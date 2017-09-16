Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|MERCEARIA
|ARROZ DALLAS – 5kg –Pct
|R$ 9,49
|ARROZ DALLAS – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|R$ 9,29
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni
|R$ 2,89
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,85
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg
|R$ 1,89
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por
|R$ 1,85
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct
|R$ 3,65
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por
|R$ 3,60
|ERVA MATE PARA TERERE BARÃO -500gr – PCT
|R$ 3,49
|ACHOCOLATADO NESCAU – 400gr - lt
|R$ 5,98
|EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340gr- lt
|R$ 3,25
|BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLÉ – 300gr- un
|R$ 8,39
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-Unidade
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,95
|CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml – unidade
|R$ 1,75
|AMACIANTE YPÊ 2lts - FRAGANCIAS
|R$ 5,99
|DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – CARTUCHO – UNI
|R$ 4,39
|CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE – 70gr- UNI
|R$ 1,69
|SABONETE PALMOLIVE – 85gr- FRAGANCIAS
|R$ 1,09
|DESODORANTE AEROSOL BOZZANO E MONANGE - FRAGANCIAS
|R$ 4,59
|RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg
|R$ 18,99
|AÇOUGUE
|COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG
|R$ 8,59
|PONTA DE PEITO E CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO – Kg
|R$ 13,95
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG
|R$ 16,25
|SURTUM BOVINO – kg
|R$ 15,25
|PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg
|R$ 16,25
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,75
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 11,25
|COXA E SOBRECOXA DORSAL – KG
|R$ 4,39
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 9,50
|CONTRA FILÉ BOVINO – Kg
|R$ 18,25
|CARNE MOIDA BOVINA – Kg
|R$ 10,15
|MUSCULO BOVINO – Kg
|R$ 10,99
|HORT FRUT
|ABACAXI - UNID
|R$ 2,79
|LARANJA – kg
|R$ 1,05
|BETERRABA – kg
|R$ 1,77
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,62
|CENOURA – kg
|R$ 1,79
|MAÇÃ NACIONAL – kg
|R$ 3,39
|MELANCIA – kg
|R$ 1,25
|BATATA COMUM – kg
|R$ 1,29
|MANDIOCA C/ CASCA – kg
|R$ 1,48
|BANANA NANICA – kg
|R$ 1,56
|BATATA DOCE – kg
|R$ 1,77
|TOMATE SALADA – kg
|R$ 2,79
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,55
|PIMENTÃO VERDE –kg
|R$ 5,49
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Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS