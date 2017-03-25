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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Venha conferir nossas ofertas

Rhobson ADM

Publicado em 25/03/2017 às 06:00

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

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• Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

• Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

 R$

 

HORT FRUT

 

  

CHEIRO  VERDE    -  Mç

 R$      1,29

  

LARANJA   -  Kg

 R$      1,99

  

BETERRABA  -  kg

 R$      2,16

  

CEBOLA COMUM – kg

 R$      1,45

  

CENOURA  -   kg

 R$      2,15

  

MAÇÃ NACIONAL-  kg  

 R$      2,98

  

MELANCIA     -  kg

 R$      1,45

  

BATATA COMUM   -   kg

 R$      1,65

  

BATATA DOCE    kg

 R$      1,65

  

TOMATE SALADA  -   kg

 R$      3,89

  

REPOLHO VERDE  -  kg

 R$      1,35

  

BANANA NANICA -KG

 R$      1,89

  

MANDIOCA C/ CASCA -KG

 R$      3,49

  

PIMENTÃO VERDE –KG

 R$      4,65

  

AÇOUGUE

 

  

CARNE MOIDA BOVINO – kg

 R$      9,99

  

MUSCULO  BOVINO – kg

 R$    10,59

  

COXÃO DURO BOVINO - KG

 R$    15,85

  

CONTRA FILÉ BOVINO –KG

 R$    17,89

  

AGULHA BOVINO –KG

 R$    10,79

  

COXÃO MOLE BOVINO - KG

 R$    17,79

  

MIOLO DA AGULHA BOVINO -KG

 R$    15,79

  

PALETA BOVINO  - KG

 R$    12,69

  

  FRIOS

 

  

COXA SOBRE COXA DE FRANGO   BELLO  KG

 R$      4,39

  

LINGÜIÇA FINA DE FRANGO COPACOL - kg

 R$    10,98

  

MORTADELA COPACOL S/ TOUCINHO -  500 g

 R$      1,50

  

APRESUNTADO LANCHE PEPERI  - kg

 R$      7,75

  

  MERCEARIA

 

  

ARROZ MAX PIOVESAN   -5KG

 R$    10,35

  

FEIJAO ELITE  -1kg

 R$      3,89

  

BOMBOM  SONHO DE VALSA  1KG

 R$ 32,59

  

BOMBOM  OURO BRANCO  1KG

 R$ 32,59

  

LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO -1L

 R$   3,09

  

FARINHA DE MANDIOCA DEUSA BIJU – 500gr

 R$   5,75

  

LEITE DE CONDENSADO PIRACANJUBA  395g

 R$   4,69

  

AZEITONAS VERDE RIVOLI RECHADAS SACHE   -  180 g

 R$   4,59

  

AZEITONAS VERDE RIVOLI FATIADAS SACHE   - 150 g

 R$   3,59

  

CAFÉ ITAMATY  500 g  

 R$   8,58

  

ACHOCOLATADO EM PO  3 CORAÇOES  -300 g  SACHE

 R$   3,79

  

ERVA MATE CAMPANARIO  500 g - SABORES

 R$   7,99

  

BISCOITO VITARELLA  - 400 g ( EXCETO O INTEGRAL)

 R$   3,58

  

BISCOITO ROSQUINHA TRIUNFO  400 g

 R$   4,79

  

DOCE DE LEITE ILOLAY   - 400 g

 R$   6,79

  

REFRESCO EM PO TANG  SABORES -30g

 R$   0,99

  

BEBIDAS

 

  

SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 lt

 R$   4,29

  

REFRIGERANTE TAUBAIANA PET 2 LT   - UNID

 R$   2,79

  

REFRIGERANTE COCA COLA  - 2 LT    - UNID

 R$   5,29

  

 HIGIENE   E  LIMPEZA

 

  

SABÃO EM PÓ OMO  MULTI AÇÃO PG  900 g LEV E- 1KG –GRATIS 100 g

 R$   6,99

  

SHAMPOO    SUAVE  - 325ml

 R$   4,09

  

CONDICIONADOR   SUAVE  - 325 ml

 R$   6,39

  

DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ml

 R$   2,99

  

DETERGENTE  LIMPOL   500 ml

 R$   1,49

  

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP (C/ 12 unid/ 30 MTS)

 R$ 12,49

  

ABSORVENTE ALWAYS SUAVE C/ ABAS 8 UNID

 R$   2,99

  

PAPEL HIGIENCIO PADRÃO NEUTRO ( C/ 4 60 mts)

 R$   3,99

  

AGUA SANITARIA GIRANDO DO SOL –2 LT

 R$   4,58

  

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

Endereço dos Supermercados Santa clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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