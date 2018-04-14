Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI R$ LARANJA – KG 1,45 BETERRABA – KG 2,87 CEBOLA COMUM - KG 3,59 CENOURA - KG 2,16 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,69 MELANCIA - KG 1,09 BATATA COMUM - KG 1,49 BATATA DOCE - KG 1,85 TOMATE SALADA - KG 2,99 REPOLHO VERDE - KG 1,19 BANANA NANICA - KG 1,49 MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,89 PIMENTÃO VERDE - KG 4,29 ABACAXI- UND 2,89 MERCEARIA ARROZ DALLAS TIPO 01 – 5kg 8,99 MACARRÃO DALLAS SPECIALITTA ESPAGUETE – 500gr 1,19 OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml 2,89 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg 1,69 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 3,09 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,99 CAFÉ 3CORAÇÕES – 500gr – EXTRA FORTE E ORIGINAL 8,69 CAFÉ CABOCLO – 500gr – Extra Forte E Tradicional 8,19 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr 2,89 REFRESCO FRISCO – 25gr - SABORES 0,69 CERVEJA SKOL – 269ml 1,95 CERVEJA ITAIPAVA – 269ml 1,59 SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ -1kg – (caixinha) 5,19 AMACIANTE DE ROUPAS MON BIJOU – 2lts – FRAGANCIAS 5,49 MULTI USO UAU – 500ml – FRAGANCIAS 2,79 30. SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS 0,99 AÇOUGUE PALETA SUINA ESTRELA C/PELE - kg 6,75 PERNIL SUINO ESTRELA C/PELE – kg 6,99 PANCETA SUINA ESTRELA C/PELE – kg 8,95 FRALDINHA BOVINA – KG 9,95 COXÃO DURO OU PATINHO BOVINO - Kg 15,5 CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO NATURAFRIG - Kg 13 CARNE MOIDA BOVINA - kg 8,99 ALCATRA BOVINA – kg 17,9 AGULHA OU MUSCULO BOVINO – KG 9,99 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,5 MIOLO DA AGULHA OU MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 15 PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG - kg 12,8 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg 8,45 COSTELA BOVINA DESOSSADA -KG 15 PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg 16 46. LINGUIÇA TOSCANA ESTRELA 9,99 47. BISTECA SUINA ESTRELA 7,99



Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503