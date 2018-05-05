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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas ofertas!

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/05/2018 às 10:02

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

PRODUTOS R$
1.   ARROZ ANAJÁ MIX -5kg 6,75
2.   FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg 1,99
3. AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,55
4. CAFÉ CABOCLO -500gr – (EXTRA FORTE E ORIGINAL) 7,99
5. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 2,99
6. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 2,89
7. MAIONESE HELLMANNS -550gr 5,49
8. ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr 4,99
9.   BISCOITO RECHEADO ADRIA PLUGADOS –130gr – SABORES 1,19
10. ERVA MATE CAMPANARIO – 500gr -  SABORES 6,49
11. REFRESCO TANG – 25gr – SABORES 0,85
12. REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,49
13. AMACIANTE DE ROUPAS YPE – 2lts -  FARGANCIAS 5,79
14. SABÃO EM PÓ BRILHANTE – Lv2kg e Pg1,800gr 8,49
15. DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml - FRAGANCIAS 1,59
16. CREME DENTAL CLOSEUP – 90gr – PROTEÇÃO BIOATIVA 1,39
17. PONTA DE PEITO  BOVINO NATURAFRIG – kg 11,99
18. PALETA SUÍNA  ESTRELA – kg 7,35
19. MIOLO DA AGULHA OU MIOLO PALETA BOVINA – kg 14,99
20. AGULHA OU FRALDINHA BOVINA – kg 9,95
21. PERNIL SUÍNO ESTRELA – kg 7,49
22. COXÃO DURO BOVINO – kg 15,49
23. COXÃO MOLE BOVINO – kg 17,75
24. PATINHO BOVINO – kg 15,19
25. PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 15,99
26. ALCATRA BOVINA – kg 17,99
27. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg 8,49
28. CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,49
SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT  
HORT FRUTI R$
1.   LARANJA – KG 1,44
2.   BETERRABA – KG 3,85
3.   CEBOLA COMUM - KG 4,69
4.   CENOURA - KG 2,09
5.   MAÇÃ NACIONAL - KG 3,89
6.   MELANCIA - KG 1,55
7.   BATATA COMUM - KG 1,63
8.   BATATA DOCE - KG 2,16
9.   TOMATE SALADA - KG 3,59
10.            REPOLHO VERDE - KG 1,54
11.            BANANA NANICA - KG 1,69
12.            MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,92
13.            PIMENTÃO VERDE - KG 3,99
14.            ABACAXI PÉROLA 3,59

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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