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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas Ofertas

Luiz Guido Junior

Publicado em 27/01/2018 às 08:27

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

Ofertas Válidas para os dias 26 e 27 de JANEIRO ou enquanto durarem os estoques  
HORT FRUTI  R$ 
LARANJA – KG  R$    1,99
BETERRABA – KG  R$    2,15
CEBOLA COMUM - KG  R$    1,89
CENOURA - KG  R$    2,25
MAÇÃ NACIONAL - KG  R$    4,89
MELANCIA - KG  R$    1,04
BATATA COMUM - KG  R$    1,75
BATATA DOCE - KG  R$    2,09
TOMATE SALADA - KG  R$    2,89
REPOLHO VERDE - KG  R$    1,15
BANANA NANICA - KG  R$    1,29
MANDIOCA C/ CASCA - KG  R$    1,89
PIMENTÃO VERDE - KG  R$    3,49
ALFACE HIDROPÔNICO - KG  R$    1,99
PRODUTOS  R$ 
ARROZ GUACIRA– TIPO 01 – 5kg  R$    9,69
ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml  R$    3,05
MILHO VERDE FUGINI –200gr – sache  R$    1,29
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt  R$    2,59
MOLHO DE TOMATE DONANA – 340gr  R$    0,99
GELATINA DR.OETKER – 20gr- Sabores  R$    0,99
LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr  R$    2,99
SUCO AURORA UVA- 1,5 lts  R$  12,99
APRESUNTADO LANCHE PEPERI – Kg –FATIADO (NA COMPRA DA PEÇA INTEIRA O KG SAI POR R$ 7,49)  R$    7,69
ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 800gr – sache  R$  10,99
FAROFA PRONTA PONZAN – 250gr  R$    2,39
CAFÉ A VACUO CABOCLO – 500gr  R$    9,49
DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500ml  R$    1,59
SABÃO EM PÓ BRILHANTE – 2kg – Sache  R$  10,49
CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 – 90gr – CLEAN MINT   R$    4,89
RAÇÃO MARTIN DOG- 7kg  R$  17,99
SEXTA E SÁBADO DA CARNE  
COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg  R$    7,99
COXÃO DURO BOVINO - Kg  R$  15,25
CONTRA FILÉ BOVINO - Kg  R$  17,45
CARNE MOIDA BOVINA - kg  R$    9,99
PATINHO BOVINO - kg  R$  14,95
AGULHA BOVINA – KG  R$  10,99
PONTA DE COSTELA BOVINA -KG  R$  15,25
PONTA DE PEITO JBS - KG  R$  12,49
FRALDINHA BOVINA – KG  R$  10,19
CUPIM E SURTUM BOVINO – KG  R$  14,95
CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg  R$  15,49
MUSCULO BOVINO –KG  R$  10,49
PEIXINHO BOVINO – KG  R$  13,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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