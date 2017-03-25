O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS Leia Também • Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara • Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara • Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara R$ HORT FRUT CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,29 LARANJA - Kg R$ 1,99 BETERRABA - kg R$ 2,16 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,45 CENOURA - kg R$ 2,15 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 2,98 MELANCIA - kg R$ 1,45 BATATA COMUM - kg R$ 1,65 BATATA DOCE kg R$ 1,65 TOMATE SALADA - kg R$ 3,89 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,35 BANANA NANICA -KG R$ 1,89 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,65 AÇOUGUE CARNE MOIDA BOVINO – kg R$ 9,99 MUSCULO BOVINO – kg R$ 10,59 COXÃO DURO BOVINO - KG R$ 15,85 CONTRA FILÉ BOVINO –KG R$ 17,89 AGULHA BOVINO –KG R$ 10,79 COXÃO MOLE BOVINO - KG R$ 17,79 MIOLO DA AGULHA BOVINO -KG R$ 15,79 PALETA BOVINO - KG R$ 12,69 FRIOS COXA SOBRE COXA DE FRANGO BELLO KG R$ 4,39 LINGÜIÇA FINA DE FRANGO COPACOL - kg R$ 10,98 MORTADELA COPACOL S/ TOUCINHO - 500 g R$ 1,50 APRESUNTADO LANCHE PEPERI - kg R$ 7,75 MERCEARIA ARROZ MAX PIOVESAN -5KG R$ 10,35 FEIJAO ELITE -1kg R$ 3,89 BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG R$ 32,59 BOMBOM OURO BRANCO 1KG R$ 32,59 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO -1L R$ 3,09 FARINHA DE MANDIOCA DEUSA BIJU – 500gr R$ 5,75 LEITE DE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g R$ 4,69 AZEITONAS VERDE RIVOLI RECHADAS SACHE - 180 g R$ 4,59 AZEITONAS VERDE RIVOLI FATIADAS SACHE - 150 g R$ 3,59 CAFÉ ITAMATY 500 g R$ 8,58 ACHOCOLATADO EM PO 3 CORAÇOES -300 g SACHE R$ 3,79 ERVA MATE CAMPANARIO 500 g - SABORES R$ 7,99 BISCOITO VITARELLA - 400 g ( EXCETO O INTEGRAL) R$ 3,58 BISCOITO ROSQUINHA TRIUNFO 400 g R$ 4,79 DOCE DE LEITE ILOLAY - 400 g R$ 6,79 REFRESCO EM PO TANG SABORES -30g R$ 0,99 BEBIDAS SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 lt R$ 4,29 REFRIGERANTE TAUBAIANA PET 2 LT - UNID R$ 2,79 REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - UNID R$ 5,29 HIGIENE E LIMPEZA SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO PG 900 g LEV E- 1KG –GRATIS 100 g R$ 6,99 SHAMPOO SUAVE - 325ml R$ 4,09 CONDICIONADOR SUAVE - 325 ml R$ 6,39 DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ml R$ 2,99 DETERGENTE LIMPOL 500 ml R$ 1,49 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP (C/ 12 unid/ 30 MTS) R$ 12,49 ABSORVENTE ALWAYS SUAVE C/ ABAS 8 UNID R$ 2,99 PAPEL HIGIENCIO PADRÃO NEUTRO ( C/ 4 60 mts) R$ 3,99 AGUA SANITARIA GIRANDO DO SOL –2 LT R$ 4,58

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Endereço dos Supermercados Santa clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613