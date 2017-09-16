Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

MERCEARIA ARROZ DALLAS – 5kg –Pct R$ 9,49 ARROZ DALLAS – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por R$ 9,29 ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni R$ 2,89 ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA A UNIDADE SAI POR R$ 2,85 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg R$ 1,89 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por R$ 1,85 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct R$ 3,65 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por R$ 3,60 ERVA MATE PARA TERERE BARÃO -500gr – PCT R$ 3,49 ACHOCOLATADO NESCAU – 400gr - lt R$ 5,98 EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340gr- lt R$ 3,25 BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLÉ – 300gr- un R$ 8,39 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-Unidade R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR R$ 2,95 CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml – unidade R$ 1,75 AMACIANTE YPÊ 2lts - FRAGANCIAS R$ 5,99 DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – CARTUCHO – UNI R$ 4,39 CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE – 70gr- UNI R$ 1,69 SABONETE PALMOLIVE – 85gr- FRAGANCIAS R$ 1,09 DESODORANTE AEROSOL BOZZANO E MONANGE - FRAGANCIAS R$ 4,59 RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg R$ 18,99 AÇOUGUE COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG R$ 8,59 PONTA DE PEITO E CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO – Kg R$ 13,95 COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG R$ 16,25 SURTUM BOVINO – kg R$ 15,25 PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg R$ 16,25 AGULHA BOVINA – KG R$ 11,75 FRALDINHA BOVINA – KG R$ 11,25 COXA E SOBRECOXA DORSAL – KG R$ 4,39 PALETA SUÍNA C/PELE – KG R$ 9,50 CONTRA FILÉ BOVINO – Kg R$ 18,25 CARNE MOIDA BOVINA – Kg R$ 10,15 MUSCULO BOVINO – Kg R$ 10,99 HORT FRUT ABACAXI - UNID R$ 2,79 LARANJA – kg R$ 1,05 BETERRABA – kg R$ 1,77 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,62 CENOURA – kg R$ 1,79 MAÇÃ NACIONAL – kg R$ 3,39 MELANCIA – kg R$ 1,25 BATATA COMUM – kg R$ 1,29 MANDIOCA C/ CASCA – kg R$ 1,48 BANANA NANICA – kg R$ 1,56 BATATA DOCE – kg R$ 1,77 TOMATE SALADA – kg R$ 2,79 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,55 PIMENTÃO VERDE –kg R$ 5,49

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613