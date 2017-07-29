Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUT R$ ALHO - KG 19,55 LARANJA - Kg (ACIMA DE 25 kg – R$ 0,95 kg) 0,99 BETERRABA - kg 1,99 CEBOLA COMUM – kg (SACO FECHADO 20kg – R$ 1,87 kg) 1,95 CENOURA - kg (ACIMA DE 25kg - R$ 1,83 kg) 1,92 MAÇÃ NACIONAL- kg (ACIMA DE 18Kg - R$ 3,05 kg) 3,19 MELANCIA - kg 0,99 BATATA COMUM - kg (ACIMA de 25kg - R$ 1,59 kg) 1,67 BATATA DOCE kg 1,59 TOMATE SALADA - kg (ACIMA DE 25kg -R$ 2,68 kg) 2,79 REPOLHO VERDE - kg 1,08 BANANA NANICA –KG (ACIMA DE 25kg – R$ 1,19kg) 1,35 MANDIOCA C/ CASCA -KG 1,98 PIMENTÃO VERDE –KG 4,49 A Ç O U G U E PATINHO BOVINO - KG 15,85 ALCATRA BOVINO – kg 18,25 COXÃO MOLE BOVINO – kg 17,95 CONTRA FILE BOVINO - KG 17,95 AGULHA BOVINO - kg 10,49 FRALDINHA BOVINA – kg 10,99 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,95 MUSCULO BOVINO - kg 10,55 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 14,65 MIOLO DA PALETA - KG 15,75 COXÃO DURO BOVINO – KG 15,85 COSTELA RIPA - KG 8,99 COSTELA MINGA - KG 8,95 SALSICHA NOBRE CONGELADA (FATIADO) -KG 5,95 APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG 8,99 APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG CODIGO 006534 8,39 MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG 24,99 MARGARINA QUALY (C/SAL E S/SAL) - 500 GR 4,99 MARGARINA DELICIA – 500 GR 4,49 SUCO ONE NATURAL LARANJA – 245 ML 1,89 MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO - 500 G 3,65 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG 4,49 MERCEARIA ARROZ BRILHANTE TIPO 1 – 5 KG (SUPER REDE) 10,79 FEIJÃO SUPER REDE - 1 KG (SUPER REDE) 3,08 AÇUCAR SILOÉ – 2 KG 3,89 OLEO CONCORDIA – 900 ml 2,89 CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL E SUPER FORTE – 250 G (SUPER REDE) 4,49 CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL E SUPER FORTE – 500 G (SUPER REDE) 8,98 FARINHA DE TRIGO PANTANAL– 1 KG - (SUPER REDE) 1,84 MACARRÃO GREEN DALLAS -500 G (SUPER REDE) 1,69 MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G 3,99 MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR (SUPER REDE) 1,39 ERVILHA PREDILETA – 200 G (SUPER REDE) 1,55 LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G (SUPER REDE) 3,29 CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR 1,99 LEITE EM PO NINHO – 400 G (SUPER REDE) 12,65 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL - 1 L 3,09 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 L 2,79 LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO – 1 L 2,79 MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 G (SUPER REDE) 2,65 MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340 G (SUPER REDE) 1,18 BISCOITO DALLAS – 400 G (SUPER REDE) 2,89 ROSQUINHA TRIUNFO - (SUPER REDE) 4,99 MILHO DE PIPOCA PONZAN IMPORTADA – 500G (SUPER REDE) 2,49 REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS 3,29 REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 350 ML 1,95 CERVEJANOVA SCHIN (LATA) – 350 ML 1,79 CERVEJA SKOL LATA – 269 ML 1,95 FRALDA DESCARTAVEL MILI LOVE PACOTE HIPPER - ( P/M/G/XG) (SUPER REDE) 35,65 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G 6,99 SABAO EM PO TIXAN SACHET – 1 KG (SUPER REDE) 5,25 AGUA SANITARIA PEQUI – 2 LTS (SUPER REDE) 4,09 CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml 2,75 LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml 1,99 PAPEL HIGIENICO FOFINHO F. DUPLA (SUPER REDE) 10,99 DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML 3,49 DETERGENTE LIQUIDO ALPESFRAGANCIAS – 500 ML (SUPER REDE) 1,54 AMACIANTE LILY DE VIDA FRAGANCIAS – 2 LTS (SUPER REDE) 3,99

Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613