Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

SEXTA E SÁBADO DA EXPLOSÃO Ofertas Válidas para os dias : 29 e 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques PRODUTOS R$ ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg –Pct R$ 8,85 ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por R$ 8,75 ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni R$ 2,89 ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR R$ 2,85 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg R$ 1,89 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por R$ 1,85 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct R$ 3,45 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por R$ 3,29 ACHOCOLATADO NESCAU – 400gr - lt R$ 5,98 EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340gr- lt R$ 3,25 MARGARINA DELICIA CREMOSA – 500gr R$ 4,49 IOGURTE NESTLÉ TRI SABOR E MORANGO – Bdj C/06- 540gr R$ 3,35 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-Unidade R$ 2,89 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR R$ 2,80 CERVEJA BAMBOA– 269ml – unidade R$ 1,39 AMACIANTE YPÊ 2lts - FRAGANCIAS R$ 5,99 DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg /Lv1kgPg900gr - UNI R$ 6,79 ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA – 1lt R$ 2,29 CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS -90gr- UNI R$ 1,99 REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts R$ 2,79 RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg R$ 16,79 AÇOUGUE COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG R$ 7,98 PONTA DE PEITO BOVINO – Kg R$ 13,89 COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG R$ 15,98 SURTUM BOVINO – kg R$ 14,98 PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg R$ 15,49 AGULHA BOVINA – KG R$ 11,48 FRALDINHA BOVINA – KG R$ 9,95 COXA E SOBRECOXA DORSAL– KG R$ 4,29 PALETA SUÍNA C/PELE – KG R$ 9,50 CONTRA FILÉ BOVINO – Kg R$ 17,95 HORTI FRUTI LARANJA – KG R$ 1,07 BETERRABA – KG R$ 1,99 CEBOLA COMUM – KG R$ 1,65 CENOURA – KG R$ 1,99 MAÇÃ NACIONAL – KG R$ 3,39 MELANCIA – KG R$ 1,25 BATATA COMUM – KG R$ 1,39 BATATA DOCE – KG R$ 1,65 TOMATE SALADA – KG R$ 2,69 REPOLHO VERDE – KG R$ 1,59 BANANA NANICA – KG R$ 1,49 MANDIOCA C / CASCA – KG R$ 1,49 PIMENTÃO VERDE – KG R$ 5,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613