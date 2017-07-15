Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|HORT FRUT
|MAMAO FORMOSA - KG
|R$ 1,39
|
LARANJA - Kg (ACIMA DE 25 kg – R$ 0,92 kg)
|R$ 0,99
|BETERRABA - kg
|R$ 1,95
|CEBOLA COMUM – kg (SACO FECHADO 20kg – R$ 1,99 kg)
|R$ 2,09
|CENOURA - kg (ACIMA DE 25kg - R$ 1,79 kg)
|R$ 1,89
|MAÇÃ NACIONAL- kg (ACIMA DE 18Kg - R$ 2,99 kg)
|R$ 3,29
|MELANCIA - kg
|R$ 1,39
|BATATA COMUM - kg (ACIMA de 25kg - R$ 1,15 kg)
|R$ 1,20
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,69
|TOMATE SALADA - kg (ACIMA DE 25kg -R$ 3,69 kg)
|R$ 3,89
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,45
|BANANA NANICA –KG (ACIMA DE 25kg – R$ 1,80 kg)
|R$ 1,89
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 3,49
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 5,98
|A Ç O U G U E
|PATINHO - KG
|R$ 15,99
|CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|R$ 17,85
|COXÃO MOLE BOVINO – kg
|R$ 18,19
|PONTA DE PEITO BOVINO – kg
|R$ 14,25
|PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG
|R$ 13,49
|CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG
|R$ 13,69
|AGULHA COM OSSO BOVINO - kg
|R$ 10,79
|PALETA BOVINA – kg
|R$ 12,45
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,95
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,55
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 14,95
|FRALDINHA - KG
|R$ 11,99
|BISTECA SUINA - KG
|R$ 11,99
|PALETA SUINA -KG
|R$ 8,75
|PERNIL SUINO – KG
|R$ 9,49
|COSTELA SUINA -KG
|R$ 15,99
|LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg
|R$ 12,95
|MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO - 500 G
|R$ 3,99
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|R$ 4,85
|MERCEARIA
|ARROZ GALO REI – TIPO 1 – 5 KG
|R$ 9,39
|FEIJÃO ELITE – 1 KG
|R$ 4,29
|AÇUÇAR SONORA – 2KG
|R$ 4,59
|OLEO CONCORDIA – 900 ml
|R$ 2,89
|CAFÉ BRASIL – 250 G
|R$ 4,14
|CAFÉ BRASIL – 500 G
|R$ 8,28
|FARINHA DE TRIGO LINDA– 1 KG -
|R$ 1,85
|MACARRÃO C/ OVOS DALLAS -500 G
|R$ 2,08
|MAIONESE HELLMANNS – 200 G
|R$ 3,55
|MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR
|R$ 1,39
|ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 G
|R$ 1,29
|LEITE CONDENSADO NENE TP – 395 G
|R$ 3,29
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR
|R$ 2,10
|LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO LATA – 400 G
|R$ 11,99
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL - 1 L
|R$ 3,15
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 L
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO – 1 L
|R$ 2,99
|MISTURA PARA BOLO ZAELI – 450 G
|R$ 3,45
|EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340 G
|R$ 3,45
|FARINHA DE MANDIOCA CRUA PONZAN- 1KG
|R$ 5,29
|ERVA MATE FRONTEIRA TRADICIONAL – 500 G
|R$ 2,99
|MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G -
|R$ 2,19
|FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G
|R$ 2,49
|REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS
|R$ 3,29
|REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 250 ML
|R$ 1,35
|CERVEJA BAMBOA – 269 ML
|R$ 1,89
|CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML
|R$ 35,85
|FRALDA DESCARTAVEL MILI LOVE E CARE - ( P/M/G/XG) –
|R$ 17,99
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G
|R$ 6,99
|AGUA SANITARIA GIRANDO SOL – 2 LTS
|R$ 4,28
|CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml
|R$ 2,75
|LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml
|R$ 1,99
|PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MILI DUAL – LV 12 PG 11
|R$ 11,99
|DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML
|R$ 3,49
|DETERGENTE LIQUIDO YPÊ FRAGANCIAS – 500 ML
|R$ 1,59
|AMACIANTE XODO SEMPRE VIVA – 2 LTS
|R$ 4,15
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS