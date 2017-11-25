Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUTI R$ LARANJA 1,15 BETERRABA 1,69 CEBOLA COMUM 1,59 CENOURA 1,98 MAÇÃ NACIONAL 3,49 MELANCIA 0,87 BATATA COMUM 1,62 BATATA DOCE 1,69 TOMATE SALADA 1,75 REPOLHO VERDE 0,89 BANANA NANICA 1,65 MANDIOCA C/ CASCA 1,69 PIMENTÃO VERDE 5,49 PRODUTOS R$ ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml – un 3,09 AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-pct 3,79 FEIJÃO SUPER REDE – 1kg 2,99 MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA PREMIUM - 500G 1,29 CAFÉ BRASIL - 500gr- 7,79 CAFÉ BRASIL – 250gr- 3,85 ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr 3,49 BOMBOM LACTA FAVORITOS – 289,2gr 8,55 CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml - un 1,75 REFRIGERANTE SIMBA GUARANÁ - 2lts 2,99 CREME DENTAL COLGATE NEUTRAÇÚCAR- 70gr PCT C/3UNI 7,47 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA – Lv 12 Pg 11 10,99 PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11 6,99 ÁGUA SANITÁRIA CANDURA – 1lts 2,15 AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 5lts – aconchego 13,19 DETERGENTE EM PÓ BRILHANTE - 2kg 9,29 SEXTA E SÁBADO DA CARNE CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO– kg 15,45 PERNIL SUÍNO C/PELE – kg 9,45 PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg 15,95 COSTELA RIPA E MINGUINHA BOVINA- kg 8,99 CONTRA FILÉ BOVINO-kg 17,45 AGULHA BOVINA – KG 11,49 MUSSARELA LITORAL – KG 19,49 PONTA DE PEITO BOVINA– KG 12,99 PALETA SUÍNA C/PELE – KG 8,99 CARNE MOÍDA BOVINA – KG 10,15

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613