Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Venha conferir nossas ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|SEXTA E SÁBADO DA EXPLOSÃO
|Ofertas Válidas para os dias : 29 e 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg –Pct
|R$ 8,85
|ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|R$ 8,75
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni
|R$ 2,89
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,85
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg
|R$ 1,89
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por
|R$ 1,85
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct
|R$ 3,45
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por
|R$ 3,29
|ACHOCOLATADO NESCAU – 400gr - lt
|R$ 5,98
|EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340gr- lt
|R$ 3,25
|MARGARINA DELICIA CREMOSA – 500gr
|R$ 4,49
|IOGURTE NESTLÉ TRI SABOR E MORANGO – Bdj C/06- 540gr
|R$ 3,35
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-Unidade
|R$ 2,89
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,80
|CERVEJA BAMBOA– 269ml – unidade
|R$ 1,39
|AMACIANTE YPÊ 2lts - FRAGANCIAS
|R$ 5,99
|DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg /Lv1kgPg900gr - UNI
|R$ 6,79
|ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA – 1lt
|R$ 2,29
|CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS -90gr- UNI
|R$ 1,99
|REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts
|R$ 2,79
|RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg
|R$ 16,79
|AÇOUGUE
|COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG
|R$ 7,98
|PONTA DE PEITO BOVINO – Kg
|R$ 13,89
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG
|R$ 15,98
|SURTUM BOVINO – kg
|R$ 14,98
|PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg
|R$ 15,49
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,48
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 9,95
|COXA E SOBRECOXA DORSAL– KG
|R$ 4,29
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 9,50
|CONTRA FILÉ BOVINO – Kg
|R$ 17,95
|HORTI FRUTI
|LARANJA – KG
|R$ 1,07
|BETERRABA – KG
|R$ 1,99
|CEBOLA COMUM – KG
|R$ 1,65
|CENOURA – KG
|R$ 1,99
|MAÇÃ NACIONAL – KG
|R$ 3,39
|MELANCIA – KG
|R$ 1,25
|BATATA COMUM – KG
|R$ 1,39
|BATATA DOCE – KG
|R$ 1,65
|TOMATE SALADA – KG
|R$ 2,69
|REPOLHO VERDE – KG
|R$ 1,59
|BANANA NANICA – KG
|R$ 1,49
|MANDIOCA C / CASCA – KG
|R$ 1,49
|PIMENTÃO VERDE – KG
|R$ 5,49
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS