Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|R$ 1,15
|BETERRABA – KG
|R$ 1,75
|CEBOLA COMUM - KG
|R$ 1,73
|CENOURA - KG
|R$ 2,59
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|R$ 3,95
|MELANCIA - KG
|R$ 1,09
|BATATA COMUM - KG
|R$ 1,98
|BATATA DOCE - KG
|R$ 1,99
|TOMATE SALADA - KG
|R$ 3,99
|REPOLHO VERDE - KG
|R$ 1,09
|BANANA NANICA - KG
|R$ 1,69
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|R$ 1,89
|PIMENTÃO VERDE - KG
|R$ 3,49
|ALFACE HIDROPÔNICO - KG
|R$ 2,25
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg
|R$ 9,69
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|R$ 3,05
|MILHO VERDE FUGINI –200gr – sache
|R$ 1,29
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt
|R$ 2,75
|MOLHO DE TOMATE DONANA – 340gr
|R$ 0,99
|GELATINA DR.OETKER – 20gr - Sabores
|R$ 0,99
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr
|R$ 2,99
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 800gr – sache
|R$ 10,99
|FAROFA PRONTA PONZAN – 250gr
|R$ 2,39
|CAFÉ A VACUO CABOCLO – 500gr
|R$ 9,49
|AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts
|R$ 5,79
|DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500ml
|R$ 1,59
|SABÃO EM PÓ TIXAN – 1Kg- cartucho
|R$ 4,99
|REFRIGERANTE REFRIKO TALBAINA – 2lts
|R$ 2,79
|CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 – 90gr – CLEAN MINT
|R$ 4,99
|RAÇÃO MARTIN DOG - 7kg
|R$ 17,99
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg
|R$ 7,99
|COXÃO DURO BOVINO - Kg
|R$ 15,49
|CONTRA FILÉ BOVINO - Kg
|R$ 17,49
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|R$ 10,15
|PATINHO BOVINO - kg
|R$ 15,19
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 10,99
|PONTA DE COSTELA BOVINA -KG
|R$ 15,25
|PONTA DE PEITO NATURAFRIG - KG
|R$ 12,85
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 10,45
|CUPIM E SURTUM BOVINO – KG
|R$ 14,95
|CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg
|R$ 16,29
|MUSCULO BOVINO – Kg
|R$ 10,99
|PEIXINHO BOVINO – Kg
|R$ 13,49
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS