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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Luiz Guido Junior

Publicado em 11/11/2017 às 09:27

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene, limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$
ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO  – TIPO 01 – 5kg –Pct  R$               9,99
ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO  – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por  R$               9,95
MACARRAO ESPAGUTE ARAGUAIA PREMIUM - 500G  R$               1,29
CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml - un  R$               1,75
ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 400gr – lt  R$               5,99
CAFÉ BRASIL - 500gr-  R$               7,79
CAFÉ BRASIL – 250gr-  R$               3,85
ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr  R$               3,49
LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt  R$               3,29
APRESUNTADO SADIA – Kg(FATIADO)  R$              12,49
APRESUNTADO SADIA – Kg(PEÇA INTEIRA)  R$              11,49
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-pct  R$               3,45
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ 2kg- NA COMPRA DO FARDO C/15pct A UNIDADE SAI POR  R$                 3,29
COPO APERITIVO NADIR – UN  R$                 0,49
REFRIGERANTE SIMBA GUARANÁ  - 2lts  R$                 3,49
DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml  R$               1,59
PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA  –Lv12Pg11  R$               6,99
AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS  R$               5,89
DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr  R$               6,49
SEXTA E SÁBADO DA CARNE  
CAPA DO CONTRA FILÉ E CUPIM BOVINO– kg  R$              15,49
PERNIL SUÍNO C/PELE – kg  R$               9,45
PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg  R$              15,95
COSTELA RIPA E MINGUINHA BOVINA- kg  R$               8,99
CONTRA FILÉ BOVINO-kg  R$              17,45
AGULHA BOVINA – KG  R$              11,49
PONTA DE COSTELA / SURTUM E COSTELA DESOSSADA BOVINA – KG  R$              14,95
PONTA DE PEITO BOVINA– KG  R$              12,99
PALETA SUÍNA C/PELE – KG  R$               8,99

 

Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613 

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