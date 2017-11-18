Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct
|R$ 9,99
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|R$ 3,09
|AÇUCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg
|R$ 3,65
|MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA PREMIUM - 500G
|R$ 1,29
|CAFÉ BRASIL - 500gr-
|R$ 7,79
|CAFÉ BRASIL – 250gr-
|R$ 3,85
|ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr
|R$ 3,49
|LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|R$ 3,29
|REFRIGERANTE SIMBA GUARANÁ – 2lts
|R$ 3,49
|CERVEJA SKOL - 350ml – CAIXA PROMOCIONAL COM 18un
|R$ 35,82
|PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA – LV12PG11
|R$ 11,49
|SABÃO BARRA YPÊ – Pct C/05un
|R$ 5,79
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11
|R$ 6,99
|AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS
|R$ 5,89
|DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg(caixa)
|R$ 4,99
|COPO APERITIVO NADIR – UN
|R$ 0,49
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|R$
|CUPIM BOVINO – kg
|R$ 14,99
|PERNIL SUÍNO C/PELE – kg
|R$ 9,45
|PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg
|R$ 15,95
|CARNE MOÍDA BOVINA – KG
|R$ 10,15
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,49
|CONTRA FILÉ BOVINO – KG
|R$ 17,45
|PONTA DE PEITO BOVINA– KG
|R$ 12,49
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 8,99
|COXÃO MOLE BOVINO - KG
|R$ 17,99
|COSTELA DESOSSADA BOVINA - KG
|R$ 14,99
|HORT FRUT
|R$
|LARANJA - Kg
|R$ 1,17
|BETERRABA - kg
|R$ 1,75
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,59
|CENOURA - kg
|R$ 1,99
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 3,49
|MELANCIA - kg
|R$ 1,05
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,58
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,93
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 1,99
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,15
|BANANA NANICA –KG
|R$ 1,32
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 1,69
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 5,69
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS