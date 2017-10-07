Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

MERCEARIA R$ ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg –Pct R$ 8,85 ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por R$ 8,75 ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni R$ 2,89 ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR R$ 2,85 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg R$ 1,79 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por R$ 1,75 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct R$ 3,45 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por R$ 3,29 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA - 395gr – tp R$ 2,99 CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr R$ 1,99 ACHOCOLATADO PIRAKIDS – 200ml R$ 0,99 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt R$ 3,29 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-Unidade R$ 2,75 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR R$ 2,69 CERVEJA BAMBOA– 269ml – unidade R$ 1,39 ARROZ CORADINI TIPO 1 – PCT 5 Kg R$ 9,95 AZEITONAS VERDES DONANA 500g – UND R$ 7,99 FEIJÃO CARIOCA ELITE TIPO – PCT 1 Kg R$ 2,39 FAROFA PRONTA DONANAN 400g – UND R$ 2,99 REFRIGERANTE TAUBAINA – 2 lts R$ 2,79 GARRAFA TERMICA ALADIN FUTURA – 750ml R$ 12,99 MOLHO DE TOMATE REFOGADO DONANA –POUCH 340 g R$ 0,89 MACARRÃO DALLAS GREEN ESPAGUETE E CORTADOS – 500g R$ 1,79 MAIONESE SOYA – 500g R$ 3,79 AVEIA EM FLOCOS QUAKER – 350g R$ 4,85 GOIABADA PREDILECTA – BLOCO – 300g R$ 2,08 MISTURA P/ BOLO DALLAS – 400g R$ 2,49 MILHO DE PIPOCA DONANA TRADICIONAL – 500g R$ 1,89 PÃO DE FORMA SABORZITOS TRADICIONAL – 400g R$ 4,39 BISNAGUINHA SABORZITOS – 300g R$ 4,39 MARGARINA DELICATA C/ SAL – 500g R$ 3,18 LÂMPADA FLUORESCENTE ANDRALUX – 15W – UND R$ 8,79 RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg R$ 16,79 SHAMPOO ELSEVE FRAGANCIAS – 200 ml R$ 7,89 SABONETE PALMOLIVE NATURALS - 85 g R$ 1,25 CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 -90gr- UNI R$ 5,59 SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO LV 1 Kg PAGUE 900g – UND R$ 6,49 DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg-CARTUCHO- UNI R$ 4,79 ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA – 1lt R$ 2,29 AMACIANTE YPÊ 2lts – FRAGANCIAS R$ 5,99 AÇOUGUE COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG R$ 7,98 PONTA DE PEITO BOVINO – Kg R$ 13,89 COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG R$ 15,98 MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA – kg R$ 15,39 PONTA DE COSTELA BOVINA E SURTUM BOVINO – Kg R$ 15,49 AGULHA BOVINA – KG R$ 11,48 FRALDINHA BOVINA – KG R$ 9,98 COXA E SOBRECOXA DORSAL– KG R$ 4,29 PALETA SUÍNA C/PELE – KG R$ 9,50 CONTRA FILÉ BOVINO – Kg R$ 17,98 HORTI FRUTI LARANJA – KG R$ 1,05 BETERRABA – KG R$ 1,99 CEBOLA COMUM – KG R$ 1,87 CENOURA – KG R$ 1,98 MAÇÃ NACIONAL – KG R$ 3,84 MELANCIA – KG R$ 1,06 BATATA COMUM – KG R$ 2,34 BATATA DOCE – KG R$ 2,15 TOMATE SALADA – KG R$ 3,15 REPOLHO VERDE – KG R$ 1,59 BANANA NANICA – KG R$ 1,59 MANDIOCA C/CASCA – KG R$ 1,69 ABACAXI – UND R$ 2,99 PIMENTÃO VERDE – KG R$ 5,89

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613