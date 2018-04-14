Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas ofertas!
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|1,45
|BETERRABA – KG
|2,87
|CEBOLA COMUM - KG
|3,59
|CENOURA - KG
|2,16
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|3,69
|MELANCIA - KG
|1,09
|BATATA COMUM - KG
|1,49
|BATATA DOCE - KG
|1,85
|TOMATE SALADA - KG
|2,99
|REPOLHO VERDE - KG
|1,19
|BANANA NANICA - KG
|1,49
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|1,89
|PIMENTÃO VERDE - KG
|4,29
|ABACAXI- UND
|2,89
|MERCEARIA
|ARROZ DALLAS TIPO 01 – 5kg
|8,99
|MACARRÃO DALLAS SPECIALITTA ESPAGUETE – 500gr
|1,19
|OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|2,89
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg
|1,69
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt
|3,09
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt
|2,99
|CAFÉ 3CORAÇÕES – 500gr – EXTRA FORTE E ORIGINAL
|8,69
|CAFÉ CABOCLO – 500gr – Extra Forte E Tradicional
|8,19
|ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr
|2,89
|REFRESCO FRISCO – 25gr - SABORES
|0,69
|CERVEJA SKOL – 269ml
|1,95
|CERVEJA ITAIPAVA – 269ml
|1,59
|SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ -1kg – (caixinha)
|5,19
|AMACIANTE DE ROUPAS MON BIJOU – 2lts – FRAGANCIAS
|5,49
|MULTI USO UAU – 500ml – FRAGANCIAS
|2,79
|30. SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS
|0,99
|AÇOUGUE
|PALETA SUINA ESTRELA C/PELE - kg
|6,75
|PERNIL SUINO ESTRELA C/PELE – kg
|6,99
|PANCETA SUINA ESTRELA C/PELE – kg
|8,95
|FRALDINHA BOVINA – KG
|9,95
|COXÃO DURO OU PATINHO BOVINO - Kg
|15,5
|CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO NATURAFRIG - Kg
|13
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|8,99
|ALCATRA BOVINA – kg
|17,9
|AGULHA OU MUSCULO BOVINO – KG
|9,99
|COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|17,5
|MIOLO DA AGULHA OU MIOLO DA PALETA BOVINO – kg
|15
|PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG - kg
|12,8
|COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg
|8,45
|COSTELA BOVINA DESOSSADA -KG
|15
|PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg
|16
|46. LINGUIÇA TOSCANA ESTRELA
|9,99
|47. BISTECA SUINA ESTRELA
|7,99
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS