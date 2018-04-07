Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ LARANJA – kg 1,39 BETERRABA - kg 2,65 CEBOLA COMUM - kg 2,43 CENOURA - kg 2,16 MAÇÃ NACIONAL - kg 3,69 MELANCIA – kg 1,09 BATATA COMUM – kg 1,65 BATATA DOCE – kg 1,84 TOMATE SALADA – kg 3,49 REPOLHO VERDE – kg 1,15 BANANA NANICA – kg 1,56 MANDIOCA C/ CASCA – kg 1,89 PIMENTÃO VERDE – kg 4,39 ABACAXI - unidade 3,49 MORTADELA COPACOL S/TOUCINHO – 500gr 1,49 APRESUNTADO LANCHE ESTRELA - kg 5,79 SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg 4,49 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 2,95 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,85 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr 5,35 FEIJÃO SAKURA – TIPO 01 – 1kg 2,79 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg 1,69 AÇUCAR CRISTAL SONORA - 2kg 3,79 OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml 2,89 CAFÉ CABOCLO – 500gr – Extra Forte E Tradicional 8,19 BISCOITO DALLAS - 400GR - doce e salgado 2,49 MILHO VERDE FUGINI - Sache – 200gr 1,19 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr 2,89 CERVEJA SKOL – 269ml 1,95 CERVEJA ITAIPAVA – 269ml 1,59 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg 7,85 COXÃO DURO OU PATINHO BOVINO - Kg 15,39 CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO NATURAFRIG - Kg 12,99 CARNE MOIDA BOVINA - kg 8,99 ALCATRA BOVINA – kg 17,99 AGULHA OU MUSCULO BOVINO – KG 9,99 COSTELA DESOSSADA OU SURTUM BOVINO -KG 13,99 38. PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg 14,85 39. FRALDINHA BOVINA – KG 9,95 40. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,49 41. MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 14,99 42. PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG -kg 12,99 43. 13,85 CUPIM BOVINO – kg

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503