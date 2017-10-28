Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ ABACAXI – unid. R$ 3,99 LARANJA – kg R$ 0,99 BETERRABA – kg R$ 1,79 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,47 CENOURA – kg R$ 2,15 MAÇÃ NACIONAL – kg R$ 3,49 MELANCIA – kg R$ 0,79 BATATA COMUM – kg R$ 1,64 BATATA DOCE – kg R$ 2,19 TOMATE SALADA – kg R$ 1,75 MELANCIA – kg R$ 0,79 REPOLHO VERDE – kg R$ 1,19 BANANA NANICA – kg R$ 0,99 MANDIOCA C/ CASCA – kg R$ 1,79 PIMENTÃO VERDE – kg R$ 4,75 ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct R$ 9,99 ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por R$ 9,95 ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni R$ 2,89 ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR R$ 2,85 CERVEJA SKOL 350ml - CAIXA PROMOCIONAL C/18UN R$ 36,69 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct R$ 3,45 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por R$ 3,29 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 400gr – lt R$ 5,99 ACHOCOLATADO TODDYNHO – 200ml R$ 1,69 MARAGARINA DORIANA -500gr- R$ 3,99 CAFÉ BRASIL - 500gr- R$ 7,79 CAFÉ BRASIL – 250gr- R$ 3,85 COPO APERITIVO PARA DOSE NADIR -UN R$ 0,49 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt R$ 3,29 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO– 1lt-Unidade R$ 2,75 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL /DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR R$ 2,69 PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11 R$ 6,99 AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS R$ 5,89 DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr R$ 6,49 RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg R$ 16,79 SEXTA E SÁBADO DA CARNE COSTELA BOVINA DESOSSADA – KG R$ 13,95 FRALDINHA BOVINA - Kg R$ 10,45 COSTELA RIPA E COSTELA MINGA BOVINA – Kg R$ 9,45 MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA – kg R$ 15,39 PONTA DE COSTELA E SURTUM BOVINO – Kg R$ 14,95 AGULHA BOVINA – KG R$ 11,48 CARNE MOÍDA BOVINA – KG R$ 10,15 PONTA DE PEITO BOVINA– KG R$ 13,75 PALETA SUÍNA C/PELE – KG R$ 9,39 COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG R$ 15,98 COXA SOBRECOXA C/ PORÇÃO DORSAL _ KG R$ 4,99