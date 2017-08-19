Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Venha conferir nossas ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORT FRUT
|R$
|ALHO - KG
|19,55
|ABACAXI - UNID
|2,69
|MORANGO - KG
|3,99
|LARANJA - Kg
|1,04
|BETERRABA - kg
|1,79
|CEBOLA COMUM – kg
|1,89
|CENOURA - kg
|1,59
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|3,09
|MELANCIA - kg
|1,05
|BATATA COMUM - kg
|1,39
|BATATA DOCE kg
|1,69
|TOMATE SALADA - kg
|1,94
|REPOLHO VERDE - kg
|1,92
|BANANA NANICA –KG
|1,15
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|1,98
|PIMENTÃO VERDE –KG
|5,69
|A Ç O U G U E
|PONTA DE PEITO BOVINO - KG
|13,99
|PATINHO BOVINO – kg
|15,99
|COXAO MOLE BOVINO - KG
|17,85
|AGULHA BOVINO - kg
|10,99
|FRALDINHA BOVINA – kg
|10,75
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|9,95
|MUSCULO BOVINO - kg
|10,75
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|14,65
|MIOLO DA PALETA - KG
|15,75
|PONTA DE COSTELA BOVINO – KG
|16,95
|COSTELA RIPA - KG
|9,95
|COSTELA MINGA - KG
|10,15
|LINGUIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - KG
|12,95
|PALETA SUINA - KG
|9,5
|PERNIL SUINO - KG
|10,4
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO – KG
|4,39
|SALSICHA NOBRE CONGELADA -KG
|5,95
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG
|8,99
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG CODIGO 006534
|8,39
|MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG
|24,99
|MARGARINA QUALY – 500 GR
|4,99
|MERCEARIA
|ARROZ ANAJA MAX TIPO 1 – 5 KG
|9,19
|FEIJÃO SUPER REDE - 1 KG
|2,89
|AÇUCAR SILOÉ – 2 KG
|3,85
|OLEO CONCORDIA – 900 ml
|2,89
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG
|1,85
|CAFÉ BRASIL – 250 GR
|4,14
|CAFÉ BRASIL - 500 GR
|8,28
|MACARRÃO DALLAS SPECIALITA -500 G
|1,59
|MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G
|3,99
|MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR
|1,25
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP – 395 G
|3,19
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR
|2,09
|LEITE EM PO NINHO – 400 G
|11,99
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 LT
|2,99
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO E SEMI DESNATADO – 1LT
|2,79
|BISCOITO RECHEADO MOUSSE ZABET – 148 GR
|1,29
|BOMBOM GAROTO – 300 GR
|6,89
|MISTURA PARA BOLO ZAELI – 450 G
|3,45
|MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340 G
|1,18
|BOMBOM LACTA – 300 GR
|9,49
|MILHO DE PIPOCA PONZAN TRADICIONAL – 500G
|1,75
|REFRIGERANTE FRUTILLA SABORES PET – 2LTS
|2,89
|CERVEJA SKOL LATA C/ 18 UNIDADES - 350 ML
|35,85
|CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML
|1,58
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO E PURO CUIDADO - LV 1KG PAGUE 900 G .
|6,79
|PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COTTON – LV 12 PG 11
|11,49
|SABONETE REXONA FRAGANCIAS - 84 GR
|0,99
|KIT SH. + COND. NIELY GOLD
|12,15
|SABÃO EM BARRA NEUTRO YPE – C/ 05 UNIDADES
|5,85
|AGUA SANITARIA GIRANDO SOL – 2 LTS
|4,28
|DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500 ML
|1,59
|DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML
|3,49
|AMACIANTE LILY FRAGANCIAS – 2 LT
|3,99
|CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG
|12,99
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS