Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ HORT FRUT CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,29 LARANJA - Kg R$ 1,19 BETERRABA - kg R$ 1,89 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,99 CENOURA - kg R$ 1,92 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 2,35 MELANCIA - kg R$ 0,75 BATATA COMUM - kg R$ 2,69 BATATA DOCE kg R$ 1,49 TOMATE SALADA - kg R$ 3,59 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,68 BANANA NANICA -KG R$ 1,69 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,75 A Ç O U G U E ALCATRA BOVINA - Kg R$ 18,98 CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,99 COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 18,49 PONTA DE PEITO BOVINO – kg R$ 14,99 COXÃO DURO BOVINO – kg R$ 15,79 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 15,19 AGULHA BOVINA - kg R$ 10,99 PALETA BOVINA – kg R$ 12,39 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,99 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,99 PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI -kg R$ 14,99 CARNE SUINA (EXCETO COSTELA) – kg R$ 9,95 FRIOS LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA ESTRELA - kg R$ 14,55 LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL S/ PIMENTA ESTRELA - kg R$ 14,55 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,75 MORTADELA COPACOL S/ TOUCHINHO – 1KG R$ 2,99 MERCEARIA ARROZ CORADINI – TIPO 1 – 5 KG * R$ 10,95 FEIJAO SUPER REDE -1 kg * R$ 3,35 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg * R$ 1,85 CAFÉ AGRICULTOR – 250 g * R$ 4,29 CAFÉ AGRICULTOR – 500 g * R$ 8,58 MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 GR * R$ 2,68 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L R$ 2,99 LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO NESTLE - 400G R$ 12,99 ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 SACHET- 800G R$ 11,79 MACARRÃO C/ OVOS DALLAS (EXCETO NINHO E GRAVATA – 500gr * R$ 2,22 MACARRÃO MIOJO NISSIN LÁMEN - 85 g * R$ 1,12 MOLHO DE TOMATE D’ AJUDA - 340G * R$ 1,39 MILHO VERDE QUERO LATA – 200 gr R$ 1,39 ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 gr R$ 1,29 LEITE CONDESADO VENCEDOR TP – 395 g * R$ 3,35 CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 g * R$ 2,29 BISCOITO NESTLE PASSATEMPO CHOCOLATE - 130G R$ 1,99 BISCOITO TRIUNFO – 375 g * R$ 3,55 BEBIDA LACTEA CHOCATE PIRAKIDS – 200 ml R$ 0,99 ERVA TERERE BARAO - 500GR R$ 3,75 BEBIDAS CERVEJA CONTI ZERO GRAU - 269 ML - UNID * R$ 1,55 CERVEJA NOVA SHIN – 350 ML – UNID R$ 1,75 HIGIENE E LIMPEZA SABAO EM PO OMO PURO CUIDADO LEVE 1 kg e PAGUE 900 gr R$ 6,99 SHAMPOO SUAVE - 325ml R$ 3,99 CONDICIONADOR SUAVE - 325 ml R$ 6,19 CREME DE TRATAMENTO SKALA – FRAGANCIA S - 1kg R$ 5,59 PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA ( LEVE 12 E PAGUE 11) R$ 11,29 CREME DENTAL ICE FRESH – 90 gr R$ 1,59 AGUA SANITÁRIA GIRANDO SOL – 2 lt * R$ 4,08 AMACIANTE CONCENTRADO UAU – 500 ml * R$ 4,49 DETERGENTE GIRANDO DO SOL – 500 ml * R$ 1,55

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613