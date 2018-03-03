Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas ofertas!
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|1,39
|BETERRABA – KG
|2,25
|CEBOLA COMUM - KG
|2,42
|CENOURA - KG
|1,99
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|3,89
|MELANCIA - KG
|1,25
|BATATA COMUM - KG
|1,72
|BATATA DOCE - KG
|2,15
|TOMATE SALADA - KG
|3,89
|REPOLHO VERDE - KG
|1,15
|BANANA NANICA - KG
|2,29
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|1,89
|PIMENTÃO VERDE - KG
|3,49
|UVA NIAGARA- BDJ
|3,49
|UVA BENITAKA – BDJ
|3,99
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 -5kg
|9,59
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|2,95
|ACUCAR CRISTAL SONORA - 2kg
|3,69
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1KG
|1,69
|AZEITONA VERDES CAMPO BELO – FATIADA – 150gr
|3,19
|LEITE EM PÓ NINHO – 400gr
|9,89
|BISCOITO DALLAS - 400gr
|2,49
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr
|5,75
|LEITE INTEGRAL NENE - 1lt
|2,49
|CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml
|1,59
|REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts
|2,59
|PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – Lv12Pg11
|11,99
|AMACIANTE DE ROUPAS MON BIJOU - 2lts – FRAGANCIAS
|5,49
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg
|5,79
|SABÃO EM BARRA YPÊ – c/05un
|5,75
|SABONETE FRANCIS SUAVE – 90gr - FRAGANCIAS
|0,95
|COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg
|7,85
|COXÃO DURO OU PATINHO BOVINO - Kg
|15,39
|CONTRA FILÉ OU COXÃO MOLE BOVINO - Kg
|17,29
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|8,99
|MIOLO DA PALETA OU MIOLO DA AGULHA BOVINO - kg
|14,99
|AGULHA OU MUSCULO BOVINO – KG
|9,99
|COSTELA DESOSSADA OU SURTUM BOVINO -KG
|13,99
|PONTA DE PEITO NATURAFRIG- KG
|11,89
|FRALDINHA BOVINA – KG
|9,49
|MAMINHA BOVINA – KG
|18,95
|ALCATRA BOVINA – kg
|17,79
|CAPA DO CONTRA FILÉ JBS – Kg
|13,49
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS