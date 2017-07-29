Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORT FRUT
|R$
|ALHO - KG
|19,55
|LARANJA - Kg (ACIMA DE 25 kg – R$ 0,95 kg)
|0,99
|BETERRABA - kg
|1,99
|CEBOLA COMUM – kg (SACO FECHADO 20kg – R$ 1,87 kg)
|1,95
|CENOURA - kg (ACIMA DE 25kg - R$ 1,83 kg)
|1,92
|MAÇÃ NACIONAL- kg (ACIMA DE 18Kg - R$ 3,05 kg)
|3,19
|MELANCIA - kg
|0,99
|BATATA COMUM - kg (ACIMA de 25kg - R$ 1,59 kg)
|1,67
|BATATA DOCE kg
|1,59
|TOMATE SALADA - kg (ACIMA DE 25kg -R$ 2,68 kg)
|2,79
|REPOLHO VERDE - kg
|1,08
|BANANA NANICA –KG (ACIMA DE 25kg – R$ 1,19kg)
|1,35
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|1,98
|PIMENTÃO VERDE –KG
|4,49
|A Ç O U G U E
|PATINHO BOVINO - KG
|15,85
|ALCATRA BOVINO – kg
|18,25
|COXÃO MOLE BOVINO – kg
|17,95
|CONTRA FILE BOVINO - KG
|17,95
|AGULHA BOVINO - kg
|10,49
|FRALDINHA BOVINA – kg
|10,99
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|9,95
|MUSCULO BOVINO - kg
|10,55
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|14,65
|MIOLO DA PALETA - KG
|15,75
|COXÃO DURO BOVINO – KG
|15,85
|COSTELA RIPA - KG
|8,99
|COSTELA MINGA - KG
|8,95
|SALSICHA NOBRE CONGELADA (FATIADO) -KG
|5,95
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG
|8,99
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG CODIGO 006534
|8,39
|MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG
|24,99
|MARGARINA QUALY (C/SAL E S/SAL) - 500 GR
|4,99
|MARGARINA DELICIA – 500 GR
|4,49
|SUCO ONE NATURAL LARANJA – 245 ML
|1,89
|MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO - 500 G
|3,65
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|4,49
|MERCEARIA
|ARROZ BRILHANTE TIPO 1 – 5 KG (SUPER REDE)
|10,79
|FEIJÃO SUPER REDE - 1 KG (SUPER REDE)
|3,08
|AÇUCAR SILOÉ – 2 KG
|3,89
|OLEO CONCORDIA – 900 ml
|2,89
|CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL E SUPER FORTE – 250 G (SUPER REDE)
|4,49
|CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL E SUPER FORTE – 500 G (SUPER REDE)
|8,98
|FARINHA DE TRIGO PANTANAL– 1 KG - (SUPER REDE)
|1,84
|MACARRÃO GREEN DALLAS -500 G (SUPER REDE)
|1,69
|MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G
|3,99
|MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR (SUPER REDE)
|1,39
|ERVILHA PREDILETA – 200 G (SUPER REDE)
|1,55
|LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G (SUPER REDE)
|3,29
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR
|1,99
|LEITE EM PO NINHO – 400 G (SUPER REDE)
|12,65
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL - 1 L
|3,09
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 L
|2,79
|LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO – 1 L
|2,79
|MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 G (SUPER REDE)
|2,65
|MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340 G (SUPER REDE)
|1,18
|BISCOITO DALLAS – 400 G (SUPER REDE)
|2,89
|ROSQUINHA TRIUNFO - (SUPER REDE)
|4,99
|MILHO DE PIPOCA PONZAN IMPORTADA – 500G (SUPER REDE)
|2,49
|REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS
|3,29
|REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 350 ML
|1,95
|CERVEJANOVA SCHIN (LATA) – 350 ML
|1,79
|CERVEJA SKOL LATA – 269 ML
|1,95
|FRALDA DESCARTAVEL MILI LOVE PACOTE HIPPER - ( P/M/G/XG) (SUPER REDE)
|35,65
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G
|6,99
|SABAO EM PO TIXAN SACHET – 1 KG (SUPER REDE)
|5,25
|AGUA SANITARIA PEQUI – 2 LTS (SUPER REDE)
|4,09
|CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml
|2,75
|LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml
|1,99
|PAPEL HIGIENICO FOFINHO F. DUPLA (SUPER REDE)
|10,99
|DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML
|3,49
|DETERGENTE LIQUIDO ALPESFRAGANCIAS – 500 ML (SUPER REDE)
|1,54
|AMACIANTE LILY DE VIDA FRAGANCIAS – 2 LTS (SUPER REDE)
|3,99
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS