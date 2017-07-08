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Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Luiz Guido Junior

Publicado em 08/07/2017 às 07:50

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS

R$

HORT FRUT

 

LARANJA   -  Kg                                    *****(ACIMA DE 25 kg  – R$ 0,93 kg)*****

0,97

BETERRABA  -  kg

1,99

CEBOLA COMUM – kg            *****(SACO FECHADO 20kg – R$  2,38 kg)*******

2,55

CENOURA  -   kg                               ******(ACIMA DE 25kg  - R$  1,64 kg)*******

1,71

MAÇÃ NACIONAL-  kg            *******(ACIMA DE 25Kg -  R$  2,99 kg)********

3,25

MELANCIA     -  kg

1,79

BATATA COMUM   -   kg          *******(ACIMA  de 25kg -  R$  1,35 kg)*********

1,41

BATATA DOCE    kg

1,69

TOMATE SALADA  -   kg           *******(ACIMA DE 25kg  -R$  4,65 kg)********

4,85

REPOLHO VERDE  -  kg

1,74

BANANA NANICA –KG                     ********(ACIMA DE 25kg – R$  1,58 kg)*******

1,69

MANDIOCA C/ CASCA -KG

3,49

PIMENTÃO VERDE –KG

5,98

A Ç O U G U E

 

CONTRA FILÉ BOVINO – kg

17,69

COXÃO MOLE BOVINO – kg

18,19

PONTA DE PEITO BOVINO  – kg

14,29

PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG

13,49

CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG

13,75

AGULHA COM OSSO BOVINO -  kg

10,45

PALETA BOVINA – kg

12,45

CARNE MOIDA BOVINA – kg

9,75

MUSCULO BOVINO -  kg

10,45

MIOLO DA AGULHA BOVINO  – kg

14,75

MIOLO DA PALETA BOVINO – KG

15,75

BISTECA  SUINA - KG

11,99

PALETA SUINA -KG

8,75

PERNIL SUINO – KG

9,49

COSTELA SUINA -KG

15,99

LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL  APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg

12,95

APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) - KG

8,99

APRESUNTADO LANCHE PEPERI (PEÇA INTEIRA) - KG

8,39

MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO  - 500 G

3,99

COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG

4,85

MERCEARIA

 

ARROZ TIO LAUTÉRIO  TIPO 1 – PCT 5 KG  - REDE *

10,79

ARROZ GALO REI – TIPO 1 – 5 KG  

9,39

FEIJÃO SUPER REDE – 1 KG  - REDE *

4,65

AÇUÇAR SONORA – 2KG

4,59

OLEO CONCORDIA – 900 ml

2,89

CAFÉ BRASIL – 250 G   REDE*

4,14

BISCOITO ZABET MOUSE – 145 G   REDE *

1,49

BISCOITO WAFFER BAUDUCCO – 140 G

                               2,19

FARINHA DE TRIGO LINDA– 1 KG   - REDE *

1,85

BISCOITO DALLAS SABORES – 400 G

2,85

CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 G

2,10

MACARRÃO C/ OVOS DALLAS -500 G    REDE*

2,08

MOLHO DE TOMATE POMAROLA TRADICIONAL SACHET – 340 G – REDE*

1,89

EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340 G – REDE*

3,45

AMENDOIM PONZAN RUNNER – 500 G

5,99

FARINHA DE MANDIOCA CRUA PONZAN- 1KG   REDE*

5,29

MILHO VERDE BONARE  – 200 GR   - REDE *

1,39

ERVA MATE FRONTEIRA TRADICIONAL – 500 G

2,99

MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G  -REDE*

1,99

FARROFA PRONTA PONZAN SABORES  – 250 G

2,49

CARVAO VEGETAL CHAMA VIVA – 5 KG

9,49

MISTURA PARA BOLO FLESCHMANN  – 450 G     -  REDE*

4,79

BEBIDA LACTEA CHOCOLATE TODDYNHO – 200 ML   - REDE*

1,98

REFRIGERANTE  FUNADA  PET – 2LTS

3,29

REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 250 ML

1,35

CERVEJA NOVA SCHIN  LATA – 350 ML

1,79

CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML

35,85

KIT SHAMPO E CONDICIONADOR NIELY GOLD 

11,79

FRALDA DESCARTAVEL  MILI LOVE E CARE - ( P/M/G/XG) – REDE*

17,99

SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G     REDE*

7,69

AGUA SANITARIA GIRANDO SOL – 2 LTS    REDE*

4,28

CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml

2,75

LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml

1,99

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MILI DUAL – REDE*

11,99

CREME DENTAL FREE DENT – 90 G   - REDE*

1,35

DETERGENTE LIQUIDO YPÊ FRAGANCIAS – 500 ML

1,59

AMACIANTE XODO SEMPRE VIVA  – 2 LTS     REDE*

4,15

 

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