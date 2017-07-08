Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
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PRODUTOS
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R$
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HORT FRUT
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LARANJA - Kg *****(ACIMA DE 25 kg – R$ 0,93 kg)*****
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0,97
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BETERRABA - kg
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1,99
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CEBOLA COMUM – kg *****(SACO FECHADO 20kg – R$ 2,38 kg)*******
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2,55
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CENOURA - kg ******(ACIMA DE 25kg - R$ 1,64 kg)*******
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1,71
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MAÇÃ NACIONAL- kg *******(ACIMA DE 25Kg - R$ 2,99 kg)********
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3,25
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MELANCIA - kg
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1,79
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BATATA COMUM - kg *******(ACIMA de 25kg - R$ 1,35 kg)*********
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1,41
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BATATA DOCE kg
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1,69
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TOMATE SALADA - kg *******(ACIMA DE 25kg -R$ 4,65 kg)********
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4,85
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REPOLHO VERDE - kg
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1,74
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BANANA NANICA –KG ********(ACIMA DE 25kg – R$ 1,58 kg)*******
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1,69
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MANDIOCA C/ CASCA -KG
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3,49
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PIMENTÃO VERDE –KG
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5,98
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A Ç O U G U E
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CONTRA FILÉ BOVINO – kg
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17,69
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COXÃO MOLE BOVINO – kg
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18,19
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PONTA DE PEITO BOVINO – kg
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14,29
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PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG
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13,49
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CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG
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13,75
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AGULHA COM OSSO BOVINO - kg
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10,45
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PALETA BOVINA – kg
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12,45
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CARNE MOIDA BOVINA – kg
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9,75
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MUSCULO BOVINO - kg
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10,45
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MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
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14,75
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MIOLO DA PALETA BOVINO – KG
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15,75
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BISTECA SUINA - KG
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11,99
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PALETA SUINA -KG
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8,75
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PERNIL SUINO – KG
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9,49
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COSTELA SUINA -KG
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15,99
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LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg
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12,95
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APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) - KG
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8,99
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APRESUNTADO LANCHE PEPERI (PEÇA INTEIRA) - KG
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8,39
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MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO - 500 G
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3,99
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COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
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4,85
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MERCEARIA
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ARROZ TIO LAUTÉRIO TIPO 1 – PCT 5 KG - REDE *
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10,79
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ARROZ GALO REI – TIPO 1 – 5 KG
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9,39
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FEIJÃO SUPER REDE – 1 KG - REDE *
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4,65
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AÇUÇAR SONORA – 2KG
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4,59
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OLEO CONCORDIA – 900 ml
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2,89
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CAFÉ BRASIL – 250 G REDE*
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4,14
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BISCOITO ZABET MOUSE – 145 G REDE *
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1,49
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BISCOITO WAFFER BAUDUCCO – 140 G
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2,19
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FARINHA DE TRIGO LINDA– 1 KG - REDE *
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1,85
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BISCOITO DALLAS SABORES – 400 G
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2,85
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CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 G
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2,10
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MACARRÃO C/ OVOS DALLAS -500 G REDE*
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2,08
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MOLHO DE TOMATE POMAROLA TRADICIONAL SACHET – 340 G – REDE*
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1,89
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EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340 G – REDE*
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3,45
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AMENDOIM PONZAN RUNNER – 500 G
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5,99
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FARINHA DE MANDIOCA CRUA PONZAN- 1KG REDE*
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5,29
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MILHO VERDE BONARE – 200 GR - REDE *
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1,39
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ERVA MATE FRONTEIRA TRADICIONAL – 500 G
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2,99
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MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G -REDE*
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1,99
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FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G
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2,49
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CARVAO VEGETAL CHAMA VIVA – 5 KG
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9,49
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MISTURA PARA BOLO FLESCHMANN – 450 G - REDE*
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4,79
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BEBIDA LACTEA CHOCOLATE TODDYNHO – 200 ML - REDE*
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1,98
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REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS
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3,29
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REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 250 ML
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1,35
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CERVEJA NOVA SCHIN LATA – 350 ML
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1,79
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CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML
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35,85
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KIT SHAMPO E CONDICIONADOR NIELY GOLD
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11,79
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FRALDA DESCARTAVEL MILI LOVE E CARE - ( P/M/G/XG) – REDE*
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17,99
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SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G REDE*
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7,69
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AGUA SANITARIA GIRANDO SOL – 2 LTS REDE*
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4,28
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CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml
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2,75
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LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml
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1,99
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PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MILI DUAL – REDE*
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11,99
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CREME DENTAL FREE DENT – 90 G - REDE*
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1,35
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DETERGENTE LIQUIDO YPÊ FRAGANCIAS – 500 ML
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1,59
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AMACIANTE XODO SEMPRE VIVA – 2 LTS REDE*
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4,15
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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