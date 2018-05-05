Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

PRODUTOS R$ 1. ARROZ ANAJÁ MIX -5kg 6,75 2. FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg 1,99 3. AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,55 4. CAFÉ CABOCLO -500gr – (EXTRA FORTE E ORIGINAL) 7,99 5. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 2,99 6. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,89 7. MAIONESE HELLMANNS -550gr 5,49 8. ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr 4,99 9. BISCOITO RECHEADO ADRIA PLUGADOS –130gr – SABORES 1,19 10. ERVA MATE CAMPANARIO – 500gr - SABORES 6,49 11. REFRESCO TANG – 25gr – SABORES 0,85 12. REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,49 13. AMACIANTE DE ROUPAS YPE – 2lts - FARGANCIAS 5,79 14. SABÃO EM PÓ BRILHANTE – Lv2kg e Pg1,800gr 8,49 15. DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml - FRAGANCIAS 1,59 16. CREME DENTAL CLOSEUP – 90gr – PROTEÇÃO BIOATIVA 1,39 17. PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG – kg 11,99 18. PALETA SUÍNA ESTRELA – kg 7,35 19. MIOLO DA AGULHA OU MIOLO PALETA BOVINA – kg 14,99 20. AGULHA OU FRALDINHA BOVINA – kg 9,95 21. PERNIL SUÍNO ESTRELA – kg 7,49 22. COXÃO DURO BOVINO – kg 15,49 23. COXÃO MOLE BOVINO – kg 17,75 24. PATINHO BOVINO – kg 15,19 25. PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 15,99 26. ALCATRA BOVINA – kg 17,99 27. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg 8,49 28. CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,49 SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT HORT FRUTI R$ 1. LARANJA – KG 1,44 2. BETERRABA – KG 3,85 3. CEBOLA COMUM - KG 4,69 4. CENOURA - KG 2,09 5. MAÇÃ NACIONAL - KG 3,89 6. MELANCIA - KG 1,55 7. BATATA COMUM - KG 1,63 8. BATATA DOCE - KG 2,16 9. TOMATE SALADA - KG 3,59 10. REPOLHO VERDE - KG 1,54 11. BANANA NANICA - KG 1,69 12. MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,92 13. PIMENTÃO VERDE - KG 3,99 14. ABACAXI PÉROLA 3,59

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503