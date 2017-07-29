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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Flavio Brito

Publicado em 29/07/2017 às 08:11

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUT R$
ALHO - KG 19,55
LARANJA   -  Kg (ACIMA DE 25 kg  – R$ 0,95 kg) 0,99
BETERRABA  -  kg  1,99
CEBOLA COMUM – kg   (SACO FECHADO 20kg – R$  1,87 kg) 1,95
CENOURA  -   kg  (ACIMA DE 25kg  - R$  1,83 kg) 1,92
MAÇÃ NACIONAL-  kg (ACIMA DE 18Kg -  R$  3,05 kg) 3,19
MELANCIA     -  kg 0,99
BATATA COMUM   -   kg  (ACIMA  de 25kg -  R$  1,59 kg) 1,67
BATATA DOCE    kg 1,59
TOMATE SALADA  -   kg  (ACIMA DE 25kg  -R$  2,68 kg) 2,79
REPOLHO VERDE  -  kg 1,08
BANANA NANICA –KG  (ACIMA DE 25kg – R$  1,19kg) 1,35
MANDIOCA C/ CASCA -KG 1,98
PIMENTÃO VERDE –KG 4,49
A Ç O U G U E  
PATINHO BOVINO  - KG 15,85
ALCATRA  BOVINO – kg 18,25
COXÃO MOLE BOVINO – kg 17,95
CONTRA FILE BOVINO - KG 17,95
AGULHA BOVINO -  kg 10,49
FRALDINHA  BOVINA – kg 10,99
CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,95
MUSCULO BOVINO -  kg 10,55
MIOLO DA AGULHA BOVINO  – kg  14,65
MIOLO DA PALETA - KG 15,75
COXÃO DURO BOVINO – KG 15,85
COSTELA RIPA - KG 8,99
COSTELA MINGA - KG 8,95
SALSICHA NOBRE CONGELADA (FATIADO)  -KG 5,95
APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO)  -KG 8,99
APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG     CODIGO 006534 8,39
MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO)  -KG 24,99
MARGARINA QUALY (C/SAL E S/SAL) -  500 GR 4,99
MARGARINA DELICIA – 500 GR 4,49
SUCO ONE NATURAL LARANJA – 245 ML 1,89
MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO  - 500 G 3,65
COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG 4,49
MERCEARIA  
ARROZ BRILHANTE TIPO 1 – 5 KG                                                                 (SUPER REDE) 10,79
FEIJÃO SUPER REDE  - 1 KG                                                        (SUPER REDE) 3,08
AÇUCAR SILOÉ – 2 KG  3,89
OLEO CONCORDIA – 900 ml 2,89
CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL  E SUPER FORTE – 250 G                                                (SUPER REDE) 4,49
CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL  E SUPER FORTE   – 500 G                                             (SUPER REDE) 8,98
FARINHA DE TRIGO PANTANAL– 1 KG   -                                                                                   (SUPER REDE) 1,84
MACARRÃO GREEN DALLAS -500 G                                                                     (SUPER REDE) 1,69
MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G  3,99
MILHO VERDE QUERO  LATA – 200 GR                                                         (SUPER REDE) 1,39
ERVILHA PREDILETA – 200 G                                                                             (SUPER REDE) 1,55
LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G                                       (SUPER REDE) 3,29
CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR     1,99
LEITE  EM PO NINHO – 400 G                                                                      (SUPER REDE) 12,65
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -  1 L 3,09
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 L 2,79
LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO – 1 L 2,79
MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 G                                                       (SUPER REDE) 2,65
MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340 G                                     (SUPER REDE) 1,18
BISCOITO DALLAS – 400 G                                                                     (SUPER REDE) 2,89
ROSQUINHA TRIUNFO -                                                                               (SUPER REDE) 4,99
MILHO DE PIPOCA PONZAN  IMPORTADA – 500G                                      (SUPER REDE) 2,49
REFRIGERANTE  FUNADA  PET – 2LTS  3,29
REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 350 ML 1,95
CERVEJANOVA SCHIN  (LATA) – 350  ML 1,79
CERVEJA SKOL LATA – 269 ML 1,95
FRALDA DESCARTAVEL  MILI LOVE PACOTE HIPPER  - ( P/M/G/XG)  (SUPER REDE) 35,65
SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G      6,99
SABAO EM PO TIXAN SACHET – 1 KG                                                          (SUPER REDE) 5,25
AGUA SANITARIA PEQUI – 2 LTS                                                                  (SUPER REDE) 4,09
CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml 2,75
LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml 1,99
PAPEL HIGIENICO FOFINHO F. DUPLA                                                       (SUPER REDE) 10,99
DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML 3,49
DETERGENTE LIQUIDO ALPESFRAGANCIAS – 500 ML                          (SUPER REDE) 1,54
AMACIANTE LILY DE VIDA FRAGANCIAS   – 2 LTS                                    (SUPER REDE) 3,99

Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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