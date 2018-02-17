Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Venha conferir nossas ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|1,98
|BETERRABA – KG
|1,99
|CEBOLA COMUM - KG
|2,49
|CENOURA - KG
|2,09
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|4,59
|MELANCIA - KG
|0,89
|BATATA COMUM - KG
|1,62
|BATATA DOCE - KG
|2,15
|TOMATE SALADA - KG
|2,99
|REPOLHO VERDE - KG
|1,69
|BANANA NANICA - KG
|1,49
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|1,89
|PIMENTÃO VERDE - KG
|4,69
|AÇÚCAR CRISTAL SONORA - 2kg
|3,79
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1KG
|1,65
|ROSQUINHA MABEL - 400gr
|3,99
|CAFÉ CABOCLO –500gr
|8,99
|BISCOITO DALLAS - 400gr
|2,49
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr
|2,99
|ACHOCOLATADO PIRAKIDS- 200ml
|0,99
|LEITE PIRACANJUBA – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATDADO- 1lt
|2,59
|ERVA MATE SANTO ANTONIO – TRADICIONAL – 500gr
|3,99
|SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg –(cartucho)
|4,99
|ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA - 1lt
|2,35
|PAPEL HIGIENICO COTTON DELUXE – Lv12Pg11
|10,49
|CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml
|1,59
|REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA – 2lts
|4,95
|PEITO COPACOL BANDEJA – 1kg
|6,29
|COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg
|7,89
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO - Kg
|14,99
|CONTRA FILÉ E COXÃO MOLE BOVINO - Kg
|17,45
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|9,35
|PALETA BOVINO – kg
|10,99
|AGULHA E MUSCULO BOVINO – KG
|10,25
|PONTA DE COSTELA BOVINA -KG
|14,99
|PONTA DE PEITO JBS - KG
|11,19
|FRALDINHA BOVINA – KG
|9,49
|CUPIM BOVINO – KG
|12,95
|CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg
|13,89
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS