Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene, limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct R$ 9,99 ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por R$ 9,95 MACARRAO ESPAGUTE ARAGUAIA PREMIUM - 500G R$ 1,29 CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml - un R$ 1,75 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 400gr – lt R$ 5,99 CAFÉ BRASIL - 500gr- R$ 7,79 CAFÉ BRASIL – 250gr- R$ 3,85 ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr R$ 3,49 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt R$ 3,29 APRESUNTADO SADIA – Kg(FATIADO) R$ 12,49 APRESUNTADO SADIA – Kg(PEÇA INTEIRA) R$ 11,49 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-pct R$ 3,45 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ 2kg- NA COMPRA DO FARDO C/15pct A UNIDADE SAI POR R$ 3,29 COPO APERITIVO NADIR – UN R$ 0,49 REFRIGERANTE SIMBA GUARANÁ - 2lts R$ 3,49 DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml R$ 1,59 PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11 R$ 6,99 AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS R$ 5,89 DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr R$ 6,49 SEXTA E SÁBADO DA CARNE CAPA DO CONTRA FILÉ E CUPIM BOVINO– kg R$ 15,49 PERNIL SUÍNO C/PELE – kg R$ 9,45 PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg R$ 15,95 COSTELA RIPA E MINGUINHA BOVINA- kg R$ 8,99 CONTRA FILÉ BOVINO-kg R$ 17,45 AGULHA BOVINA – KG R$ 11,49 PONTA DE COSTELA / SURTUM E COSTELA DESOSSADA BOVINA – KG R$ 14,95 PONTA DE PEITO BOVINA– KG R$ 12,99 PALETA SUÍNA C/PELE – KG R$ 8,99

Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613