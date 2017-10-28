Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|ABACAXI – unid.
|R$ 3,99
|LARANJA – kg
|R$ 0,99
|BETERRABA – kg
|R$ 1,79
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,47
|CENOURA – kg
|R$ 2,15
|MAÇÃ NACIONAL – kg
|R$ 3,49
|MELANCIA – kg
|R$ 0,79
|BATATA COMUM – kg
|R$ 1,64
|BATATA DOCE – kg
|R$ 2,19
|TOMATE SALADA – kg
|R$ 1,75
|MELANCIA – kg
|R$ 0,79
|REPOLHO VERDE – kg
|R$ 1,19
|BANANA NANICA – kg
|R$ 0,99
|MANDIOCA C/ CASCA – kg
|R$ 1,79
|PIMENTÃO VERDE – kg
|R$ 4,75
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct
|R$ 9,99
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|R$ 9,95
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni
|R$ 2,89
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,85
|CERVEJA SKOL 350ml - CAIXA PROMOCIONAL C/18UN
|R$ 36,69
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct
|R$ 3,45
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por
|R$ 3,29
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 400gr – lt
|R$ 5,99
|ACHOCOLATADO TODDYNHO – 200ml
|R$ 1,69
|MARAGARINA DORIANA -500gr-
|R$ 3,99
|CAFÉ BRASIL - 500gr-
|R$ 7,79
|CAFÉ BRASIL – 250gr-
|R$ 3,85
|COPO APERITIVO PARA DOSE NADIR -UN
|R$ 0,49
|LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|R$ 3,29
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO– 1lt-Unidade
|R$ 2,75
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL /DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,69
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11
|R$ 6,99
|AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS
|R$ 5,89
|DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr
|R$ 6,49
|RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg
|R$ 16,79
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|COSTELA BOVINA DESOSSADA – KG
|R$ 13,95
|FRALDINHA BOVINA - Kg
|R$ 10,45
|COSTELA RIPA E COSTELA MINGA BOVINA – Kg
|R$ 9,45
|MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA – kg
|R$ 15,39
|PONTA DE COSTELA E SURTUM BOVINO – Kg
|R$ 14,95
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,48
|CARNE MOÍDA BOVINA – KG
|R$ 10,15
|PONTA DE PEITO BOVINA– KG
|R$ 13,75
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 9,39
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG
|R$ 15,98
|COXA SOBRECOXA C/ PORÇÃO DORSAL _ KG
|R$ 4,99
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS