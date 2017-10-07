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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Luiz Guido Junior

Publicado em 07/10/2017 às 08:48

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

MERCEARIA R$
ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg –Pct  R$     8,85
ARROZ ANAJÁ MAX – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por   R$     8,75
ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni  R$     2,89
ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR  R$     2,85
FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg  R$     1,79
FARINHA DE TRIGO  LINDA – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por  R$     1,75
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct  R$     3,45
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por  R$     3,29
LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA - 395gr – tp  R$     2,99
CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr  R$     1,99
ACHOCOLATADO PIRAKIDS – 200ml  R$     0,99
LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt  R$     3,29
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL  – 1lt-Unidade  R$     2,75
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL  – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR  R$     2,69
CERVEJA BAMBOA– 269ml – unidade  R$     1,39
ARROZ CORADINI TIPO 1 – PCT 5 Kg  R$     9,95
AZEITONAS VERDES DONANA 500g – UND  R$     7,99
FEIJÃO CARIOCA ELITE TIPO – PCT 1 Kg  R$     2,39
FAROFA PRONTA DONANAN 400g – UND  R$     2,99
REFRIGERANTE TAUBAINA – 2 lts  R$     2,79
GARRAFA TERMICA ALADIN FUTURA – 750ml  R$   12,99
MOLHO DE TOMATE REFOGADO DONANA –POUCH 340 g  R$     0,89
MACARRÃO DALLAS GREEN ESPAGUETE E CORTADOS – 500g  R$     1,79
MAIONESE SOYA – 500g  R$     3,79
AVEIA EM FLOCOS QUAKER – 350g  R$     4,85
GOIABADA PREDILECTA – BLOCO – 300g  R$     2,08
MISTURA P/ BOLO DALLAS – 400g  R$     2,49
MILHO DE PIPOCA DONANA TRADICIONAL – 500g  R$     1,89
PÃO DE FORMA SABORZITOS  TRADICIONAL – 400g  R$     4,39
BISNAGUINHA SABORZITOS – 300g  R$     4,39
MARGARINA DELICATA C/ SAL – 500g  R$     3,18
LÂMPADA FLUORESCENTE ANDRALUX – 15W – UND  R$     8,79
RAÇÃO P/ CÃO  MARTIN DOG – 7kg  R$   16,79
SHAMPOO ELSEVE FRAGANCIAS – 200 ml  R$     7,89
SABONETE PALMOLIVE NATURALS - 85 g  R$     1,25
CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 -90gr- UNI  R$     5,59
SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO LV 1 Kg PAGUE 900g – UND  R$     6,49
DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg-CARTUCHO- UNI  R$     4,79
ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA – 1lt  R$     2,29
AMACIANTE YPÊ 2lts – FRAGANCIAS  R$     5,99
AÇOUGUE  
COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG  R$     7,98
PONTA DE PEITO BOVINO – Kg  R$   13,89
COXÃO DURO  E PATINHO BOVINO – KG  R$   15,98
MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA – kg  R$   15,39
PONTA DE COSTELA BOVINA E  SURTUM BOVINO  – Kg  R$   15,49
AGULHA BOVINA – KG  R$   11,48
FRALDINHA BOVINA – KG  R$     9,98
COXA E SOBRECOXA DORSAL– KG  R$     4,29
PALETA SUÍNA C/PELE – KG  R$     9,50
CONTRA FILÉ BOVINO – Kg  R$   17,98
HORTI FRUTI  
LARANJA – KG  R$     1,05
BETERRABA – KG  R$     1,99
CEBOLA COMUM – KG  R$     1,87
CENOURA – KG  R$     1,98
MAÇÃ NACIONAL – KG  R$     3,84
MELANCIA – KG  R$     1,06
BATATA COMUM – KG  R$     2,34
BATATA DOCE – KG  R$     2,15
TOMATE SALADA – KG  R$     3,15
REPOLHO VERDE – KG  R$     1,59
BANANA NANICA – KG  R$     1,59
MANDIOCA C/CASCA – KG  R$     1,69
ABACAXI – UND  R$     2,99
PIMENTÃO VERDE – KG  R$     5,89

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613 

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