Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ HORT FRUT MAMAO FORMOSA - KG R$ 1,39 LARANJA - Kg (ACIMA DE 25 kg – R$ 0,92 kg) R$ 0,99 BETERRABA - kg R$ 1,95 CEBOLA COMUM – kg (SACO FECHADO 20kg – R$ 1,99 kg) R$ 2,09 CENOURA - kg (ACIMA DE 25kg - R$ 1,79 kg) R$ 1,89 MAÇÃ NACIONAL- kg (ACIMA DE 18Kg - R$ 2,99 kg) R$ 3,29 MELANCIA - kg R$ 1,39 BATATA COMUM - kg (ACIMA de 25kg - R$ 1,15 kg) R$ 1,20 BATATA DOCE kg R$ 1,69 TOMATE SALADA - kg (ACIMA DE 25kg -R$ 3,69 kg) R$ 3,89 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,45 BANANA NANICA –KG (ACIMA DE 25kg – R$ 1,80 kg) R$ 1,89 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 5,98 A Ç O U G U E PATINHO - KG R$ 15,99 CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,85 COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 18,19 PONTA DE PEITO BOVINO – kg R$ 14,25 PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG R$ 13,49 CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG R$ 13,69 AGULHA COM OSSO BOVINO - kg R$ 10,79 PALETA BOVINA – kg R$ 12,45 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,95 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,55 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 14,95 FRALDINHA - KG R$ 11,99 BISTECA SUINA - KG R$ 11,99 PALETA SUINA -KG R$ 8,75 PERNIL SUINO – KG R$ 9,49 COSTELA SUINA -KG R$ 15,99 LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg R$ 12,95 MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO - 500 G R$ 3,99 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,85 MERCEARIA ARROZ GALO REI – TIPO 1 – 5 KG R$ 9,39 FEIJÃO ELITE – 1 KG R$ 4,29 AÇUÇAR SONORA – 2KG R$ 4,59 OLEO CONCORDIA – 900 ml R$ 2,89 CAFÉ BRASIL – 250 G R$ 4,14 CAFÉ BRASIL – 500 G R$ 8,28 FARINHA DE TRIGO LINDA– 1 KG - R$ 1,85 MACARRÃO C/ OVOS DALLAS -500 G R$ 2,08 MAIONESE HELLMANNS – 200 G R$ 3,55 MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR R$ 1,39 ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 G R$ 1,29 LEITE CONDENSADO NENE TP – 395 G R$ 3,29 CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR R$ 2,10 LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO LATA – 400 G R$ 11,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL - 1 L R$ 3,15 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 L R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO – 1 L R$ 2,99 MISTURA PARA BOLO ZAELI – 450 G R$ 3,45 EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340 G R$ 3,45 FARINHA DE MANDIOCA CRUA PONZAN- 1KG R$ 5,29 ERVA MATE FRONTEIRA TRADICIONAL – 500 G R$ 2,99 MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G - R$ 2,19 FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G R$ 2,49 REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS R$ 3,29 REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 250 ML R$ 1,35 CERVEJA BAMBOA – 269 ML R$ 1,89 CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML R$ 35,85 FRALDA DESCARTAVEL MILI LOVE E CARE - ( P/M/G/XG) – R$ 17,99 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G R$ 6,99 AGUA SANITARIA GIRANDO SOL – 2 LTS R$ 4,28 CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml R$ 2,75 LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml R$ 1,99 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MILI DUAL – LV 12 PG 11 R$ 11,99 DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML R$ 3,49 DETERGENTE LIQUIDO YPÊ FRAGANCIAS – 500 ML R$ 1,59 AMACIANTE XODO SEMPRE VIVA – 2 LTS R$ 4,15

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613