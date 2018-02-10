Supermercado Santa Clara inaugura primeira loja em Aquidauana

A rede de supermercados Santa Clara, já tradicional em Anastácio, inaugurou na manhã deste sábado (10) sua primeira loja em Aquidauana. O comércio fica localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, no antigo prédio da Casa Portuguesa.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" compareceu ao local e entrevistou algumas personalidades que marcaram presença no evento comemorativo de inauguração.

O Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), falou sobre a importância da abertura da loja para a economia do município. "Além da geração de emprego, eu vejo que é mais uma oportunidade para o cidadão aquidauanense poder escolher uma nova rede para poder fazer suas compras. É algo espetacular para a cidade, gera impostos, riquezas e alegria. A gente só tem a agradecer pela ideia desse investimento", pontuou.

O Deputado Felipe Orro (PSDB) também ressaltou os benefícios do investimento da rede na cidade. "É uma honra receber essa família em Aquidauana, ainda mais nesse histórico prédio, onde funcionou por mais de 80 anos a Casa Portuguesa, que hoje se renova e agora é Santa Clara. Quero parabenizar a todos que estão aqui para investir na cidade e gerar emprego. Torço para que Deus abençoe o trabalho deles e dê muita prosperidade. Aquidauana fica muito feliz com esse empreendimento", disse.

Por sua vez, o empresário Aparício Ramão Silveira, proprietário da rede, comentou a respeito de sua satisfação com o novo investimento. "É uma alegria muito grande estar participando disso. Há muito tempo nós estamos sonhando com um empreendimento e fazendo um trabalho de formiguinha, todos os dias buscando cliente, bom atendimento, bom preço e boa qualidade, também". explicou.

Questionado a respeito sobre o que a população pode esperar do supermercado Santa Clara, ele foi enfático. "A gente sempre busca qualidade. Nós não vamos deixar de oferecer um bom preço. A sociedade aquidauanense pode ficar despreocupada, porque, com certeza, ofertaremos o melhor para o nosso cliente", finalizou.

O Supermercado Santa Clara funcionará todos os dias da semana entre as 6h e 21h.