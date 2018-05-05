Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas ofertas!
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
|PRODUTOS
|R$
|1. ARROZ ANAJÁ MIX -5kg
|6,75
|2. FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg
|1,99
|3. AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg
|3,55
|4. CAFÉ CABOCLO -500gr – (EXTRA FORTE E ORIGINAL)
|7,99
|5. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt
|2,99
|6. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt
|2,89
|7. MAIONESE HELLMANNS -550gr
|5,49
|8. ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr
|4,99
|9. BISCOITO RECHEADO ADRIA PLUGADOS –130gr – SABORES
|1,19
|10. ERVA MATE CAMPANARIO – 500gr - SABORES
|6,49
|11. REFRESCO TANG – 25gr – SABORES
|0,85
|12. REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts
|2,49
|13. AMACIANTE DE ROUPAS YPE – 2lts - FARGANCIAS
|5,79
|14. SABÃO EM PÓ BRILHANTE – Lv2kg e Pg1,800gr
|8,49
|15. DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml - FRAGANCIAS
|1,59
|16. CREME DENTAL CLOSEUP – 90gr – PROTEÇÃO BIOATIVA
|1,39
|17. PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG – kg
|11,99
|18. PALETA SUÍNA ESTRELA – kg
|7,35
|19. MIOLO DA AGULHA OU MIOLO PALETA BOVINA – kg
|14,99
|20. AGULHA OU FRALDINHA BOVINA – kg
|9,95
|21. PERNIL SUÍNO ESTRELA – kg
|7,49
|22. COXÃO DURO BOVINO – kg
|15,49
|23. COXÃO MOLE BOVINO – kg
|17,75
|24. PATINHO BOVINO – kg
|15,19
|25. PONTA DE COSTELA BOVINA – kg
|15,99
|26. ALCATRA BOVINA – kg
|17,99
|27. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg
|8,49
|28. CARNE MOIDA BOVINA – kg
|9,49
|SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT
|HORT FRUTI
|R$
|1. LARANJA – KG
|1,44
|2. BETERRABA – KG
|3,85
|3. CEBOLA COMUM - KG
|4,69
|4. CENOURA - KG
|2,09
|5. MAÇÃ NACIONAL - KG
|3,89
|6. MELANCIA - KG
|1,55
|7. BATATA COMUM - KG
|1,63
|8. BATATA DOCE - KG
|2,16
|9. TOMATE SALADA - KG
|3,59
|10. REPOLHO VERDE - KG
|1,54
|11. BANANA NANICA - KG
|1,69
|12. MANDIOCA C/ CASCA - KG
|1,92
|13. PIMENTÃO VERDE - KG
|3,99
|14. ABACAXI PÉROLA
|3,59
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS