Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|
PRODUTOS
|
R$
|
HORT FRUT
|
|
CHEIRO VERDE - Mç
|
R$ 1,29
|
LARANJA - Kg
|
R$ 1,99
|
BETERRABA - kg
|
R$ 2,16
|
CEBOLA COMUM – kg
|
R$ 1,45
|
CENOURA - kg
|
R$ 2,15
|
MAÇÃ NACIONAL- kg
|
R$ 2,98
|
MELANCIA - kg
|
R$ 1,45
|
BATATA COMUM - kg
|
R$ 1,65
|
BATATA DOCE kg
|
R$ 1,65
|
TOMATE SALADA - kg
|
R$ 3,89
|
REPOLHO VERDE - kg
|
R$ 1,35
|
BANANA NANICA -KG
|
R$ 1,89
|
MANDIOCA C/ CASCA -KG
|
R$ 3,49
|
PIMENTÃO VERDE –KG
|
R$ 4,65
|
AÇOUGUE
|
|
CARNE MOIDA BOVINO – kg
|
R$ 9,99
|
MUSCULO BOVINO – kg
|
R$ 10,59
|
COXÃO DURO BOVINO - KG
|
R$ 15,85
|
CONTRA FILÉ BOVINO –KG
|
R$ 17,89
|
AGULHA BOVINO –KG
|
R$ 10,79
|
COXÃO MOLE BOVINO - KG
|
R$ 17,79
|
MIOLO DA AGULHA BOVINO -KG
|
R$ 15,79
|
PALETA BOVINO - KG
|
R$ 12,69
|
FRIOS
|
|
COXA SOBRE COXA DE FRANGO BELLO KG
|
R$ 4,39
|
LINGÜIÇA FINA DE FRANGO COPACOL - kg
|
R$ 10,98
|
MORTADELA COPACOL S/ TOUCINHO - 500 g
|
R$ 1,50
|
APRESUNTADO LANCHE PEPERI - kg
|
R$ 7,75
|
MERCEARIA
|
|
ARROZ MAX PIOVESAN -5KG
|
R$ 10,35
|
FEIJAO ELITE -1kg
|
R$ 3,89
|
BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG
|
R$ 32,59
|
BOMBOM OURO BRANCO 1KG
|
R$ 32,59
|
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO -1L
|
R$ 3,09
|
FARINHA DE MANDIOCA DEUSA BIJU – 500gr
|
R$ 5,75
|
LEITE DE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g
|
R$ 4,69
|
AZEITONAS VERDE RIVOLI RECHADAS SACHE - 180 g
|
R$ 4,59
|
AZEITONAS VERDE RIVOLI FATIADAS SACHE - 150 g
|
R$ 3,59
|
CAFÉ ITAMATY 500 g
|
R$ 8,58
|
ACHOCOLATADO EM PO 3 CORAÇOES -300 g SACHE
|
R$ 3,79
|
ERVA MATE CAMPANARIO 500 g - SABORES
|
R$ 7,99
|
BISCOITO VITARELLA - 400 g ( EXCETO O INTEGRAL)
|
R$ 3,58
|
BISCOITO ROSQUINHA TRIUNFO 400 g
|
R$ 4,79
|
DOCE DE LEITE ILOLAY - 400 g
|
R$ 6,79
|
REFRESCO EM PO TANG SABORES -30g
|
R$ 0,99
|
BEBIDAS
|
|
SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 lt
|
R$ 4,29
|
REFRIGERANTE TAUBAIANA PET 2 LT - UNID
|
R$ 2,79
|
REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - UNID
|
R$ 5,29
|
HIGIENE E LIMPEZA
|
|
SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO PG 900 g LEV E- 1KG –GRATIS 100 g
|
R$ 6,99
|
SHAMPOO SUAVE - 325ml
|
R$ 4,09
|
CONDICIONADOR SUAVE - 325 ml
|
R$ 6,39
|
DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ml
|
R$ 2,99
|
DETERGENTE LIMPOL 500 ml
|
R$ 1,49
|
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP (C/ 12 unid/ 30 MTS)
|
R$ 12,49
|
ABSORVENTE ALWAYS SUAVE C/ ABAS 8 UNID
|
R$ 2,99
|
PAPEL HIGIENCIO PADRÃO NEUTRO ( C/ 4 60 mts)
|
R$ 3,99
|
AGUA SANITARIA GIRANDO DO SOL –2 LT
|
R$ 4,58
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Endereço dos Supermercados Santa clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS