Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|MERCEARIA
|R$
|ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg –Pct
|R$ 8,85
|ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|R$ 8,75
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni
|R$ 2,89
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,85
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg
|R$ 1,79
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por
|R$ 1,75
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct
|R$ 3,45
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por
|R$ 3,29
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA - 395gr – tp
|R$ 2,99
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr
|R$ 1,99
|ACHOCOLATADO PIRAKIDS – 200ml
|R$ 0,99
|LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|R$ 3,29
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-Unidade
|R$ 2,75
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,69
|CERVEJA BAMBOA– 269ml – unidade
|R$ 1,39
|ARROZ CORADINI TIPO 1 – PCT 5 Kg
|R$ 9,95
|AZEITONAS VERDES DONANA 500g – UND
|R$ 7,99
|FEIJÃO CARIOCA ELITE TIPO – PCT 1 Kg
|R$ 2,39
|FAROFA PRONTA DONANAN 400g – UND
|R$ 2,99
|REFRIGERANTE TAUBAINA – 2 lts
|R$ 2,79
|GARRAFA TERMICA ALADIN FUTURA – 750ml
|R$ 12,99
|MOLHO DE TOMATE REFOGADO DONANA –POUCH 340 g
|R$ 0,89
|MACARRÃO DALLAS GREEN ESPAGUETE E CORTADOS – 500g
|R$ 1,79
|MAIONESE SOYA – 500g
|R$ 3,79
|AVEIA EM FLOCOS QUAKER – 350g
|R$ 4,85
|GOIABADA PREDILECTA – BLOCO – 300g
|R$ 2,08
|MISTURA P/ BOLO DALLAS – 400g
|R$ 2,49
|MILHO DE PIPOCA DONANA TRADICIONAL – 500g
|R$ 1,89
|PÃO DE FORMA SABORZITOS TRADICIONAL – 400g
|R$ 4,39
|BISNAGUINHA SABORZITOS – 300g
|R$ 4,39
|MARGARINA DELICATA C/ SAL – 500g
|R$ 3,18
|LÂMPADA FLUORESCENTE ANDRALUX – 15W – UND
|R$ 8,79
|RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg
|R$ 16,79
|SHAMPOO ELSEVE FRAGANCIAS – 200 ml
|R$ 7,89
|SABONETE PALMOLIVE NATURALS - 85 g
|R$ 1,25
|CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 -90gr- UNI
|R$ 5,59
|SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO LV 1 Kg PAGUE 900g – UND
|R$ 6,49
|DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg-CARTUCHO- UNI
|R$ 4,79
|ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA – 1lt
|R$ 2,29
|AMACIANTE YPÊ 2lts – FRAGANCIAS
|R$ 5,99
|AÇOUGUE
|COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG
|R$ 7,98
|PONTA DE PEITO BOVINO – Kg
|R$ 13,89
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG
|R$ 15,98
|MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA – kg
|R$ 15,39
|PONTA DE COSTELA BOVINA E SURTUM BOVINO – Kg
|R$ 15,49
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,48
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 9,98
|COXA E SOBRECOXA DORSAL– KG
|R$ 4,29
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 9,50
|CONTRA FILÉ BOVINO – Kg
|R$ 17,98
|HORTI FRUTI
|LARANJA – KG
|R$ 1,05
|BETERRABA – KG
|R$ 1,99
|CEBOLA COMUM – KG
|R$ 1,87
|CENOURA – KG
|R$ 1,98
|MAÇÃ NACIONAL – KG
|R$ 3,84
|MELANCIA – KG
|R$ 1,06
|BATATA COMUM – KG
|R$ 2,34
|BATATA DOCE – KG
|R$ 2,15
|TOMATE SALADA – KG
|R$ 3,15
|REPOLHO VERDE – KG
|R$ 1,59
|BANANA NANICA – KG
|R$ 1,59
|MANDIOCA C/CASCA – KG
|R$ 1,69
|ABACAXI – UND
|R$ 2,99
|PIMENTÃO VERDE – KG
|R$ 5,89
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS