kg
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1,44
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CENOURA - kg
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2,25
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MAÇÃ NACIONAL- kg
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4,49
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MELANCIA - kg
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1,29
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BATATA COMUM - kg
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1,55
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BATATA DOCE kg
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1,59
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TOMATE SALADA - kg
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1,99
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REPOLHO VERDE - kg
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1,69
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BANANA NANICA -KG
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1,79
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MAMÃO FORMOSO kg
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1,99
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MANDIOCA C/ CASCA -KG
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3,25
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PIMENTÃO VERDE –KG
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2,99
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UVA RED GLOBE BDJ
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4,49
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MORANGO BDJ
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4,49
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A Ç O U G U E
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COXÃO MOLE BOVINO KG
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17,99
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CARNE MOIDA BOVINO – kg
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10,59
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MUSCULO BOVINO - kg
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10,99
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COXÃO DURO BOVINO - KG
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15,99
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CONTRA FILÉ BOVINO –KG
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18,39
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AGULHA BOVINO –KG
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11,59
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CAPA DE CONTRA FILÉ BOVINO FRIBOI -KG
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13,99
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MIOLO DA AGULHA BOVINO -KG
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15,99
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PATINHO BOVINO - KG
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15,99
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PALETA BOVINO - KG
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12,59
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FRIOS
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APRESUNTADO LANCHE PEPERI kg
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7,75
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BACON REZENDE - KG
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16,19
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COXA SOBRE COXA DE FRANGO BELLO KG
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4,59
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FRANGO BELLO INTEIRO - KG
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4,59
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SALSICHA HOT DOG COPACOL CONGELADA - kg
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5,89
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LINGÜIÇA FINA DE FRANGO COPACOL - kg
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10,98
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IOGURTE POLPA MORANGO NESTLE C/6 540g
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2,99
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IOGURTE POLPA TRI SABOR NESTLE C/6 540g
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2,99
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REQUEIJÃO NESTLE CREMOSO TRADICIONAL 200g
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3,99
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MERCEARIA
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BOMBONS ARCOR SORTIDOS 171 g
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7,55
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ARROZ GUACIRA TIPO1 PACOTE AZUL -5KG
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11,99
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ARROZ MAX PIOVESAN 5KG
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10,49
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FEIJAO SUPER REDE -1kg
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2,99
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FARINHA DE TRIGO PANTANAL -1KG
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1,75
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AÇUCAR CRISTAL SILOE – 2kg
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5,29
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BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG
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32,59
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LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO -1L
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3,09
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FARINHA DE MANDIOCA DEUSA BIJU – 500gr
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5,75
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LEITE DE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g
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4,69
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CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g
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2,29
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FERMENTO EM PO DR OETKER 100 g
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1,99
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MISTURA P/ BOLO DALLAS 400g
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2,68
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SARDINHA GOMES DA COSTA 125g
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3,29
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TEMPERO SAZON 60g
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2,99
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BEBIDAS
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REFRIGERANTE TAUBAIANA -2LT
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2,65
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SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 lt
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4,29
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HIGIENE E LIMPEZA
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SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO - 1KG
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6,99
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PAPEL HIG.PADRÃO ECONOMY NEUTRO – FOLHA SIMPLES (c/12und/60m)
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11,99
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PAPEL HIG.PADRÃO PREMIUM NEUTRO – FOLHA DUPLA (c/12und/30m)
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11,99
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KIT TINTURA COR & TON (Exceto Vermelhas) 125G
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9,85
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DESODORANTE AEROSOL BI-O -150 ml
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11,95
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LÃ DE AÇO BOMBRIL C/08 unidades -60G
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1,55
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DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ML
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2,99
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DETERGENTE FACILLE 500 ml
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1,59
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MULTIUSO UAU - 500ml
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2,79
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PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP (C/ 12 unid/ 30 MTS)
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12,49
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ALVEJANTE CANDURA – 1 LT
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2,29
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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