Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct R$ 9,99 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml R$ 3,09 AÇUCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg R$ 3,65 MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA PREMIUM - 500G R$ 1,29 CAFÉ BRASIL - 500gr- R$ 7,79 CAFÉ BRASIL – 250gr- R$ 3,85 ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr R$ 3,49 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt R$ 3,29 REFRIGERANTE SIMBA GUARANÁ – 2lts R$ 3,49 CERVEJA SKOL - 350ml – CAIXA PROMOCIONAL COM 18un R$ 35,82 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA – LV12PG11 R$ 11,49 SABÃO BARRA YPÊ – Pct C/05un R$ 5,79 PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11 R$ 6,99 AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS R$ 5,89 DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg(caixa) R$ 4,99 COPO APERITIVO NADIR – UN R$ 0,49 SEXTA E SÁBADO DA CARNE R$ CUPIM BOVINO – kg R$ 14,99 PERNIL SUÍNO C/PELE – kg R$ 9,45 PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg R$ 15,95 CARNE MOÍDA BOVINA – KG R$ 10,15 AGULHA BOVINA – KG R$ 11,49 CONTRA FILÉ BOVINO – KG R$ 17,45 PONTA DE PEITO BOVINA– KG R$ 12,49 PALETA SUÍNA C/PELE – KG R$ 8,99 COXÃO MOLE BOVINO - KG R$ 17,99 COSTELA DESOSSADA BOVINA - KG R$ 14,99 HORT FRUT R$ LARANJA - Kg R$ 1,17 BETERRABA - kg R$ 1,75 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,59 CENOURA - kg R$ 1,99 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 3,49 MELANCIA - kg R$ 1,05 BATATA COMUM - kg R$ 1,58 BATATA DOCE kg R$ 1,93 TOMATE SALADA - kg R$ 1,99 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,15 BANANA NANICA –KG R$ 1,32 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 1,69 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 5,69



Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613