Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUT R$ ALHO - KG 19,55 ABACAXI - UNID 2,69 MORANGO - KG 3,99 LARANJA - Kg 1,04 BETERRABA - kg 1,79 CEBOLA COMUM – kg 1,89 CENOURA - kg 1,59 MAÇÃ NACIONAL- kg 3,09 MELANCIA - kg 1,05 BATATA COMUM - kg 1,39 BATATA DOCE kg 1,69 TOMATE SALADA - kg 1,94 REPOLHO VERDE - kg 1,92 BANANA NANICA –KG 1,15 MANDIOCA C/ CASCA -KG 1,98 PIMENTÃO VERDE –KG 5,69 A Ç O U G U E PONTA DE PEITO BOVINO - KG 13,99 PATINHO BOVINO – kg 15,99 COXAO MOLE BOVINO - KG 17,85 AGULHA BOVINO - kg 10,99 FRALDINHA BOVINA – kg 10,75 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,95 MUSCULO BOVINO - kg 10,75 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 14,65 MIOLO DA PALETA - KG 15,75 PONTA DE COSTELA BOVINO – KG 16,95 COSTELA RIPA - KG 9,95 COSTELA MINGA - KG 10,15 LINGUIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - KG 12,95 PALETA SUINA - KG 9,5 PERNIL SUINO - KG 10,4 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO – KG 4,39 SALSICHA NOBRE CONGELADA -KG 5,95 APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG 8,99 APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG CODIGO 006534 8,39 MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG 24,99 MARGARINA QUALY – 500 GR 4,99 MERCEARIA ARROZ ANAJA MAX TIPO 1 – 5 KG 9,19 FEIJÃO SUPER REDE - 1 KG 2,89 AÇUCAR SILOÉ – 2 KG 3,85 OLEO CONCORDIA – 900 ml 2,89 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG 1,85 CAFÉ BRASIL – 250 GR 4,14 CAFÉ BRASIL - 500 GR 8,28 MACARRÃO DALLAS SPECIALITA -500 G 1,59 MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G 3,99 MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR 1,25 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP – 395 G 3,19 CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR 2,09 LEITE EM PO NINHO – 400 G 11,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 LT 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO E SEMI DESNATADO – 1LT 2,79 BISCOITO RECHEADO MOUSSE ZABET – 148 GR 1,29 BOMBOM GAROTO – 300 GR 6,89 MISTURA PARA BOLO ZAELI – 450 G 3,45 MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340 G 1,18 BOMBOM LACTA – 300 GR 9,49 MILHO DE PIPOCA PONZAN TRADICIONAL – 500G 1,75 REFRIGERANTE FRUTILLA SABORES PET – 2LTS 2,89 CERVEJA SKOL LATA C/ 18 UNIDADES - 350 ML 35,85 CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML 1,58 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO E PURO CUIDADO - LV 1KG PAGUE 900 G . 6,79 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COTTON – LV 12 PG 11 11,49 SABONETE REXONA FRAGANCIAS - 84 GR 0,99 KIT SH. + COND. NIELY GOLD 12,15 SABÃO EM BARRA NEUTRO YPE – C/ 05 UNIDADES 5,85 AGUA SANITARIA GIRANDO SOL – 2 LTS 4,28 DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500 ML 1,59 DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML 3,49 AMACIANTE LILY FRAGANCIAS – 2 LT 3,99 CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG 12,99

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613