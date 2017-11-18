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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Venha conferir nossas ofertas

Luiz Guido Junior

Publicado em 18/11/2017 às 09:30

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$
ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO  – TIPO 01 – 5kg –Pct  R$      9,99
ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml  R$      3,09
AÇUCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg  R$      3,65
MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA PREMIUM - 500G  R$      1,29
CAFÉ BRASIL - 500gr-  R$      7,79
CAFÉ BRASIL – 250gr-  R$      3,85
ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr  R$      3,49
LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt  R$      3,29
REFRIGERANTE SIMBA GUARANÁ – 2lts  R$      3,49
CERVEJA SKOL  - 350ml – CAIXA PROMOCIONAL COM 18un  R$    35,82
PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA – LV12PG11  R$     11,49
SABÃO BARRA YPÊ – Pct C/05un  R$      5,79
PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA  –Lv12Pg11  R$      6,99
AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS  R$      5,89
DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg(caixa)  R$      4,99
COPO APERITIVO NADIR – UN  R$      0,49
SEXTA E SÁBADO DA CARNE R$
CUPIM BOVINO – kg  R$    14,99
PERNIL SUÍNO C/PELE – kg  R$      9,45
PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg  R$    15,95
CARNE MOÍDA  BOVINA – KG  R$    10,15
AGULHA BOVINA – KG  R$    11,49
CONTRA FILÉ  BOVINO – KG  R$    17,45
PONTA DE PEITO BOVINA– KG  R$    12,49
PALETA SUÍNA C/PELE – KG  R$      8,99
COXÃO MOLE BOVINO -  KG  R$    17,99
COSTELA DESOSSADA BOVINA -  KG  R$    14,99
HORT FRUT  R$ 
LARANJA   -  Kg                                   R$  1,17
BETERRABA  -  kg   R$  1,75
CEBOLA COMUM – kg              R$  1,59
CENOURA  -   kg                                 R$  1,99
MAÇÃ NACIONAL-  kg              R$  3,49
MELANCIA     -  kg  R$  1,05
BATATA COMUM   -   kg            R$  1,58
BATATA DOCE    kg  R$  1,93
TOMATE SALADA  -   kg             R$  1,99
REPOLHO VERDE  -  kg  R$  1,15
BANANA NANICA –KG                       R$  1,32
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$  1,69
PIMENTÃO VERDE –KG  R$  5,69


Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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