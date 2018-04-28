Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

PRODUTOS R$ ARROZ ANAJÁ MIX -5kg 6,75 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg 1,99 AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,55 CAFÉ CABOCLO -500gr – (EXTRA FORTE E ORIGINAL) 7,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,89 FERMENTO EM PÓ DR.OETKER – 100gr 1,99 BISCOITO RECHEADO ADRIA PLUGADOS –130gr – SABORES 1,19 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL -500gr 2,49 ERVA MATE BARÃO – 500gr 3,19 REFRESCO TANG – 25gr – SABORES 0,85 CERVEJA ITAIPAVA – 269ml 1,49 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,49 SABÃO EM PÓ BRILHANTE – 1kg 4,49 PAPEL HIGIENICO FOFINHO – Lv16Pg15 8,59 CREME DENTAL CLOSEUP – 90gr – PROTEÇÃO BIOATIVA 1,39 CUPIM BOVINO – kg 13,99 PALETA BOVINA – kg 11,99 MIOLO DA PALETA BOVINA – kg 13,95 AGULHA OU FRALDINHA BOVINA – kg 9,95 MIOLO DA AGULHA BOVINA – kg 13,99 COXÃO DURO BOVINO – kg 14,99 COXÃO MOLE BOVINO – kg 17,75 PATINHO BOVINO – kg 14,75 PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 15,99 CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,49 MUSCULO BOVINO – kg 10,19 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,49

HORT FRUTI R$ LARANJA – KG 1,39 BETERRABA – KG 2,99 CEBOLA COMUM - KG 4,59 CENOURA - KG 2,09 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,85 MELANCIA - KG 1,25 BATATA COMUM - KG 1,62 BATATA DOCE - KG 1,92 TOMATE SALADA - KG 2,99 REPOLHO VERDE - KG 1,85 BANANA NANICA - KG 1,49 MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,92 PIMENTÃO VERDE - KG 4,25 ABACAXI- UND 3,49 MANDIOCA DA ROÇA PCT 1KG 3,99

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503