Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|1,39
|BETERRABA – KG
|2,39
|CEBOLA COMUM - KG
|2,29
|CENOURA - KG
|2,29
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|3,99
|MELANCIA - KG
|1,29
|BATATA COMUM - KG
|1,62
|BATATA DOCE - KG
|1,85
|TOMATE SALADA - KG
|2,49
|REPOLHO VERDE - KG
|0,99
|BANANA NANICA - KG
|1,75
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|1,89
|PIMENTÃO VERDE - KG
|3,69
|PRODUTOS
|R$
|PERNIL SUÍNO C/PELE – kg
|6,89
|PALETA SUINA C/PELE – kg
|5,89
|PANCETA SUINA - kg
|9,89
|COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg
|7,75
|BISTECA SUINA - kg
|7,75
|LINGUIÇA DE PERNIL SUINO ESTRELA – kg
|9,99
|SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg
|3,99
|PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg
|9,99
|APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – kg
|5,49
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO –TIPO 01 - 5kg
|8,99
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|2,89
|AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg
|3,59
|FEIJÃO SAKURA – TIPO 01 – 1kg
|2,89
|MACARRÃO DALLAS ESPAGUETE ESPECIALITA -500gr
|1,19
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt
|2,89
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt
|2,79
|CERVEJA CRISTAL – 269ml
|1,39
|CERVEJA ITAIPAVA – 269ml
|1,59
|ESPONJA DE AÇO ASSOLAN – 60gr
|0,99
|MOLHO DE TOMATE SOFRUTA - 340gr- Sache
|0,99
|MILHO VERDE FUGINI – 200gr – Sache
|1,19
|EXTRATO DE TOMATE BONARE – 340gr- Sache
|1,25
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS