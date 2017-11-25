Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|
HORT FRUTI
|
R$
|
LARANJA
|
1,15
|
BETERRABA
|
1,69
|
CEBOLA COMUM
|
1,59
|
CENOURA
|
1,98
|
MAÇÃ NACIONAL
|
3,49
|
MELANCIA
|
0,87
|
BATATA COMUM
|
1,62
|
BATATA DOCE
|
1,69
|
TOMATE SALADA
|
1,75
|
REPOLHO VERDE
|
0,89
|
BANANA NANICA
|
1,65
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
1,69
|
PIMENTÃO VERDE
|
5,49
|
PRODUTOS
|
R$
|
ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml – un
|
3,09
|
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-pct
|
3,79
|
FEIJÃO SUPER REDE – 1kg
|
2,99
|
MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA PREMIUM - 500G
|
1,29
|
CAFÉ BRASIL - 500gr-
|
7,79
|
CAFÉ BRASIL – 250gr-
|
3,85
|
ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr
|
3,49
|
BOMBOM LACTA FAVORITOS – 289,2gr
|
8,55
|
CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml - un
|
1,75
|
REFRIGERANTE SIMBA GUARANÁ - 2lts
|
2,99
|
CREME DENTAL COLGATE NEUTRAÇÚCAR- 70gr PCT C/3UNI
|
7,47
|
PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA – Lv 12 Pg 11
|
10,99
|
PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11
|
6,99
|
ÁGUA SANITÁRIA CANDURA – 1lts
|
2,15
|
AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 5lts – aconchego
|
13,19
|
DETERGENTE EM PÓ BRILHANTE - 2kg
|
9,29
|
SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|
|
CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO– kg
|
15,45
|
PERNIL SUÍNO C/PELE – kg
|
9,45
|
PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg
|
15,95
|
COSTELA RIPA E MINGUINHA BOVINA- kg
|
8,99
|
CONTRA FILÉ BOVINO-kg
|
17,45
|
AGULHA BOVINA – KG
|
11,49
|
MUSSARELA LITORAL – KG
|
19,49
|
PONTA DE PEITO BOVINA– KG
|
12,99
|
PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|
8,99
|
CARNE MOÍDA BOVINA – KG
|
10,15
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS