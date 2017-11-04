Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORTIFRUTI
|R$
|LARANJA - KG
|R$ 1,14
|BETERRABA – KG
|R$ 1,85
|CEBOLA COMUM – KG
|R$ 1,35
|CENOURA – KG
|R$ 2,16
|MAÇA NACIONAL – KG
|R$ 3,49
|MELANCIA – KG
|R$ 0,75
|BATATA COMUM – KG
|R$ 1,64
|BATATA DOCE – KG
|R$ 1,98
|TOMATE SALADA – KG
|R$ 2,59
|REPOLHO VERDE – KG
|R$ 1,62
|BANANA NANICA – KG
|R$ 0,89
|MANDIOCA C/ CASCA – KG
|R$ 1,69
|PIMENTÃO VERDE – KG
|R$ 5,49
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct
|R$ 9,99
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|R$ 9,95
|MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA PREMIUM - 500G
|R$ 1,29
|CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml - un
|R$ 1,75
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 400gr – lt
|R$ 5,99
|CAFÉ BRASIL - 500gr-
|R$ 7,79
|CAFÉ BRASIL – 250gr-
|R$ 3,85
|ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr
|R$ 3,75
|LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|R$ 3,29
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO– 1lt-Unidade
|R$ 2,75
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL /DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,69
|COPO APERITIVO NADIR – UN
|R$ 0,49
|CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 – 90gr
|R$ 5,59
|DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml
|R$ 1,59
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11
|R$ 6,99
|AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS
|R$ 5,89
|DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr
|R$ 6,49
|RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg
|R$ 16,79
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|CAPA DO CONTRA FILÉ – kg
|R$ 14,49
|PERNIL SUÍNO C/PELE – kg
|R$ 9,45
|PATINHO BOVINO– Kg
|R$ 15,75
|MIOLO DA PALETA E COSTELA DESOSSADA- kg
|R$ 15,39
|CONTRA FILÉ BOVINO-kg
|R$ 17,45
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,49
|CARNE MOÍDA BOVINA – KG
|R$ 10,15
|PONTA DE PEITO BOVINA– KG
|R$ 12,69
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 8,99
|COXÃO DURO BOVINO – KG
|R$ 15,95
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS