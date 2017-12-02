Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml – un
|3,09
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ– 2kg-pct
|3,79
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg
|1,79
|MACARRAO ESPAGUETE SPECIALITA - 500G
|1,29
|LEITE PIRACANJUBA – 1lt- INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATADO
|2,85
|BOMBOM LACTA FAVORITOS – 289,2gr
|8,49
|MARGARINA DELICIA – 500gr
|3,99
|CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml - un
|1,75
|REFRIGERANTE REFRIKO TALBAINA - 2lts
|2,69
|CREME DENTAL COLGATE NEUTRAÇÚCAR- 70gr- pacote c/03UN
|5,99
|PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA – Lv 12 Pg 11
|10,99
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA –Lv12Pg11
|6,99
|DETERGENTE LIQUIDO YPÊ– 500ml-FRAGANCIAS
|1,59
|AGUA SANITARIA CANDURA – 1lt
|1,99
|AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ –2lts –
|5,89
|FRALDA DESCARTAVEL PERSONAL –P-36/M-32/G-28/XG-24
|16,29
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|CAPA DO CONTRA FILÉ E SURTUM BOVINO– kg
|15,25
|PERNIL SUÍNO C/PELE – kg
|9,45
|PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg
|15,95
|COSTELA RIPA E MINGUINHA BOVINA- kg
|7,99
|CONTRA FILÉ BOVINO-kg
|17,45
|AGULHA BOVINA – KG
|11,49
|MUSSARELA LITORAL – KG
|17,99
|PONTA DE PEITO BOVINA– KG
|12,95
|FRALDINHA BOVINA – KG
|10,75
|CUPIM E COSTELA DESOSSADA BOVINA – KG
|14,99
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|1,09
|BETERRABA – KG
|1,74
|CEBOLA COMUM - KG
|1,49
|CENOURA - KG
|1,92
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|3,39
|MELANCIA - KG
|0,89
|BATATA COMUM - KG
|1,55
|BATATA DOCE - KG
|1,59
|TOMATE SALADA - KG
|1,59
|REPOLHO VERDE - KG
|0,98
|BANANA NANICA - KG
|1,79
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|1,79
|PIMENTÃO VERDE - KG
|4,75
|ALFACE HIDROPONICO - UNI
|1,99
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS