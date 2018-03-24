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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas Ofertas

Luiz Guido Junior

Publicado em 24/03/2018 às 08:28

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUTI R$
LARANJA – KG 1,39
BETERRABA – KG 2,39
CEBOLA COMUM - KG 2,29
CENOURA - KG 2,29
MAÇÃ NACIONAL - KG 3,99
MELANCIA - KG 1,29
BATATA COMUM - KG 1,62
BATATA DOCE - KG 1,85
TOMATE SALADA - KG 2,49
REPOLHO VERDE - KG 0,99
BANANA NANICA - KG 1,75
MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,89
PIMENTÃO VERDE - KG 3,69
PRODUTOS R$
PERNIL SUÍNO C/PELE – kg 6,89
PALETA SUINA C/PELE – kg 5,89
PANCETA SUINA  - kg 9,89
COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg 7,75
BISTECA SUINA - kg 7,75
LINGUIÇA DE PERNIL SUINO ESTRELA – kg 9,99
SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg 3,99
PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg 9,99
APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – kg 5,49
ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO –TIPO 01 - 5kg 8,99
ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml 2,89
AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg      3,59
FEIJÃO SAKURA – TIPO 01 – 1kg 2,89
MACARRÃO DALLAS ESPAGUETE ESPECIALITA -500gr 1,19
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 2,89
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,79
CERVEJA CRISTAL – 269ml 1,39
CERVEJA ITAIPAVA – 269ml 1,59
ESPONJA DE AÇO ASSOLAN – 60gr 0,99
MOLHO DE TOMATE SOFRUTA  - 340gr- Sache 0,99
MILHO VERDE FUGINI – 200gr – Sache 1,19
EXTRATO DE TOMATE BONARE – 340gr- Sache 1,25

 

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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