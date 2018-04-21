Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ PERNIL SUÍNO C/PELE – kg 6,85 PALETA SUINA C/PELE – kg 6,49 CARNE MOIDA BOVINA - kg 9,49 CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO NATURAFRIG – kg 13,99 PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG – kg 12,99 COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg 7,99 CUPIM BOVINO – kg 13,95 COSTELA BOVINA DESOSSADA – kg 13,99 BISTECA SUINA C/PELE - kg 7,99 FRALDINHA BOVINA – kg 9,95 LINGUIÇA TOSCANA ESTRELA – kg 9,99 SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg 3,99 PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg 10,99 APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – kg 5,49 ACHOCOLATADO TODDYNHO – 200ml 1,75 IOGURTE POLPA NESTLE - Bdj – 540gr 3,29 REQUEIJÃO NESTLÉ TRADICIONAL – 200gr 4,48 MARGARINA DELICIA – 500gr – c/sal 4,38 ARROZ ANAJA MIX - 5kg 6,75 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml 2,89 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg 1,69 FERMENTO DR.OETKER – 100gr 1,99 CAFÉ CABOCLO – 500gr – EXTRA FORTE E TRADICIONAL 8,19 CAFÉ 3CORAÇÕES – 500gr - EXTRA FORTE E TRADICIONAL 8,69 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 3,09 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,99 MOLHO DE TOMATE DONANA - 340gr- Sache 0,89 MILHO VERDE FUGINI – 200gr – Sache 1,19 ERVILHA STELLA DORO – 200gr – lata 1,19

ACHOCOLATADO NESCAU 2.0- 400gr 4,99 CREME DE LEITE CCGL –200gr 1,89 BISCOITO WAFER BAUDUCCO – 140gr/117gr - Sabores 1,79 MAIONESE HELLMANNS - 550gr 5,39 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr 2,49 ERVA MATE SÃO RAMÃO – 500gr - SABORES 6,39 ERVA MATE SANTO ANTONIO – 500gr- SABORES 6,75 ERVA MATE BARÃO - 500gr 3,19 CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml 1,69 CERVEJA ITAIPAVA – 269ml 1,49 ENERGETICO TNT – 269ml - SABORES 4,99 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,49 REFRESCO EM PÓ FRISCO – 25gr – Sabores 0,59 SABÃO EM PÓ BRILHANTE – 1kg 4,49 AGUA SANITARIA CANDURA – 2lts 3,39 AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts –Fragancias 5,49 DETERGENTE LIQUIDO MINUANO – 500ml- Fragancias 1,09 PAPEL HIGIENICO FOFINHO – Lv16Pg15 8,59 DESINFETANTE PERFUMADO POLITRIZ -1,750ml 3,39 MULTI USO UAU – 500ml – Fragancias 2,79 SABONETE FOR DE YPÊ - 90gr – Fragancias 0,79 DESODORANTE AEROSOL MONANGE –150ml-Fragancias 5,59 CREME DENTAL SORRISO – 70gr - TRIPLA LIMPEZA COMPLETA 0,99 SHAMPOO SEDA – 325ml – FRAGANCIAS 5,39 CONDICIONADOR SEDA – 325ml -FRAGANCIAS 7,19 ABSORVENTE SYM –SUAVE – C/ABAS – Lv16Pg14 3,49 TINTURA COR E TON –(EXCETO TONS VERMELHOS) 8,89

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503