Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|LARANJA – kg
|1,39
|BETERRABA - kg
|2,65
|CEBOLA COMUM - kg
|2,43
|CENOURA - kg
|2,16
|MAÇÃ NACIONAL - kg
|3,69
|MELANCIA – kg
|1,09
|BATATA COMUM – kg
|1,65
|BATATA DOCE – kg
|1,84
|TOMATE SALADA – kg
|3,49
|REPOLHO VERDE – kg
|1,15
|BANANA NANICA – kg
|1,56
|MANDIOCA C/ CASCA – kg
|1,89
|PIMENTÃO VERDE – kg
|4,39
|ABACAXI - unidade
|3,49
|MORTADELA COPACOL S/TOUCINHO – 500gr
|1,49
|APRESUNTADO LANCHE ESTRELA - kg
|5,79
|SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg
|4,49
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt
|2,95
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt
|2,85
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr
|5,35
|FEIJÃO SAKURA – TIPO 01 – 1kg
|2,79
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg
|1,69
|AÇUCAR CRISTAL SONORA - 2kg
|3,79
|OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|2,89
|CAFÉ CABOCLO – 500gr – Extra Forte E Tradicional
|8,19
|BISCOITO DALLAS - 400GR - doce e salgado
|2,49
|MILHO VERDE FUGINI - Sache – 200gr
|1,19
|ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr
|2,89
|CERVEJA SKOL – 269ml
|1,95
|CERVEJA ITAIPAVA – 269ml
|1,59
|COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg
|7,85
|COXÃO DURO OU PATINHO BOVINO - Kg
|15,39
|CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO NATURAFRIG - Kg
|12,99
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|8,99
|ALCATRA BOVINA – kg
|17,99
|AGULHA OU MUSCULO BOVINO – KG
|9,99
|COSTELA DESOSSADA OU SURTUM BOVINO -KG
|13,99
|38. PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg
|14,85
|39. FRALDINHA BOVINA – KG
|9,95
|40. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|17,49
|41. MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA BOVINO – kg
|14,99
|42. PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG -kg
|12,99
|43.
|13,85
|CUPIM BOVINO – kg
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS