Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|
Produtos
|
R$
|
|
HORT FRUT
|
|
|
Cheiro verde - mç
|
R$ 1,29
|
|
Laranja - kg
|
R$ 1,99
|
|
Beterraba - kg
|
R$ 2,15
|
|
Cebola comum – kg
|
R$ 1,49
|
|
Cenoura - kg
|
R$ 2,15
|
|
Maçã nacional- kg
|
R$ 2,99
|
|
Melancia - kg
|
R$ 1,79
|
|
Batata comum - kg
|
R$ 1,68
|
|
Batata doce kg
|
R$ 1,65
|
|
Tomate salada - kg
|
R$ 2,98
|
|
Repolho verde - kg
|
R$ 1,59
|
|
Banana nanica -kg
|
R$ 1,78
|
|
Mandioca c/ casca -kg
|
R$ 3,49
|
|
Pimentão verde –kg
|
R$ 4,29
|
|
AÇOUGUE
|
|
|
Carne moida bovino – kg
|
R$ 9,99
|
|
Musculo bovino – kg
|
R$ 10,59
|
|
Coxão duro bovino - kg
|
R$ 15,95
|
|
Contra filé bovino –kg
|
R$ 17,98
|
|
Agulha bovino –kg
|
R$ 10,99
|
|
Capa de contra filé bovino friboi -kg
|
R$ 13,89
|
|
Ponta de peito bovino friboi - kg
|
R$ 13,39
|
|
Miolo da agulha bovino -kg
|
R$ 15,89
|
|
Paleta bovino - kg
|
R$ 12,69
|
|
FRIOS
|
|
|
Coxa sobre coxa de frango bello kg
|
R$ 4,39
|
|
Lingüiça fina de frango copacol – kg
|
R$ 10,98
|
|
MERCEARIA
|
|
|
Bombons arcor sortidos 171 g
|
R$ 7,55
|
|
Arroz prati longo fino -5kg
|
R$ 11,99
|
|
Feijao super rede -1kg
|
R$ 2,99
|
|
Açucar cristal siloe – 2kg
|
R$ 5,29
|
|
Bombom sonho de valsa 1kg
|
R$ 32,59
|
|
Bombom ouro branco 1kg
|
R$ 32,59
|
|
Leite piracanjuba integral/desnatado -1l
|
R$ 3,09
|
|
Farinha de mandioca deusa biju – 500gr
|
R$ 5,75
|
|
Leite de condensado piracanjuba 395g
|
R$ 4,69
|
|
Creme de leite piracanjuba 200g
|
R$ 2,29
|
|
Azeitonas verde rivoli rechadas sache - 180 g
|
R$ 4,59
|
|
Azeitonas verde rivoli fatiadas sache - 100 g
|
R$ 3,59
|
|
Café itamaty 500 g
|
R$ 8,58
|
|
Achocolatado em po 3 coraçoes -300 g
|
R$ 3,79
|
|
Biscoito vitarella - 400 g ( exceto o integral)
|
R$ 3,58
|
|
Biscoito rosquinha triunfo 400 g
|
R$ 4,79
|
|
Doce de leite ilolay - 400 g
|
R$ 7,09
|
|
Refresco em po tang -30g
|
R$ 0,99
|
|
BEBIDAS
|
|
|
Refrigerante taubaiana -2lt
|
R$ 2,65
|
|
Suco pronto maguary sabores 1 lt
|
R$ 4,29
|
|
Refrigerante pepsi 2 lt - unid
|
R$ 4,30
|
|
Guarana antarctica - 2 lt - unid
|
R$ 4,40
|
|
Guarana antarctica diet - 2 lt - unid
|
R$ 4,40
|
|
HIGIENE E LIMPEZA
|
|
|
Sabão em pó omo multi ação pg 900 g lev e- 1kg –gratis 100 g
|
R$ 6,99
|
|
Shampoo suave - 325ml
|
R$ 4,09
|
|
Condicionador suave - 325 ml
|
R$ 6,39
|
|
Desinfetante pinho bril lv 500ml pg 450 ml
|
R$ 2,99
|
|
Detergente limpol 500 ml
|
R$ 1,49
|
|
Papel higienico folha dupla personal vip (c/ 12 unid/ 30 mts)
|
R$ 12,49
|
|
Agua sanitaria girando do sol –2 lt
|
R$ 4,58
|
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS