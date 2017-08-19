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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Venha conferir nossas ofertas

Luiz Guido Junior

Publicado em 19/08/2017 às 07:44

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUT R$
ALHO - KG 19,55
ABACAXI - UNID 2,69
MORANGO - KG 3,99
LARANJA   -  Kg                                  1,04
BETERRABA  -  kg  1,79
CEBOLA COMUM – kg             1,89
CENOURA  -   kg                                1,59
MAÇÃ NACIONAL-  kg             3,09
MELANCIA     -  kg 1,05
BATATA COMUM   -   kg           1,39
BATATA DOCE    kg 1,69
TOMATE SALADA  -   kg            1,94
REPOLHO VERDE  -  kg 1,92
BANANA NANICA –KG                      1,15
MANDIOCA C/ CASCA -KG 1,98
PIMENTÃO VERDE –KG 5,69
A Ç O U G U E  
PONTA DE PEITO BOVINO - KG  13,99
PATINHO  BOVINO – kg  15,99
COXAO MOLE  BOVINO - KG   17,85
AGULHA BOVINO -  kg   10,99
FRALDINHA  BOVINA – kg  10,75
CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,95
MUSCULO BOVINO -  kg 10,75
MIOLO DA AGULHA BOVINO  – kg  14,65
MIOLO DA PALETA - KG 15,75
PONTA DE COSTELA BOVINO  – KG   16,95
COSTELA RIPA - KG 9,95
COSTELA MINGA - KG 10,15
LINGUIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - KG 12,95
PALETA SUINA - KG   9,5
PERNIL SUINO - KG  10,4
COXA SOBRE COXA OURO/BELLO – KG                                                                     4,39
SALSICHA NOBRE CONGELADA -KG 5,95
APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO)  -KG 8,99
APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG     CODIGO 006534 8,39
MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO)  -KG 24,99
MARGARINA QUALY  – 500 GR 4,99
MERCEARIA  
ARROZ ANAJA MAX TIPO 1 – 5 KG                                                                                                 9,19
FEIJÃO SUPER REDE  - 1 KG                                                                                                          2,89
AÇUCAR SILOÉ – 2 KG    3,85
OLEO CONCORDIA – 900 ml   2,89
FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG   1,85
CAFÉ BRASIL – 250 GR 4,14
CAFÉ BRASIL - 500 GR 8,28
MACARRÃO DALLAS SPECIALITA  -500 G                                                                                               1,59
MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G    3,99
MILHO VERDE QUERO  LATA – 200 GR                                                                                        1,25
LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA  TP – 395 G                                                                             3,19
CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR     2,09
LEITE  EM PO NINHO – 400 G                                                                                                          11,99
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 LT 2,99
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO E SEMI DESNATADO – 1LT 2,79
BISCOITO RECHEADO MOUSSE ZABET – 148 GR   1,29
BOMBOM GAROTO – 300 GR   6,89
MISTURA PARA BOLO ZAELI – 450 G                                                                                        3,45
MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340 G                                                                                1,18
BOMBOM LACTA – 300 GR 9,49
MILHO DE PIPOCA PONZAN  TRADICIONAL – 500G                                                                 1,75
REFRIGERANTE  FRUTILLA SABORES  PET – 2LTS  2,89
CERVEJA SKOL LATA C/ 18 UNIDADES -  350 ML 35,85
CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML   1,58
SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO E PURO CUIDADO  -  LV 1KG PAGUE 900 G      .  6,79
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COTTON – LV 12 PG 11 11,49
SABONETE REXONA  FRAGANCIAS -  84 GR   0,99
KIT SH. + COND. NIELY GOLD  12,15
SABÃO EM BARRA NEUTRO YPE – C/ 05 UNIDADES   5,85
AGUA SANITARIA GIRANDO SOL  – 2 LTS                                                                                                    4,28
DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500 ML 1,59
DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML 3,49
AMACIANTE LILY FRAGANCIAS – 2 LT   3,99
CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA  PREMIUM – 7 KG    12,99

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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