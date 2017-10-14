Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ TIO LAUTERIO – TIPO 01 – 5kg –Pct
|R$ 9,99
|ARROZ TIO LAUTERIO – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|R$ 9,95
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni
|R$ 2,89
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,85
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg
|R$ 1,79
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por
|R$ 1,75
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct
|R$ 3,45
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por
|R$ 3,29
|MARGARINA DELICIA CREMOSA – 500gr
|R$ 4,19
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA - 395gr – tp
|R$ 2,99
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr
|R$ 1,99
|EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI – 330gr- lta
|R$ 2,48
|BISCOITO RECHEADO MOUSSE ZABET – 145gr
|R$ 1,39
|LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|R$ 3,29
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO– 1lt-Unidade
|R$ 2,75
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL /DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,69
|REFRESCO SUCO TANG – 25gr – SABORES
|R$ 0,95
|CERVEJA NOVA SCHIN– 350ml – unidade
|R$ 1,75
|AMACIANTE ROUPAS CONCENTRADO COMFORT ORIGINAL –Lv500grPg450ml
|R$ 6,99
|DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr
|R$ 6,49
|RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg
|R$ 16,79
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG
|R$ 8,25
|PERNIL SUÍNO C/PELE - Kg
|R$ 9,99
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG
|R$ 15,98
|MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA – kg
|R$ 15,39
|PONTA DE COSTELA BOVINA E SURTUM BOVINO – Kg
|R$ 15,95
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,48
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 9,98
|COXA E SOBRECOXA COM PORÇÃO DORSAL– KG
|R$ 4,55
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 9,39
|CONTRA FILÉ BOVINO – Kg
|R$ 17,98
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS