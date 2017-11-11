Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene, limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct
|R$ 9,99
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|R$ 9,95
|MACARRAO ESPAGUTE ARAGUAIA PREMIUM - 500G
|R$ 1,29
|CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml - un
|R$ 1,75
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 400gr – lt
|R$ 5,99
|CAFÉ BRASIL - 500gr-
|R$ 7,79
|CAFÉ BRASIL – 250gr-
|R$ 3,85
|ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr
|R$ 3,49
|LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|R$ 3,29
|APRESUNTADO SADIA – Kg(FATIADO)
|R$ 12,49
|APRESUNTADO SADIA – Kg(PEÇA INTEIRA)
|R$ 11,49
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-pct
|R$ 3,45
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ 2kg- NA COMPRA DO FARDO C/15pct A UNIDADE SAI POR
|R$ 3,29
|COPO APERITIVO NADIR – UN
|R$ 0,49
|REFRIGERANTE SIMBA GUARANÁ - 2lts
|R$ 3,49
|DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml
|R$ 1,59
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11
|R$ 6,99
|AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS
|R$ 5,89
|DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr
|R$ 6,49
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|CAPA DO CONTRA FILÉ E CUPIM BOVINO– kg
|R$ 15,49
|PERNIL SUÍNO C/PELE – kg
|R$ 9,45
|PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg
|R$ 15,95
|COSTELA RIPA E MINGUINHA BOVINA- kg
|R$ 8,99
|CONTRA FILÉ BOVINO-kg
|R$ 17,45
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,49
|PONTA DE COSTELA / SURTUM E COSTELA DESOSSADA BOVINA – KG
|R$ 14,95
|PONTA DE PEITO BOVINA– KG
|R$ 12,99
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 8,99
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS