Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORTIFRUTI R$ LARANJA - KG R$ 1,14 BETERRABA – KG R$ 1,85 CEBOLA COMUM – KG R$ 1,35 CENOURA – KG R$ 2,16 MAÇA NACIONAL – KG R$ 3,49 MELANCIA – KG R$ 0,75 BATATA COMUM – KG R$ 1,64 BATATA DOCE – KG R$ 1,98 TOMATE SALADA – KG R$ 2,59 REPOLHO VERDE – KG R$ 1,62 BANANA NANICA – KG R$ 0,89 MANDIOCA C/ CASCA – KG R$ 1,69 PIMENTÃO VERDE – KG R$ 5,49 PRODUTOS R$ ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct R$ 9,99 ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por R$ 9,95 MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA PREMIUM - 500G R$ 1,29 CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml - un R$ 1,75 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 400gr – lt R$ 5,99 CAFÉ BRASIL - 500gr- R$ 7,79 CAFÉ BRASIL – 250gr- R$ 3,85 ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr R$ 3,75 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt R$ 3,29 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO– 1lt-Unidade R$ 2,75 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL /DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR R$ 2,69 COPO APERITIVO NADIR – UN R$ 0,49 CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 – 90gr R$ 5,59 DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml R$ 1,59 PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11 R$ 6,99 AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS R$ 5,89 DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr R$ 6,49 RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg R$ 16,79 SEXTA E SÁBADO DA CARNE CAPA DO CONTRA FILÉ – kg R$ 14,49 PERNIL SUÍNO C/PELE – kg R$ 9,45 PATINHO BOVINO– Kg R$ 15,75 MIOLO DA PALETA E COSTELA DESOSSADA- kg R$ 15,39 CONTRA FILÉ BOVINO-kg R$ 17,45 AGULHA BOVINA – KG R$ 11,49 CARNE MOÍDA BOVINA – KG R$ 10,15 PONTA DE PEITO BOVINA– KG R$ 12,69 PALETA SUÍNA C/PELE – KG R$ 8,99 COXÃO DURO BOVINO – KG R$ 15,95



Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613